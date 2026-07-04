Decathlon se sitúa en plena naturaleza: abre en Puigcerdà su primera tienda en los Pirineos

Las posibilidades de practicar deporte al aire libre en La Cerdanya se extienden durante todo el año. En invierno, esquí, snowboard, raquetas…Y cuando se funde la nieve, llega el turno del senderismo, la bicicleta de montaña, el ‘trail running’, el montañismo, la natación y muchas otras modalidades. No es de extrañar que Decathlon haya escogido su capital, Puigcerdà, para abrir su primera tienda en los Pirineos, que se inauguró ayer viernes con premios y regalos para los primeros clientes. Una apuesta de la marca internacional para acercarse al máximo a los deportistas y al escenario donde practican sus actividades preferidas.

El nuevo establecimiento busca ofrecer una experiencia de compra cercana, personalizada e innovadora, centrándose en disciplinas con mayor arraigo en la zona. Es decir los deportes de montaña y naturaleza, a las que se suman el ‘running’, el ‘fitness’, la nutrición y el cuidado personal, además de pádel, los accesorios de ciclismo y todos los deportes acuáticos para cuando aprieta el calor. “Queremos acompañar al deportista en la evolución de sus hábitos de consumo y facilitar al máximo su experiencia en un entorno tan privilegiado como el Pirineo”, explica Jaume Moreno, director de la nueva Decathlon City Puigcerdà, situada en pleno centro comercial de la ciudad (calle Cadí, 5).

Queremos facilitar al máximo la experiencia del deportista en un entorno tan privilegiado como el Pirineo Jaume Moreno — Director de Decathlon City Puigcerdà

Equiparse donde se practica el deporte

Este estreno supone la llegada de la firma a los Pirineos, mejorando la oferta deportiva y el acceso a productos de calidad más allá de las ciudades. Es decir, se sitúan sobre el terreno, especialmente en una comarca que recibe más de 700.000 visitantes al año (unos 60.000 con casa propia), procedentes en buena parte del área metropolitana de Barcelona, así como del resto de Catalunya. “La apertura de Decathlon City Puigcerdà ayudará a romper con esa dinámica de viajar cargado ya que ahora el usuario puede equiparse directamente en el mismo lugar donde va a disfrutar del deporte en la naturaleza”, añade Moreno.

El equipo de la nueva tienda de Decathlon en Puigcerdà. / /

Al mismo tiempo, Decathlon quiere reforzar el tejido comercial local y contribuir al ecosistema deportivo comarcal. Además, el equipo de Decathlon City Puigcerdà está formado por “un equipo de colaboradores expertos y apasionados por el deporte, listos para ofrecer el mejor asesoramiento”, tal y como recalca el director de la tienda.

Experiencia física y digital

Los nuevos establecimientos de Decathlon, como el que se acaba de inaugurar en Puigcerdà, potencian la experiencia omnicanal permitiendo al usuario realizar su compra a partir de toda la oferta online de la compañía y elegir la recogida en tienda mediante el servicio ‘Clica y Recoge’. Esta integración garantiza la totalidad de las referencias de Decathlon, combinando la inmediatez del comercio físico con la amplitud de su propuesta digital. La tienda refleja, además, la transformación global de Decathlon, con una imagen renovada e intuitiva.

Equipamiento para senderismo en Decathlon City Puigcerdà. / /

Asimismo, la tienda de La Cerdanya ofrece servicios circulares para alargar la vida útil del material deportivo como la suscripción de ciclismo, la recompra de productos deportivos y los servicios de Reparación y Mantenimiento, que refuerzan la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad. En la misma línea, y para minimizar el impacto ambiental del espacio, el nuevo establecimiento integra soluciones de eficiencia energética, equipos de climatización de bajo consumo y sistemas de ahorro hídrico, entre otras medidas. Todo ello para proteger un entorno que tantas satisfacciones regala a los deportistas y a los amantes de la naturaleza.

Expansión en Catalunya

Esta apertura responde a la estrategia de expansión que está llevando a cabo Decathlon en Catalunya, donde prevé abrir tres tiendas más este mismo verano, concretamente en Barcelona. “Nuestra misión principal es hacer el deporte accesible a todo el mundo, y eso pasa de manera innegociable por estar exactamente donde el cliente nos necesita en su día a día. Históricamente hemos estado asociados a grandes formatos en las afueras de las ciudades, pero nuestra apuesta pasa ahora también por los centros urbanos”, apunta Samuel González, líder del área de Girona de Decathlon España.

Nuestra misión principal es hacer el deporte accesible a todo el mundo, y eso pasa de manera innegociable por estar exactamente donde el cliente nos necesita en su día a día Samuel González — Líder del área de Girona de Decathlon España

Una línea pensada para adaptarse al estilo de vida del deportista actual y disminuir cada vez más las barreras para facilitar la práctica deportiva. “La clave principal de nuestra expansión es la flexibilidad. Esto se refleja en nuestras tiendas City, ubicadas en el centro de las ciudades con una oferta adaptada a las prácticas y preferencias de los usuarios de la zona, impulsada por un equipo local de colaboradores apasionados del deporte”, concluye González.