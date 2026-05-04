DFactory Barcelona reúne a las principales Cámaras de Comercio Europeas

Las principales Cámaras de Comercio Europeas han visitado el DFactory Barcelona, donde han sido recibidas por Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), y Blanca Sorigué, directora general del CZFB. La visita ha contado con la participación de Almudena Sánchez, directora de la Cámara Alemana; Laura Byrne, directora de la Cámara Británica; Christian Marion, director de la Cámara Francesa; y Federica Falzetta, directora de la Cámara Italiana.

Durante el encuentro, el presidente ejecutivo y la directora general del CZFB han trasladado a los representantes camerales cómo se ha transformado el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en los últimos años en un agente clave de la nueva economía industrial. De una función tradicional de gestión de suelo industrial, ha evolucionado hacia un modelo que genera ecosistemas de innovación capaces de conectar empresa, tecnología y talento. En este sentido, Pere Navarro ha explicado que "el paso de polígono a distrito no es solo una cuestión de nomenclatura, es un cambio de filosofía. Estamos generando un espacio vivo, donde pasan cosas que tienen que ver con la cultura, el entretenimiento y, por supuesto, con la innovación industrial. Este distrito está ubicado en un enclave único, al lado del puerto de Barcelona, del aeropuerto y conectado con la ciudad, lo que nos permite ser un punto de atracción de talento, inversión y actividad económica".

En este sentido, el presidente ejecutivo del CZFB ha querido poner en valor la ambición del DFactory Barcelona dentro de esta transformación: "el DFactory va a ser un lugar de referencia en Barcelona y en Europa, un espacio donde la industria, la tecnología y el talento conviven para generar nuevas oportunidades".

Por su parte, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha puesto en valor el impacto real que está teniendo el DFactory como motor de transformación industrial: "esto no se puede explicar solo con palabras, hace falta verlo para entender de verdad lo que estamos construyendo y el alcance de la transformación que estamos impulsando. En 2025 han pasado más de 5.000 profesionales por el DFactory, lo que demuestra el interés que está generando este modelo. Y en la segunda fase queremos dar un salto significativo, con el objetivo de alcanzar los 15.000 profesionales al año".

Sorigué también ha subrayado el carácter innovador del proyecto: "hemos creado un nuevo modelo, un espacio donde la colaboración entre empresas, tecnología y talento se traduce en resultados tangibles. Solo este año se han desarrollado 63 patentes dentro del ecosistema, lo que refleja el nivel de innovación espectacular que se está generando aquí. Estamos construyendo un entorno donde la innovación deja de ser un concepto para convertirse en realidad, con impacto directo en la industria y en la economía".

Reunión de trabajo con los representantes de las Cámaras alemana, británica, italiana y francesa, junto a los principales responsables del CZFB / CZFB

Una mirada al futuro

Durante la reunión con los representantes de las principales Cámaras de Comercio Europeas, el CZFB ha explicado que su apuesta va más allá del presente. Actualmente, el DFactory Barcelona, con 45 empresas instaladas, se encuentra al 100% de su ocupación, lo que ha motivado una ampliación con 4 nuevos edificios que estará disponible a finales de este año, y que le permitirá pasar de los 17.000 m2 de superficie actual hasta alcanzar un total de 60.000 m2.

La Zona Franca de Barcelona se ha consolidado como un auténtico laboratorio urbano de la industria europea, un modelo replicable que proyecta a Barcelona como referente de la industria 4.0 y como puerta de entrada a la industria 5.0, más humana, sostenible y tecnológica. Un espacio donde la proximidad física impulsa la colaboración diaria y donde startups, grandes corporaciones y centros tecnológicos trabajan de forma natural para transformar innovación en negocio.