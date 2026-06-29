Decathlon refuerza su presencia en Catalunya con una nueva tienda en Puigcerdà
El nuevo establecimiento, que se inaugura este viernes, cuenta con una selección de disciplinas deportivas entre las que destacan los deportes de montaña, los deportes de agua, el 'running', el 'fitness', la nutrición y el cuidado personal, además de pádel y los accesorios de ciclismo
B.C.
Decathlon abrirá las puertas de su nuevo establecimiento en Puigcerdà este próximo viernes 3 de julio, a las 11:00 horas. La nueva tienda de la marca mundial multideporte estará situada en carrer Cadi 5, una de las zonas más céntricas del municipio, para acercar aún más el deporte a quienes lo viven cada día. Puigcerdà, capital de la comarca de la Cerdanya, se convierte así en sede del primer Decathlon situado en pleno Pirineo.
Con motivo de la inauguración, la compañía ha preparado una activación con una ruleta móvil que recorrerá las inmediaciones del establecimiento con la que los asistentes podrán conseguir premios canjeables en tienda durante el fin de semana de apertura. La actividad se realizará el viernes 3 de julio de 17:00 a 19:00 horas y el sábado 4 de julio de 11:00 a 13:00 horas. Además, los 100 primeros clientes registrados serán premiados con un regalo.
Entre las disciplinas deportivas más destacadas del establecimiento se encuentran los deportes de montaña, los deportes de agua, el 'running', el 'fitness', la nutrición y el cuidado personal, además de pádel y los accesorios de ciclismo. El espacio también ofrece todo el catálogo online de Decathlon, el servicio de recogida de pedidos Clica y Recoge y los servicios circulares de la compañía.
Durante los meses de julio, agosto, diciembre y enero, el horario de apertura será de lunes a sábado de 9.30 a 21.00 horas, y domingos de 9.30 a 18.00 horas. El resto del año, Decathlon City Puigcerdà mantendrá el mismo horario, a excepción de los lunes, día en que permanecerá cerrada.
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