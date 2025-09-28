La factoría digital pública que ayuda a transformar empresas

El objetivo hace cuatro años, cuando empezaron, era generar una necesidad en una zona industrial de más de 100 años de historia para atraer a un espacio público un nuevo concepto del sector y posicionarlo en el mundo. Hoy es DFactory, creado y gestionado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Y funciona tan bien que ya han iniciado la segunda fase del proyecto, que estará acabado a finales de 2026. La inversión total asciende a 100 millones de euros, que permitirán añadir 40.000 metros cuadrados a los 17.000 ya existentes, hasta un total 60.000. Pero no se queda ahí. CZFB trabaja en una fase final que pretende irradiar su modus operandi a todo el polígono para convertir la Zona Franca de Barcelona en un Distrito 4.0, un total de 600 hectáreas -el 6% del suelo de la ciudad- que influya en toda la región metropolitana y a nivel internacional.

Evidentemente, "todo esto no sería posible si no tuviéramos buenos ingredientes como el atractivo de Barcelona, el talento tecnológico que la propia ciudad atrae y la voluntad de toda la organización de transformar y de impactar de verdad", subraya Blanca Sorigué, directora general del CZFB.

Pero ¿qué es la industria 4.0? "De hecho, creo que ya estamos en 4.5 porque todo evoluciona muy rápido -puntualiza Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB-, pero hemos definido la industria 4.0 como aquella que utiliza unas determinadas tecnologías para transformar unas materias primas en un bien de consumo. Tecnologías como la sensórica, la robótica, la inteligencia artificial, internet de las cosas, el blockchain, el cloud computing, la ciberseguridad, la impresión 3D, el Big Data y la realidad aumentada y virtual, por ejemplo".

40 compañías

En estos momentos el edificio de DFactory Barcelona que hay en funcionamiento ocupa 17.000 metros cuadrados en cuatro plantas con espacios abiertos, diáfanos y digitales. La inversión realizada en el inmueble ascendió a 30 millones de euros. Hay instaladas 40 compañías, que ocupan más del 90% del espacio y pagan 26 euros por metro cuadrado. Dan trabajo a 220 profesionales de forma directa y 650 de forma indirecta. Addival, Amphos 21, Ariño Duglass, AsorCAD, B’ZEOS, HP, HUBMASTER®, ICIL, Innovae, KION Group, 9altitudes, Leitat y Malena Engineering son algunas de estas empresas.

La iniciativa, cien por cien pública, persigue unir empresas tecnológicas que aportan soluciones digitales con empresas en proceso de transformación que buscan soluciones innovadoras. Por eso Sorigué insiste que DFactory no es una incubadora. Es "una factoría digital destinada a crear comunidad para agregar valor a la industria 4.0", subraya.

Los requisitos para poder instalarse en DFactory son que la actividad de la empresa encaje con el modelo, que ya tenga un recorrido en el mercado y que desarrolle investigación. "Hemos querido crear un espacio, emblemático arquitectónicamente, que permita la cooperación entre empresas grandes y pequeñas para generar nuevos proyectos, que exista colaboración y no competición", añade Sorigué. En 2024, más de 5.000 personas visitaron DFactory para conocer su actividad.

El volumen importa

Con este concepto de base, el delegado especial del Estado en el CZFB argumenta que "el volumen es una variable importante para crear densidad de conocimiento, que es lo que ayuda a que se produzca el intercambio y la comunidad, como vimos en el Massachusetts Institute of Technology (MIT)". Y por eso decidieron ampliar con tres edificios más y un centro de convenciones.

De hecho, el objetivo final es crecer a Distrito 4.0 y que "cada vez que a una empresa de la Zona Franca renueve su contrato o llegue una nueva compañía -apunta Navarro- se busca que se adecue a la filosofía de DFactory". "Queremos que todas las empresas hablen el mismo idioma para generar un polo de atracción industrial y logístico internacional", apostilla. Según el informe Tech Hubs Overview, durante 2024 se inauguraron 13 nuevos hubs internacionales de tecnologías digitales en Cataluña, territorio que ya suma 160 ecosistemas digitales que generan un impacto económico de 2.879 millones de euros.

En este caldo de cultivo nació el BNEW, su evento insignia, y "un claro ejemplo de cómo se puede fusionar lo físico y lo digital para dar forma al futuro de la economía global". Este año celebra su sexta edición del 29 de septiembre al 2 de octubre en DFactory Barcelona. Las cifras de la última organización alcanzaron los 60.752 asistentes, 2.501 speakers, 732 horas de contenido, 424 start-ups tecnológicas participantes. Entre los ponentes confirmados este año se encuentran Manel Juan, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Clínic de Barcelona; Mireia Colina, desarrolladora de Negocio Sénior de Indra; Pei Yung-Chan, CEO y fundador de Ikigence, Raquel Sánchez, presidenta y CEO de Paradores y Ana Fernández, directora de Relaciones Institucionales de Ellas Vuelan Alto.