"La energía solar nos permite cubrir más de la mitad de nuestro consumo eléctrico"

Pro Pádel Gavà, un club de 12 pistas indoor inaugurado en octubre de 2025, ha integrado desde su nacimiento la energía solar como pilar de su sostenibilidad y ahorro. Con una instalación realizada por Octopus Energy, el centro logra cubrir más de la mitad de su demanda energética mediante autoconsumo instantáneo. Hablamos con Marc Campmany, uno de los fundadores del club de pádel junto a Ignacio Tornos Vidal, para conocer todos los aspectos de la instalación fotovoltaica y sus beneficios.

Para situarnos, ¿qué actividad desarrolla Pro Pádel Gavà y cómo es el día a día del club?

Como bien dice el nombre, somos un club de pádel. Contamos con 12 pistas indoor, es decir, cubiertas, dentro de una nave industrial en Gavà. Nuestra actividad principal es el alquiler de pistas para partidos privados, pero también ofrecemos clases de pádel, organizamos eventos y torneos, y disponemos de una zona de restauración abierta tanto a jugadores como a cualquier persona que quiera venir a comer o tomar algo.

¿Qué les llevó a apostar por una instalación de autoconsumo solar?

Las instalaciones ocupan una nave de unos 5.000 metros cuadrados y disponíamos de suficiente superficie en cubierta para instalar fotovoltaica. Además, al tratarse de un club nuevo, tuvimos la oportunidad de integrar la instalación desde el inicio dentro del proyecto. Pensamos que era una buena forma de generar ahorro energético y cubrir desde el arranque parte de nuestro coste eléctrico.

Al tratarse de un club nuevo, tuvimos la oportunidad de integrar la instalación fotovoltaica desde el inicio dentro del proyecto

¿Qué consumos cubre la energía generada por las placas?

Principalmente el agua caliente sanitaria de las duchas, pero también otros consumos importantes del club, como los equipos de cocina (hornos, microondas o freidoras) y la iluminación de las pistas. Al ser un club indoor necesitamos iluminación artificial durante buena parte del día y una parte de esa energía procede directamente de la instalación solar.

¿Cómo fue el proceso de instalación con Octopus Energy y cómo ha sido la relación con ellos?

El proceso fue muy rápido. La instalación ocupa una parte importante de la cubierta y, aun así, en apenas dos días estaba montada. De hecho, parecía que llevaba más tiempo subir el material al tejado que instalar los paneles. Nos sorprendió mucho la rapidez con la que se ejecutó el proyecto.

En cuanto a la relación, también ha sido muy buena. Yo vengo del sector energético y soy ingeniero, así que me interesaba conocer todos los detalles técnicos de la instalación. Siempre estuvieron disponibles para resolver dudas y explicar el porqué de cada decisión. Cualquier pequeño asunto que surgió se solucionó rápidamente y sin complicaciones.

Instalación fotovoltaica en Pro Pádel Gavà / Cedida

Tras estos meses, ¿qué impacto real han notado en su factura y consumo?

Aunque no tenemos una factura previa para comparar, la monitorización es muy clara. El mes pasado consumimos 7.600 kWh y en torno a un 50 % de esa energía procedió del autoconsumo instantáneo. Como tenemos una tarifa plana, ese ahorro energético se traduce directamente en torno a la mitad de ahorro en euros.

Más allá del ahorro económico, ¿qué importancia tiene el impacto medioambiental?

Siempre es un aspecto positivo. Evidentemente, la rentabilidad económica es la que justifica la inversión, pero también estamos satisfechos con la reducción del impacto ambiental. Es un beneficio añadido que valoramos mucho desde la dirección del club.

¿Tienen planes de ampliar la instalación en el futuro?

Es una posibilidad real. Todavía no hemos completado un año entero de actividad y seguimos analizando los datos de consumo mes a mes. Además, recientemente hemos incorporado climatización para el verano, lo que incrementa nuestra demanda energética, aunque coincide con las épocas de máxima producción solar. De momento vamos bien, pero estamos bastante ajustados y no descartamos estudiar una ampliación cuando tengamos más información.

¿Qué preocupaciones tenían antes de ponerla en marcha?

Uno de los aspectos que más nos preocupaba era que la instalación pudiera generar problemas en la cubierta, como goteras o incidencias que obligaran a realizar reparaciones posteriores. Era un riesgo que teníamos identificado porque cuando una empresa hace una inversión quiere que lo que ya funciona no se vea afectado. En nuestro caso no hemos tenido absolutamente ningún problema.

¿Qué mensaje traslada a otras empresas que estén valorando dar el paso hacia el autoconsumo?

Para cualquier empresa con un consumo alto en horario solar y una cubierta que lo permita, es una inversión segura. En muchos casos es una inversión claramente rentable. Después hay que dimensionarla correctamente y optimizarla, pero la rentabilidad de base está ahí.