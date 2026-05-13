Moverse en coche eléctrico por menos de 2 euros los 100 km: así está cambiando la movilidad

El panorama de la movilidad en Catalunya ha dado un vuelco definitivo entre 2025 y 2026. Según los últimos datos del sector, la venta de vehículos electrificados ha experimentado un crecimiento histórico, superando con creces los registros de años anteriores. Este cambio de paradigma no responde solo a una mayor conciencia ecológica, sino a una estrategia de supervivencia económica. Con el diésel rozando los 1,89 euros el litro y la gasolina por encima de los 1,56 euros debido a la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, el coche eléctrico se ha convertido en el refugio financiero para familias i empresas.

En este contexto, comercializadoras con ADN local, como Bassols Energia, con más de un siglo de historia, están liderando la transición. Su apuesta pasa por ofrecer soluciones como el Pla Mobilitat para que el salto al vehículo eléctrico sea sencillo y rentable. Además, con una clara vocación de promover la transición, realizando actos locales enfocados a conseguir un bien común.

Conducir 100 km por solo 2 euros ya es posible

Uno de los mayores frenos para el cambio de vehículo siempre ha sido la incertidumbre sobre el coste de la carga y la complejidad de las tarifas. Bassols Energia ha derribado esta barrera con su Pla Mobilitat, una tarifa diseñada específicamente para quienes han decidido dejar atrás las fluctuaciones de las gasolineras.

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La clave de este producto es la inteligencia aplicada al ahorro diario. Con este plan los usuarios pueden beneficiarse de:

Ahorro en el combustible: es posible recorrer 100 km desde tan solo 2€ , un coste imbatible frente a cualquier otro sistema de movilidad.

es posible recorrer , un coste imbatible frente a cualquier otro sistema de movilidad. Carga inteligente en horas valle: el plan permite cargar el vehículo cómodamente en casa durante el horario más económico. Esta solución se adapta totalmente a tus horarios de carga para que ahorres sin necesidad de modificar tus hábitos de vida.

el plan permite durante el horario más económico. Esta solución se adapta totalmente a tus horarios de carga para que ahorres sin necesidad de modificar tus hábitos de vida. Energía 100% verde: el suministro cuenta con garantía de origen renovable y cero emisiones de CO2. El ahorro ya no está solamente en nuestro bolsillo sino también en la preservación del medio ambiente.

el suministro cuenta con garantía de El ahorro ya no está solamente en nuestro bolsillo sino también en la preservación del medio ambiente. Comodidad y estabilidad: frente a la volatilidad del mercado del petróleo, la electricidad ofrece una mayor estabilidad de precios , permitiendo una planificación real de los gastos domésticos.

frente a la volatilidad del mercado del petróleo, la electricidad ofrece una , permitiendo una planificación real de los gastos domésticos. Generación de nuestra propia electricidad: con la instalación de sistemas de autoconsumo podemos generar parte de la electricidad que usaremos en nuestros desplazamientos de forma 100% gratuita.

El asesor virtual que pone luz a tu factura

Pero el ahorro en el transporte es solo una parte de la ecuación. La crisis energética global ha demostrado que no basta con gastar menos, sino que resulta imprescindible optimizar nuestro gasto. Para ayudar a los consumidores a recuperar el control sobre su gasto energético doméstico, Bassols ha lanzado ECO, un asesor virtual que rompe con la opacidad de los recibos tradicionales.

No se trata de una plataforma en la que solo puedes consultar tus facturas, sino que es una herramienta de gestión financiera inteligente. ECO está creada para ayudarte a entender tu consumo. A través de una interfaz intuitiva, analiza tus hábitos para ofrecer grandes oportunidades de ahorro.

Eco es un asesor virtual con el que puedes consultar siempre el que necesites de tu factura / Cedida

¿Qué puede hacer ECO por tu economía doméstica?

La funcionalidad de esta herramienta se apoya en tres pilares fundamentales para blindar el presupuesto familiar:

Comparativa anual detallada: permite identificar picos de consumo inusuales y entender cómo nuestras rutinas estacionales afectan al recibo mensual.

permite inusuales y entender cómo nuestras rutinas estacionales afectan al recibo mensual. Desglose por periodos: ofrece una radiografía exacta de tu día a día . Indica si estás aprovechando las horas más baratas o si, por el contrario, estás concentrando el gasto en los momentos de mayor coste.

ofrece una . Indica si estás aprovechando las horas más baratas o si, por el contrario, estás concentrando el gasto en los momentos de mayor coste. Perfil energético y eficiencia: ECO informa sobre los precios mínimos y máximos diarios, permitiendo tomar decisiones informadas, como ajustar la potencia contratada o decidir si es el momento de renovar un electrodoméstico antiguo por uno más eficiente.

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El valor de la proximidad en un mercado global convulso

El mercado energético mundial está interconectado y el precio de la luz se fija según la oferta y la demanda. Por lo que, una reducción de la producción se traduce directamente en la subida del precio que pagamos los consumidores finales. Por eso, tener un asesoramiento real y cercano cobra un valor fundamental. Comercializadoras locales como Bassols Energia demuestran que la mejor defensa contra la incertidumbre es el conocimiento y la gestión inteligente. Ya sea optimizando el consumo del hogar o dando el salto a la movilidad eléctrica, el objetivo final es el mismo: aprender sobre los hábitos de consumo para rebajar la factura de la luz.

Dónde encontrar Bassols Energia: