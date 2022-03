Las gasolineras podrán solicitar a partir de este viernes el anticipo de 20 céntimos en el carburante

Desde este viernes y hasta el 15 de abril de 2022 cualquier operador petrolífero podrá solicitar a la administración tributaria un anticipo a cuenta por un importe equivalente al 90% del volumen medio mensual de ventas, para poder sufragar el descuento de 20 céntimos en la factura de los consumidores sin tener que ser ellos mismos los que adelanten el dinero. El máximo que se puede pedir es dos millones de euros, mientras que el importe mínimo es de 1.000 euros.

Este anuncio llega un día después de que la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) advirtiese que la bonificación de los 20 céntimos podría asfixiar a los pequeños y medianos empresarios, que aunque no tendrán que hacer frente a la ayuda, "no podrán hacer frente al adelanto del importe necesario para acometer el descuento". En la misma línea que la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) que, pese a que todos sus asociados están exentos de los 5 céntimos, temían el tener que adelantar el dinero al "no estar la herramienta en marcha" y considerar que "en cualquier caso el dinero no se recibirá de forma inmediata".