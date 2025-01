Elisenda Alamany afirma que Ernest Maragall debe cederle el liderazgo del grupo de ERC

“Es natural y cae por su propio peso, que (Ernest Maragall) no estará en el ayuntamiento estos cuatro año, que no seguirá y que las riendas las cogerá la siguiente persona que estaba en la lista, que en este caso soy yo”. Con estas palabras, entre otras, ha manifestado Elisenda Alamany este viernes que su todavía jefe de filas, Ernest Maragall, debe dar un paso al lado, y dejar el consistorio para abrir una nueva etapa, hasta que el mandato concluya en 2027.

Una etapa en la que ella presida el grupo republicano y lo haga con un estilo diferente al que Maragall mantuvo en el mandato anterior, cuando ERC apoyó de forma decisiva al gobierno de Barcelona en Comú y el PSC, de Ada Colau y Jaume Collboni, al que permitió aprobar los cuatro presupuestos.

“No regalaremos los votos”

“Haremos una oposición diferente de la que hicimos los últimos cuatro años. No regalaremos los votos a nadie. Hemos aprendido la lección. Hay que ser responsable con la ciudad pero la ciudad nos ha dado un mensaje muy claro, que no le gustaba un gobierno del PSC y los Comuns. Nuestra función no es ser la muleta de un gobierno de izquierdas”, ha declarado Alamany, que ha enfriado la posible participación de los republicanos en un tripartito si no cambian muchos las cosas.

Y ha seguido con la enmienda del mandato anterior: “ERC fue excesivamente generosa. Olvidamos que es bueno ser responsable con la ciudad pero que uno no tiene que olvidar cuál es su identidad, su perfil y su proyecto de ciudad. Lamentablemente, soy del parecer, y no es una reflexión personal, es colectiva, que hay que cambiar la estrategia de los últimos cuatro años, y por lo tanto no haremos de muleta del PSC ni de Comuns”.

“Relevos”

Sobre las recientes elecciones internas de ERC, que dejaron una imagen de división en dos bandos, ha asegurado que hay asuntos en los que la visión es la misma: “Hay cosas que comparten las dos candidaturas, una, que hay que abrir una nueva etapa. Y eso significa relevos. Y la segunda, que tenemos que tomar las decisiones que nos dejen lo mejor preparados posible para el 2027”.

Y ha profundizado en lo mal que fue la estrategia del mandato anterior: “Es que ERC pasó de 10 a 5 concejales y no podemos hacer como si no hubiera pasado nada. Hay que tomar decisiones. ERC, que es todo el partido, no solo el grupo municipal, debe tomar decisiones para estar preparada para el 2027. Una reflexión que seguramente no hicimos los últimos cuatro años, cuando pensamos en el día a día de la ciudad y en lo que le convenía. Es una lección que hemos aprendido. Todas las decisiones que tomemos ahora y los próximos meses vendrán condicionadas por cómo quedamos mejor posicionados para el 2027”.

Maragall

La concejala ha asegurado que Maragall está de acuerdo en dejar el ayuntamiento: “Con Ernest Maragall hemos hablado muchísimas veces de esta cuestión. Él ya ha expresado que no estará los cuatro años aquí, de la misma manera que Xavier Trias y creo que Ada Colau tampoco”.

La republicana ha elogiado el resultado que obtuvo el entonces alcaldable en 2019, cuando ganó las municipales pero se quedó sin alcaldía por el apoyo de Manuel Valls a Colau: “Creo que Maragall merece un reconocimiento, es la primera vez que un líder de ERC gana las elecciones en Barcelona. Habrá que ver cómo se hace ese relevo en el grupo municipal”.

Y ha rematado la argumentación afirmando que le toca a ella reemplazar al actual jefe de filas del grupo: “Él comparte esa decisión, porque es natural y cae por su propio peso, que no estará en estos cuatro año, que no seguirá y que las riendas las cogerá la siguiente persona que estaba en la lista, que en este caso soy yo”.

Maragall, de viaje en EEUU

Se da la circunstancia de que Maragall abandona este viernes Barcelona para emprender un viaje a Estados Unidos por motivos personales. No regresará a la capital catalana hasta el próximo miércoles.