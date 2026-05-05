El CZFB presenta su modelo de industria urbana como motor de progreso

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) participa esta semana en con un stand propio en Advanced Factories, la feria internacional de referencia en automatización industrial, robótica e Industria 4.0, desde el que presenta su modelo de actividad enfocada a la industria digital y urbana avanzada de la ciudad. Esta mañana el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, han realizado un acto de presentación que ha contado con la participación de más de 30 empresas del ecosistema, poniendo de relieve la consolidación como un distrito productivo donde la industria vuelve a ser motor de progreso económico y social.

Durante su intervención, Navarro y Sorigué han explicado que el CZFB se ha transformado en los últimos años en un agente clave de la nueva economía industrial. De su función tradicional como gestor de suelo industrial, la entidad ha evolucionado hacia un modelo capaz de generar ecosistemas de innovación que conectan empresa, tecnología y talento. “Una de las características fundamentales del DFactory Barcelona, como corazón de este distrito de industria 4.0, es la capacidad de relacionar a todas las empresas del ecosistema para generar nuevos proyectos y oportunidades, esto pasa a diario. Hemos creado las condiciones para que la innovación suceda, conectando talento, tecnología y empresa”, ha puesto de relieve el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro. Y también ha añadido que “nuestra participación en Advanced Factories obedece al hecho de compartir experiencia con las empresas del ecosistema, conocer novedades y la actividad de otras empresas del sector, y explicar nuestro proyecto a otras compañías de puedan estar interesadas en incorporarse al DFactory Barcelona”.

Este modelo se concreta en el desarrollo un distrito productivo conectado con el puerto, el aeropuerto y el centro de la ciudad, prácticamente único en Europa, donde la industria vuelve a ser motor de progreso económico y social. “El DFactory Barcelona es hoy el corazón de este distrito: un espacio donde la industria del siglo XXI aterriza, colabora y crece. No es solo un edificio, sino el motor de un cambio de modelo industrial. El DFactory funciona además como un laboratorio real de la industria 4.0, donde la tecnología se prueba en entornos productivos y la innovación deja de ser un concepto para convertirse en realidad, facilitando el paso del laboratorio a la fábrica” ha asegurado la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Actualmente, el DFactory Barcelona está al 100 % de ocupación, con 45 empresas instaladas que trabajan en ámbitos como la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la sensórica, la IA, el IoT o la ciberseguridad, entre otras tecnologías. Este ecosistema ya genera más de 300 puestos de trabajo directos y más de 1.200 indirectos, consolidando un entorno donde la colaboración es una necesidad y una nueva forma de competitividad.

El proyecto continúa creciendo con una ampliación que permitirá alcanzar los 60.000 m², reforzando el posicionamiento del DFactory como uno de los mayores hubs industriales tecnológicos del sur de Europa, con mayor capacidad para atraer empresas, talento e inversión. Cuatro nuevos edificios que estarán construidos a finales de este año y que prevén generar 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos.

La participación del CZFB en Advanced Factories se completará a lo largo de la semana con diversas presentaciones en el stand protagonizadas por empresas del ecosistema, que mostrarán aplicaciones reales de las tecnologías 4.0 en el ámbito industrial. Entre las compañías participantes destacan Thinex Rotimpres, Innovae, Apolo Cybersecurity, SiOCAST, Insalon, OCR Genius, YK Robotics, Near o Jota Virtual, entre otras.