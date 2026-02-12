RESULTADOS
Mapfre dispara su beneficio un 19,6% hasta alcanzar un récord de 1.079 millones al cierre de 2025
La aseguradora eleva su retribución a los accionistas tras marcar la cota de los 1.000 millones por primera vez
Mapfre elevó su beneficio un 19,6% al cierre del ejercicio de 2025 hasta los 1.079 millones de euros, según ha comunicado la aseguradora a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. El repunte se debe en gran medida a la evolución de las primas, que aumentaron un 3,6% hasta su máximo histórico de 29.145 millones de euros.
El repunte en su rentabilidad ha llevado el grupo a elevar su remuneración a los accionistas. "Por primera vez, hemos superado los 1.000 millones de euros de beneficio neto, y aumentamos la retribución a nuestros accionistas por quinta vez consecutiva en los últimos tres años", ha manifestado el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, este jueves.
Los sólidos resultados llegan después de un ejercicio condicionado por la evolución de la siniestralidad, sobre todo en los segmentos de autos y multi-riesgos, además del aumento de eventos climatológicos en la Península. Además del negocio en España, la que mantiene el mayor peso en su cartera, Mapfre cuenta con presencia en América Latina, Estados Unidos, además de Europa (Portugal e Italia).
El grupo lleva varios ejercicios experimentando crecimiento veloz, sobre todo en el negocio de las primas. En 2024, Mapfre obtuvo un beneficio neto de 902 millones, lo que implicó un crecimiento de doble dígito del 32% en comparación con el ejercicio anterior en gran medida al tirón de las primas.
En el último mes, los títulos de Mapfre han girado a la baja y acumulan caídas cerca del 9% en el parqué de Madrid. El consenso entre los estrategas ha sido cautelosa.
[Noticia de última hora, habrá actualización en breve...]
