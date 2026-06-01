Badalona gana más de un centenar de trabajadores y unos 40 camiones para su limpieza municipal: "Iban con vehículos indignos"

Badalona ha presentado este lunes el despliegue del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, el más importante de la historia del Ayuntamiento por volumen económico. El nuevo servicio, adjudicado a FCC Medio Ambiente, contará con una inversión que rondará los 500 millones de euros durante los próximos 12 años y supondrá un incremento del 30% en la limpieza de todos los barrios de la ciudad. La presentación se ha celebrado en la plaza del President Tarradellas, donde se han expuesto unos 30 de los nuevos vehículos que comenzarán a operar progresivamente durante el mes de junio.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha asegurado que con la entrada en funcionamiento de la nueva contrata la ciudad pasará a contar con "uno de los mejores servicios de limpieza de Catalunya". El dirigente popular ha recordado que el anterior contrato llevaba más de cinco años caducado y que la última gran licitación del servicio se había realizado hace 17 años. Albiol ha destacado el esfuerzo económico realizado por el Ayuntamiento, que pasará de destinar 27 millones de euros anuales a 45 millones para reforzar la limpieza viaria y la recogida de residuos.

Una de las principales novedades será el incremento de la plantilla, que pasará de 416 a 565 trabajadores. Además, la totalidad de la maquinaria será sustituida por nuevos equipos en el marco de una renovación integral del servicio. La flota aumentará de 110 a 146 vehículos e incluirá desde barredoras hasta camiones de recogida de residuos de nueva generación.

Durante la presentación, el alcalde ha destacado que todos los vehículos actuales serán reemplazados y ha recordado las dificultades con las que ha trabajado la plantilla durante los últimos años debido a la antigüedad de la contrata. Albiol ha llegado a afirmar que muchos empleados "iban con vehículos que eran indignos", tanto para prestar un servicio de calidad como para desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas.

Puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza de Badalona. / Ayuntamiento de Badalona

De 4.200 a 6.000 contenedores

El nuevo contrato también contempla una importante ampliación de la red de contenedores. La ciudad pasará de los aproximadamente 4.200 recipientes actuales a más de 6.000 unidades distribuidas por los distintos barrios. Los nuevos contenedores incorporarán sensores que permitirán conocer su nivel de llenado en tiempo real para optimizar las rutas de recogida y evitar acumulaciones de residuos en la vía pública.

Entre las novedades más destacadas figura un servicio específico para personas mayores o con problemas de movilidad. Los usuarios podrán solicitar telefónicamente la retirada de muebles y enseres desde sus propias viviendas, evitando que tengan que trasladarlos hasta la calle. Albiol ha señalado que esta medida busca facilitar el día a día de aquellos vecinos que tienen más dificultades para desplazarse y considera que es uno de los aspectos donde se muestra más “satisfecho” del nuevo contrato.

Por su parte, el director general de la plataforma Atlantic de FCC Servicios Medio Ambiente Holding, Javier Irigoyen, ha agradecido la confianza depositada por el Ayuntamiento y ha asegurado que la compañía trabajará para cumplir los objetivos europeos de reciclaje y economía circular. "Estamos orgullosísimos de poder continuar en Badalona. Llevábamos casi 60 años funcionando y trabajando en la ciudad y poder continuar para nosotros realmente es un gran honor", ha señalado.

El responsable de la empresa ha destacado la incorporación de maquinaria eléctrica y de bajas emisiones, así como las mejoras destinadas a incrementar la recuperación de residuos y avanzar hacia un modelo más sostenible. En este sentido, ha asegurado que el nuevo contrato está alineado con los objetivos europeos de sostenibilidad y economía circular y ha defendido que "todo este esfuerzo va encaminado a poder llegar a esos objetivos europeos y a los de la propia ley española".

Una llamada al civismo

Durante su intervención, el alcalde ha pedido la colaboración ciudadana para mantener las calles limpias y ha apelado al civismo de los vecinos para que las mejoras del servicio tengan un impacto real en el espacio público. "Podemos invertir todo el dinero en limpieza, pero si nosotros a título individual no somos capaces de llevar a cabo las prácticas cuando corresponden, todo esto no va a servir de nada", ha afirmado Albiol, quien ha reclamado una mayor implicación ciudadana en aspectos como la correcta gestión de los residuos o la recogida de los excrementos de los animales de compañía.

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La nueva maquinaria comenzará a incorporarse de forma progresiva durante las próximas semanas, con el objetivo de que el nuevo modelo de limpieza esté plenamente implantado a lo largo de los próximos meses.