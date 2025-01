Elisenda Alamany (ERC) afirma que la “deriva destructiva” de los Comuns les convierte en “un lastre” para el futuro de Barcelona

“Los Comuns son un obstáculo para iniciar una nueva etapa en Barcelona. Son un lastre y un riesgo para la ciudad”. La presidenta de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha comparecido este jueves para criticar con una máxima dureza la actitud de los Comuns de no apoyar los presupuestos del Gobierno de Pere Aragonès y ha reiterado varias veces que se actuación supone una “deriva destructiva” que se fundamenta en la “frustración” del partido de Jéssica Albiach y Ada Colau.

Alamany ha aludido a la reclamación de Barcelona en Comú de formar un gobierno con el PSC en el consistorio, un requisito exigido por Colau para apoyar las cuentas municipales que se votarán el 22 de marzo para advertir de que su actuación no casa con ello: “La gente no entiende cómo se pueden reivindicar gobiernos de izquierdas tumbando todos los presupuestos de izquierdas”.

Un “mal día” para la ciudad

“Hoy es un mal día para Barcelona: ha perdido 50 millones de euros en inversión en educación, 11 millones en ayudas a familias para vivienda y 200 en transporte público. Todo esto por la frustración de los Comuns, que han entrado en una deriva destructiva que ha hecho que se tumben los presupuestos de Catalunya, los Presupuestos Generales del Estado, con un gobierno del que forman parte, y que seguramente se tumbe un buen presupuesto para Barcelona”, ha declarado la concejala, que antes de pasar a ERC fue diputada de los Comuns en el Parlament.

Alamany ha insistido en que su grupo votará a favor de los presupuestos del gobierno de Jaume Collboni en el pleno del 22 de marzo, si bien ha aludido a “una eventual cuestión de confianza” si ese día el proyecto no logra un apoyo mayoritario, para lo que Barcelona en Comú es imprescindible. La republicana ha ensalzado varias veces las cuentas y el papel de ERC, y se ha atribuido haber arrastrado al PSC hacia la izquierda alejándolo de Junts.

Conversación con Collboni

“Aquí no cambia nada”, ha dicho sobre el efecto que puede tener la convocatoria electoral autonómica en el consistorio. Ha explicado que ayer habló con el alcalde: “Seguimos comprometidos con el trabajo hecho en Barcelona. Seguiremos trabajando con el gobierno de la ciudad por el bien de la ciudad, porque creemos que hay que dejar atrás estas dinámicas destructivas fruto de la frustración”.

“Estamos sometiendo a Barcelona y a Catalunya a la estrategia de un partido”, ha añadido sobre los Comuns, ha advertido Alamany, que poco después de lanzar estos dardos contra Barcelona en Comú ha recibido respuesta de la portavoz del partido, Janet Sanz.

La réplica de Janet Sanz

Sanz ha empezado atribuyendo al PSC y a ERC la responsabilidad de que no haya habido pacto de presupuestos en Catalunya y de que no lo haya en Barcelona a 10 días para la votación: “Siempre que hemos tenido oportunidad hemos cerrado grandes pactos de izquierda, no hay duda de que nuestra apuesta es esa. A partir de aquí, la responsabilidad de sacar adelante esos pactos es de quién gobierna. Tanto en la Generalitat como en el ayuntamiento vemos que no parece que quien gobierne dé prioridad a los acuerdos de izquierda”, ha declarado.

La exteniente de alcalde ha mantenido la posición de los Comuns en el consistorio: “Seguimos insistiendo en que lo mejor que le puede pasar a Barcelona es tener un gobierno fuerte y amplio de izquierdas”. Una opción que si se antojaba complicada lo parece más ahora.

“Una persona que viene de los Comuns”

Sanz ha aludido al pasado de Alamany para rechazar que califique de “lastre”, “riesgo” y “obstáculo” a su antiguo partido. Y lo ha dicho empezando la frase de la misma forma en la que Alamany ha criticado que los de Colau pidan gobiernos de izquierda mientras tumban presupuestos de izquierda: “La gente no entiende que una persona que viene de los Comuns y que ahora esta en ERC diga esto. Cuesta de entender que se pueda decir”.

El portavoz de Junts, Jordi Martí Galbis, ha considerado que Barcelona en Comú es “un elemento de distorsión de la política local”, pero ha añadido que el principal problema no son ellos sino “el liderazgo de Collboni”. También ha asegurado que los Comuns están “desdibujados” y no han “digerido ni asumido” estar fuera del gobierno.