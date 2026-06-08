El SIL finaliza una edición de éxito y se transformará en el Salón de la Innovación Logística

El SIL Barcelona, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha finalizado su 28ª edición habiendo recibido 15.412 visitantes procedentes de 87 países, con la participación de más de 600 empresas, un 30% de ellas internacionales, y la celebración de más de 150 eventos. Unos datos muy positivos que se confirman con las cifras de networking arrojadas por la plataforma digital SIL virtual IA Platform (SILvIA), que ha recibido más de 5.500 interacciones. Durante los tres días de celebración del certamen se han realizado 7.622 intercambios de contactos digitales, 2.976 solicitudes de reuniones y más de 10.000 mensajes entre asistentes.

El presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, ha realizado una valoración muy positiva de la presente edición y ha destacado que "la adaptación es una de las características más destacadas del sector de la logística porque las cosas están en constante movimiento. En la presente edición del SIL hemos visto como este sector es muy dinámico y disruptivo, como lo demuestran las más de 160 innovaciones que han presentado las empresas participantes". Navarro también ha añadido que "el SIL 2026 ha contado con un 30% de empresas participantes internacionales y visitantes procedentes de más de 87 países, que vienen a Barcelona para conocer las últimas tendencias del sector, pero también para conectarse con todos los eslabones de la cadena de suministro, con empresas que están innovando y para conocer diferentes tecnologías. Ha sido una edición muy positiva".

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, ha resaltado que "el 93% de los profesionales que han visitado el SIL 2026 nos han manifestado que intervienen en la toma de decisiones de sus respectivas empresas. Para mi este es el gran indicador que demuestra la fuerza que tiene el SIL, pues muchas de las empresas participantes nos han transmitido que han realizado contactos de mucha calidad generando claras oportunidades de negocio".

Con todo, SIL Barcelona ha contado en esta edición con la colaboración de más de 90 partners y con el apoyo de los patrocinadores: MERLIN y DP World (Nit de la Logística); Ajuntament de Barcelona, Cimalsa y la Generalitat de Catalunya (SIL Knowledge); Orange Empresas (Theater), SAP (SIL Lab), y Exotecby Dexter, Cuatrecasas, Engie Vianeo y Prologis (SIL Knowledge sesión).

Acto de clausura del SIL Barcelona 2026 / CZFB

Una plataforma de inspiración y negocio del futuro de la cadena de suministro

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha explicado en una rueda de prensa, en el marco del Salón, que el SIL inicia una nueva etapa estratégica con un profundo cambio de posicionamiento que se materializará a partir de su edición de 2027. El SIL evolucionará hacia el Salón de la Innovación Logística, consolidándose como una plataforma de inspiración, conocimiento y generación de negocio, donde se anticipa el futuro de la cadena de suministro y del comercio internacional. Este salto cualitativo responde a la transformación acelerada del sector logístico, marcada por la incorporación de tecnologías avanzadas, la sostenibilidad, la digitalización y la necesidad de talento especializado. En este contexto, el SIL deja de ser únicamente un punto de encuentro sectorial para convertirse en el espacio donde se presenta, se experimenta y se entiende la evolución del sector en tiempo real.

Durante el acto de presentación, Pere Navarro, ha explicado que "el sector logístico y del transporte representa alrededor del 7% del PIB español, lo que demuestra su papel estratégico para la economía, la competitividad de las empresas y la conexión de nuestros mercados. La logística es una actividad esencial, que está siempre en movimiento y que debe adaptarse con rapidez a los grandes cambios tecnológicos, económicos y sociales que estamos viviendo". Y ha añadido que "el SIL ha evolucionado desde el primer momento, igual que ha evolucionado la propia logística. Y esta nueva etapa responde precisamente a esa transformación: hoy hablamos de innovación más que nunca, porque la logística ya es también inteligencia artificial, automatización, datos, sostenibilidad, trazabilidad, robótica y talento. Con el nuevo SIL queremos seguir acompañando al sector, conectando experiencia e innovación, y proyectando desde Barcelona el futuro de una logística más inteligente, eficiente y competitiva".

Por su parte, Blanca Sorigué, ha destacado que "este nuevo posicionamiento responde a las necesidades reales del sector. Queremos que el SIL sea el lugar donde las empresas muestren, de forma tangible, cómo la tecnología, el talento y la sostenibilidad están redefiniendo la logística. Apostamos por un formato experiencial que permita a los profesionales vivir y entender el futuro antes que nadie".

Un nuevo modelo: plataforma experiencial, innovación y negocio

El nuevo SIL se configura como un entorno dinámico y experiencial en el que las empresas mostrarán de forma práctica sus soluciones e innovaciones, acercando a los profesionales las tendencias que están redefiniendo la logística global. Así, el evento se posiciona como el punto de encuentro anual de la innovación logística, siendo un espacio para anticiparse a los cambios del sectory una plataforma que integra negocio, talento, conocimiento e internacionalidad.

El certamen reforzará su papel como escaparate de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, la analítica de datos o la movilidad inteligente, así como de soluciones orientadas a la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Además, continuará impulsando el networking cualificado, la generación de oportunidades de negocio y la conexión entre empresas, startups, inversores y profesionales, consolidando su ecosistema como uno de los más relevantes a nivel internacional.

Una nueva etapa para seguir liderando el sector

Con esta evolución, el SIL reafirma su compromiso de seguir liderando la transformación logística y del comercio global, consolidándose como el gran punto de encuentro internacional donde convergen innovación, talento y negocio.

Esta nueva etapa va acompañada de un cambio en la imagen de marca del SIL Barcelona. El nuevo logo presentado en rueda de prensa inspira innovación, conexión, soluciones, impacto, sinergias, tecnología y un futuro prometedor para el nuevo Salón de la Innovación Logística de Barcelona (SIL Barcelona).

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha anunciado las fechas de la 29ª edición del SIL que tendrá lugar del 9 al 11 de junio de 2027 en Barcelona.