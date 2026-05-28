El camping convierte los paisajes de Girona en el destino del año para ir de vacaciones

En los últimos años, la forma de planificar nuestras escapadas ha cambiado radicalmente. Ya no buscamos solo una habitación de hotel. Ahora la tendencia es el campo y estar en contacto con la naturaleza, pero con todas las facilidades imaginables. Cada vez son más los que eligen la libertad que ofrecen las caravanas, el encanto de una cabaña de madera o la comodidad de un bungalow moderno. Estas opciones ofrecen un bienestar que no tiene nada que envidiar a los alojamientos tradicionales.

En este escenario, Girona se ha convertido en el destino estrella, consolidándose como una de las opciones más completas para quienes buscan desconectar de la rutina y reconectar con la calma en plena naturaleza. Con 74 establecimientos repartidos estratégicamente entre la Costa Brava y el Pirineo de Girona, la provincia ha sabido transformar el concepto de acampada en una experiencia de lujo y bienestar.

Un refugio natural diseñado para el descanso y la aventura

Girona ofrece una diversidad paisajística que permite vivir una aventura distinta cada día. Mientras que la Costa Brava seduce con sus calas de aguas cristalinas y sus espectaculares caminos de ronda, el Pirineo de Girona invita a descubrir cimas imponentes y paisajes de un verde infinito. Los campings de la zona funcionan como auténticos jardines integrados en el paisaje, donde el viajero puede despertar con el canto de los pájaros o desayunar frente al mar, disfrutando de un confort total en espacios abiertos.

Un lugar para disfrutar de la naturaleza en la Costa Brava / Cedida

Para quienes no conciben las vacaciones sin una dosis generosa de adrenalina y movimiento, el entorno gerundense es sencillamente inmejorable. La oferta de aventura es inmensa y se adapta a todos los niveles: rutas fascinantes entre los volcanes de la Garrotxa, largas excursiones en bicicleta de montaña, practicar todo tipo de deportes náuticos o de aventuras en entornos como el Cap de Creus o el Ripollès... Además, existen propuestas tan singulares y emocionantes como los vuelos en globo para ver el territorio desde el cielo o la equitación por senderos históricos.

Para los amantes de la tranquilidad nocturna, algunos establecimientos cuentan con la prestigiosa certificación Starlight, lo que garantiza actividades de observación astronómica diseñadas para descubrir la magia y la nitidez del cielo nocturno en zonas donde se preserva la oscuridad natural.

Innovación, sostenibilidad y planes para todos

Lo que realmente diferencia a los campings gerundenses es su apuesta por la calidad y la innovación constante. De hecho, 9 de estos establecimientos están considerados entre los mejores de Europa gracias a sus modernas instalaciones y servicios de primer nivel. El sector ha dado un paso firme hacia el futuro incorporando tecnologías como la inteligencia artificial para personalizar la experiencia de los visitantes, siempre bajo un compromiso estricto con la sostenibilidad y el turismo regenerativo.

Un espacio abierto en plena naturaleza para disfrutar en familia / Cedida

Esta excelencia se traduce en una oferta que se adapta a cada perfil de viajero. Las familias cuentan con el sello Kids&Fun, que garantiza diversión en piscinas, parques acuáticos y animación diseñada para crear recuerdos inolvidables para los más pequeños, mientras que los deportistas disponen del distintivo Sports para exprimir al máximo las rutas de senderismo y BTT.

Asimismo, la tendencia del glamping redefine el contacto con el entorno a través de cabañas en los árboles y tiendas de diseño que no renuncian al lujo. Todo ello se disfruta en recintos que mayoritariamente son Pet Friendly, permitiendo que las mascotas se sumen a la escapada sin restricciones.

Gastronomía con sello local

Para redondear una estancia ya de por sí extraordinaria, la gastronomía gerundense aporta un toque de sabor auténtico y una identidad difícil de igualar. Basada siempre en el uso de productos de proximidad y de temporada, los campings gerundenses apuestan por la riqueza gastronómica del territorio. De este modo, invitan a sus huéspedes degustar desde el pescado y marisco más fresco capturado en la costa hasta los tradicionales embutidos del Ripollès o los reputados quesos de la Garrotxa. Esta oferta culinaria destaca por su calidad, su autenticidad y su compromiso con los productores locales, lo que añade una capa extra de valor a la experiencia del viaje.

Espacios para disfrutar de la naturaleza en cualquier temporada / Joan Reyes Gutierrez/ Cedida

Toda esta experiencia sensorial se ve coronada por los excelentes vinos de la Denominación de Origen Empordà, que convierten cada comida en un homenaje al territorio. En definitiva, elegir un camping en Girona es mucho más que elegir un lugar donde dormir. Es escoger una forma de vivir el territorio de manera auténtica, libre y memorable.