Merlin Properties ficha al exCEO de Aedas Homes, David Martínez

La socimi Merlin Properties ha fichado al exconsejero delegado de la promotora Aedas Homes, David Martínez, que se suma al equipo directivo y liderará el área de desarrollo y promoción inmobiliaria, según confirman desde la compañía del Ibex-35. Martínez abandonó este martes Aedas después de diez años, tras la toma del control de la empresa por parte de su rival Neinor Homes.

Martínez, ingeniero Civil por la Universidad Politécnica de Madrid, es uno de los directivos inmobiliarios con más experiencia en el sector promotor y de desarrollo de suelo. Inició su carrera en Ferrovial, aunque rápidamente dio el salto a Bovis, donde fue director de proyecto durante siete años, antes de asumir la dirección de las Cuatro Torres en el momento que se inició la promoción de los rascacielos que se levantaron sobre la antigua ciudad deportiva del Real Madrid.

Este cargo le sirvió para fichar, primero, como director general de la Junta de Compensación de Valdebebas (cargo que compatibilizó con el de CEO de la promotora Valenor), un desarrollo del noroeste de Madrid del que fue uno de sus principales impulsores, y, segundo, por Madrid Nuevo Norte, el nuevo barrio que arrancará este año sus obras sobre los suelos anexos a la Estación de Chamartín y sus vías.

Tras tres años en la promotora y mayor propietaria de los terrenos de la antigua Operación Chamartín, Castlelake —con el asesoramiento de Magic Real Estate, firma de consultoría que fundó Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin, antes de lanzar la socimi— fichó a Martínez para fundar y liderar una promotora, Aedas Homes, un embrión en un momento muy inicial del ciclo inmobiliario en el que esta gestora norteamericana apenas había comprado un puñado de suelos a Sareb.

En diez años, David Martínez creó todo el equipo, desarrolló el negocio e hizo debutar en bolsa a la compañía, convirtiéndose en la segunda empresa de este sector en tocar la campana en el parqué después de la debacle que supuso para el 'ladrillo' en su conjunto el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera. Finalmente, la labor de Martínez al frente de la promotora remató el pasado martes, tras tomar el control de Aedas su rival Neinor Homes en una oferta pública de adquisición (OPA).

Negociación express para incorporar a David Martínez

El fichaje de Martínez por Merlin Properties, avanzado por El Confidencial, se ha producido en apenas doce horas desde de su salida de Aedas Homes, ya que esta misma mañana se lo comunicó la mayor inmobiliaria del Ibex-35 a su plantilla. En una conversación telefónica con este periódico, Ismael Clemente ha señalado: "Incorporar a David Martínez es una oportunidad magnífica para Merlin Properties. Es un especialista de la promoción inmobiliaria y cuenta con una extensa carrera. Además, su experiencia de diez años en una cotizada como Aedas Homes es muy positiva para nosotros, includo su profundo conocimiento de los mercados de capitales".

El exconsejero delegado de Aedas Homes será ahora el director de desarrollo inmobiliario de Merlin y compartirá comité de dirección con los otros seis espadas de la socimi. Al frente seguirá Clemente, con el cargo de consejero delegado. A iguales compartirán equipo gestor Miguel Oñate, director de negocio, Miguel Ollero, director financiero, Francisco Rivas, director corporativo y del área de 'data centers' (centros de datos), Luis Lázaro, director del departamento de 'retail', y Fernando Ferrero, encargado del área de logística.

Por lo tanto, las nuevas tareas de David Martínez serán liderar todo el desarrollo inmobiliario que afrontará Merlin en los próximos años, especialmente en el sector de los centros de datos, donde tiene planes de inversión superiores a los 2.000 millones de euros, además de avanzar en la gestión de suelos no finalistas. Adicionalmente, colaborará también con la promoción logística, uno de los grandes focos de actividad, y el desarrollo de oficinas, principal activo por valoración y generador de ingresos para la compañía. Lo que parece seguro —dada la insistencia pública de Ismael Clemente— es que el exconsejero delegado de Aedas permanecerá lejos del mercado residencial, aunque llegó a ser uno de los finalistas a dirigir de nuevo Crea Madrid Nuevo Norte, el cargo que abandonó antes de fundar la promotora.