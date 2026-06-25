El histórico cambio que transformará las calles de Badalona y que los vecinos notarán en el día a día

Más operarios en las calles, nuevos camiones, contenedores inteligentes capaces de avisar cuando están llenos y limpieza con mayor frecuencia en todos los barrios. Badalona ha puesto en marcha “+Badalona, Neteja”, una transformación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos que movilizará cerca de 500 millones de euros durante los próximos 12 años. Se trata del mayor contrato de la historia del municipio - por volumen económico - y de una apuesta muy clara para modernizar un servicio que funcionaba con una concesión que había quedado desfasada tras casi dos décadas de vigencia.

El nuevo contrato, adjudicado a FCC Medio Ambiente, supone mucho más que la renovación de vehículos y maquinaria. El objetivo es implantar un nuevo modelo de limpieza urbana basado en tres pilares: el incremento de recursos humanos, la incorporación de tecnología y la adaptación de los servicios a las necesidades específicas de cada barrio.

Para los vecinos, este cambio se traducirá en una mayor presencia de operarios en las calles, una recogida de residuos más eficiente y una respuesta más rápida ante incidencias. El nuevo contrato tiene un objetivo muy claro: actuar sobre el estado del espacio público, que es uno de los aspectos que más preocupan a la ciudadanía.

Más recursos humanos

Uno de los cambios más relevantes será el refuerzo de la plantilla. El servicio pasará de contar con 416 trabajadores a 565, una ampliación que permitirá incrementar los equipos destinados tanto a la limpieza viaria como a la recogida de residuos y a las actuaciones especiales en puntos conflictivos donde se detectan más incidencias.

La plantilla pasará de 416 trabajadores a 565 / Cedida

Nueva flota de vehículos y más maquinaria

La renovación de la flota será otra de las transformaciones más visibles. Los actuales vehículos serán sustituidos por modelos de última generación y el número total de unidades pasará de 110 a 146. Pero el consistorio también incorporará nuevas barredoras, baldeadoras y equipos especializados diseñados para mejorar la eficacia de los servicios y reducir las emisiones contaminantes.

El nuevo contrato ha renovado la flota / Cedida

Sostenibilidad y reducción del impacto acústico

La sostenibilidad constituye uno de los ejes centrales de la campaña “+Badalona, Neteja”. Buena parte de la nueva maquinaria incorporará tecnologías eléctricas, cosa que la hará más silenciosa, o de bajas emisiones. Esta reducción del impacto acústico tendrá especial incidencia en las tareas que se realizan durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Una de las nuevas barredoras limpia el carril bici / Cedida

Sensores inteligentes para optimizar la recogida

La ciudad también experimentará un importante aumento del número de contenedores. Los aproximadamente 4.200 actuales pasarán a superar las 6.000 unidades distribuidas por los distintos barrios de la ciudad. El incremento permitirá ampliar la capacidad de recogida y acercar los puntos de depósito de residuos a los ciudadanos.

Además, los nuevos contenedores incorporarán sensores inteligentes que permitirán conocer en tiempo real su nivel de llenado. Gracias a estos sistemas, las rutas de recogida podrán adaptarse a las necesidades reales de cada zona, optimizando recursos y evitando situaciones de desbordamiento.

Instalación de nuevos contenedores / Cedida

Mejoras directas en el día a día de los vecinos

1) Incremento de frecuencias y limpieza con agua a presión

Más allá de los datos, la principal pregunta es qué cambios percibirá el vecino en su día a día. El nuevo contrato prevé un incremento generalizado de las frecuencias de limpieza y una mayor adaptación de los servicios a las características de cada entorno urbano. Las actuaciones se intensificarán en aquellas zonas donde históricamente se han detectado mayores problemas de suciedad o acumulación de residuos.

Entre las novedades más destacadas figura la limpieza con agua a presión de todas las calles de la ciudad al menos una vez al mes, una actuación destinada a mejorar la higiene del espacio público y eliminar manchas, olores y suciedad incrustada. El plan también contempla un refuerzo específico de los servicios durante los fines de semana, uno de los periodos de mayor uso de los espacios públicos.

La frecuencia de la limpieza se va a incrementar / Cedida

2) Actuaciones en polígonos industriales

Los polígonos industriales serán otro de los ámbitos que experimentarán una mejora significativa. Las frecuencias de limpieza aumentarán hasta alcanzar los cinco días semanales, frente a la situación anterior, con el objetivo de mejorar la imagen y las condiciones de estas áreas de actividad económica.

3) Servicios a medida para personas con movilidad reducida

El nuevo modelo incorpora además medidas orientadas a facilitar la vida cotidiana de determinados colectivos. Entre ellas destaca un servicio específico para personas mayores o con movilidad reducida, que permitirá solicitar la recogida de muebles y enseres directamente desde el domicilio. La iniciativa busca eliminar barreras y facilitar la correcta gestión de residuos voluminosos a quienes tienen más dificultades para desplazarse.

4) Nuevas herramientas de atención ciudadana

La relación entre ciudadanía y el servicio de limpieza de la ciudad incorporará nuevos canales de comunicación. El contrato contempla una oficina específica de atención, un teléfono gratuito y una aplicación móvil que permitirán comunicar incidencias, realizar consultas y hacer seguimiento de determinadas actuaciones. El objetivo, explican desde el consistorio, es mejorar la capacidad de respuesta y reforzar la interacción entre los vecinos y los responsables del servicio.

La campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para dar a conocer el nuevo contrato / Cedida