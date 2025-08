¿Cómo me afectará la rebaja del IRPF que plantea la Generalitat?

El Govern ha incluido en el borrador de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2024 una rebaja del tipo mínimo del tramo autonómico del IRPF. En principio la medida hará que Catalunya deje de encabezar el ránking en este tramo de ingresos dirigido a las rentas de hasta 33.000 euros al año, con uno de los tipos mínimos más elevados.

La medida, que aún ha de ser aprobada por el Consell Executiu y lograr luego apoyo suficiente el Parlament, está dirigida no solo a quienes estén en ese tramo de renta anual si no a quienes no sobrepasen los 33.000 euros anuales, para la que la base liquidable bruta son unos 35.000 euros. En resumen beneficia a los primeros 12.450 euros de renta, hasta un máximo de 33.000.