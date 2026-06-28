Más rápidas, modernas y sostenibles, así deben ser las autopistas del futuro

El 81% de los usuarios de autopistas de peaje en España las utiliza porque las considera la opción más conveniente para sus desplazamientos. El ahorro de tiempo es su principal ventaja frente a otras alternativas de movilidad (así lo considera el 63% de los conductores), seguida de la comodidad durante el trayecto (45%) y la fiabilidad (31%).

También gozan de una mejor valoración en calidad y seguridad. El 77% de los usuarios creen que cuentan con un mejor estado del pavimento que las carreteras sin peaje, el 70% que están mejor mantenidas y el 68% que presentan menores niveles de congestión. Asimismo, el 67% afirma sentirse más seguro al circular por ellas.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio sobre percepción y hábitos de uso de las autopistas elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Centro de Investigación del Transporte TRANSyT. Impulsado por Fundación Abertis dentro de su programa internacional de Cátedras, el informe recoge la opinión de 1.667 conductores que emplean habitualmente estas infraestructuras con el objetivo de analizar sus hábitos de movilidad, su experiencia de uso y sus principales expectativas de futuro.

Carreteras más tecnológicas

Los resultados muestran también que los conductores demandan una evolución de las autopistas apoyada en la tecnología y la digitalización. Entre las principales peticiones: el 85% reclama sistemas de transmisión de información en tiempo real sobre accidentes, incidencias u obras directamente en el vehículo. El 75% apuesta por extender sistemas de pago sin barreras. Y el 66% respalda la implantación de límites de velocidad variables en función del tráfico o de las condiciones meteorológicas.

La digitalización ya forma parte de los hábitos de movilidad de una gran parte de los usuarios. Siete de cada diez conductores utilizan aplicaciones móviles para planificar sus desplazamientos y el estudio identifica un importante potencial de crecimiento de los sistemas de pago electrónico. Actualmente, solo el 21% los utiliza para abonar el peaje, pero el 74% asegura que haría más uso de las autopistas si dispusiera de un dispositivo gratuito de pago electrónico.

Los conductores valoran la rapidez, pero también el confort y los servicios en la ruta

Acción social y sostenible

En el ámbito territorial, los encuestados muestran un amplio apoyo a nuevas medidas que mejoren la accesibilidad y generen valor en las comunidades conectadas por las autopistas. El 62% considera positiva la inversión en turismo y desarrollo económico en las regiones conectadas por las autopistas.

Y, para que las infraestructuras viarias resulten más accesibles, el 76% respalda descuentos para personas con bajos ingresos o residentes en zonas rurales y el 73% se muestra favorable a sistemas de tarifa plana para su utilización.

Además, los usuarios creen importante el fomento de una movilidad más sostenible. El 70% apoya descuentos para vehículos que circulen con más de dos ocupantes y el 59% para los menos contaminantes.

Servicios de viaje

El estudio también identifica oportunidades de mejora relacionadas con la experiencia de usuario. Los servicios en la vía, como áreas de descanso, restauración o gasolineras aparecen como el principal aspecto a reforzar para el 40% de los encuestados, que también destacan la necesidad de mejorar la gestión de los peajes (25%), la información al usuario sobre tiempos de viaje (24%) y la asistencia en caso de accidente o avería (23%).

Los conductores no solo valoran llegar antes a su destino, sino hacerlo con mayores niveles de comodidad, información y servicios durante todo el trayecto. Una tendencia que motiva a las autopistas a transformarse en infraestructuras cada vez más conectadas y centradas en las necesidades de quienes las utilizan.

Mirando al futuro

Los resultados del informe fueron presentados por José Manuel Vassallo, coordinador de la Red Internacional de Cátedras Abertis, durante la entrega del Premio Cátedras Abertis España 2026, celebrada el pasado mes. Una jornada que reunió a expertos del sector para debatir sobre innovación, digitalización, experiencia de usuario y los retos futuros de las infraestructuras viarias.

El estudio se enmarca en la Red Internacional de Cátedras Abertis, una iniciativa con más de 20 años de trayectoria que impulsa la colaboración entre algunas de las universidades más prestigiosas de los siete países en los que opera el Grupo. De hecho, en el último año se han desarrollado encuestas similares en Italia y Brasil para conocer la percepción de los conductores sobre las autopistas de peaje. Sus resultados se integrarán con los datos históricos recopilados para seguir identificando y comprometiéndose con las tendencias y los retos de la movilidad del futuro.

En palabras de Elena Salgado, presidenta de Fundación Abertis: “Escuchar las necesidades y las expectativas de los usuarios es fundamental para seguir impulsando infraestructuras más innovadoras”.