La 28º edición del SIL Barcelona reunirá más de 160 innovaciones y cerca de 80 startups

SIL Barcelona, la feria de referencia en logística, transporte, intralogística y Supply Chain de ámbito internacional que organiza el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), se convertirá del 3 al 5 de junio en el escaparate de las últimas innovaciones aplicadas al sector logístico. Lo hará de la mano de las más de 160 novedades que presentarán in situ las empresas participantes en la vigesimoctava edición de la feria, así como mediante la participación de las cerca de 80 startups que exhibirán soluciones de todo tipo, dando respuestas a los retos tecnológicos, sostenibles, energéticos y de talento que presenta el sector logístico.

Logística aérea con drones en entornos aeroportuarios y urbanos, visión artificial en grúas para la carga de buques, muelles de carga totalmente eléctricos, comunidades energéticas y Smart Grid en parques logísticos, palets de fibra agrícola 100% reciclables, puntos de carga personalizados para vehículos eléctricos, sistemas de medición automatizada para mercancías voluminosas, razonamiento mediante Inteligencia Artificial (IA) en formato de conversación para la toma de decisiones logísticas e IA aplicada a la transformación del capital humano velando por el relevo generacional en el transporte por carretera, son algunas de las soluciones que podrán encontrarse este año en la feria.

En palabras de Pere Navarro, presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL Barcelona "estos son solo algunos ejemplos de las más de 160 innovaciones que se presentarán durante los tres días en el SIL Barcelona. En esta edición destacarán, como no puede ser de otra manera, las innumerables aplicaciones que la Inteligencia Artificial tiene en el sector de la logística, pero también otro tipo de soluciones tecnológicas, sostenibles y energéticamente eficientes, que cada vez se observan más en entornos logísticos".

Todas estas innovaciones serán candidatas al Premio SIL a la Mejor Innovación 2026, que se entregará durante la feria y cuyo jurado está formado por periodistas de prensa especializada en logística y transporte.

SIL Barcelona / Organización del evento

Investor Day

Por su parte, serán cerca de 80 las startups que presentarán sus soluciones innovadoras aplicadas al sector logístico en el SIL Barcelona. Estas empresas emergentes se ubicarán en el Startup Meeting Area, donde podrán compartir sus soluciones con expositores y visitantes. Este espacio estará situado junto al stand de la Logistics 4.0 Incubator, impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, con la colaboración de la Fundación Incyde. Las 21 startups seleccionadas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en formato pitch ante una audiencia especializada y serán candidatas al Premio a la Mejor Startup SIL 2026.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL Barcelona, señala que "las startups tienen cada vez mayor aceptación por parte de las empresas consumidoras de logística. Al menos, así lo han expresado los directores de estas empresas visitantes del SIL Barcelona que han participado en el Barómetro del Círculo Logístico. El 66,4% de estos profesionales ve con buenos ojos contratar o externalizar servicios a startups especializadas en logística. De hecho, el 26,2% ya colabora con alguna de ellas, cifra que supera al 24,8% que afirmaba hacerlo ya el año pasado. En el SIL Barcelona, tendrán la oportunidad de conocer nuevas soluciones, que pueden encajar en sus proyectos".

Como novedad en esta edición, los pitches se llevarán a cabo en el marco de la celebración del Investor Day, una jornada que reunirá a los principales actores del ecosistema emprendedor para impulsar la innovación y las oportunidades de colaboración. El programa arrancará con una sesión de inversores que analizarán las tendencias, los criterios de inversión y los retos del mercado, seguida de la presentación de los proyectos. Las startups finalistas que optarán al premio son: Beyond Reality AR, Bluepoint AI, ControlT, Ddigital Warehouse, Dronomy, DS4T, Elevenais, Greenpath Logistics, IA Drivers, Iber Move, Kamport, Logistics WMS, MAR Technologies 5.0, Methanol Reformer, Multidepot, Netretina AI, OrbisLinks, Signos IoT, Tennders, Urkolitics y Vanguard Technology & Innovation. Finalmente, se llevará a cabo el acto de clausura en el que se entregará el premio.