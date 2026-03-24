"La edad biológica puede hackearse": el método de los expertos para rejuvenecer el cuerpo y la mente después de los 70

A veces, el deporte no es solo una cuestión de sudar la camiseta o contar calorías. A veces, es el billete de vuelta a una vida que creemos haber dejado atrás. Ricardo Sandoval, entrenador y psicólogo deportivo de David Lloyd Clubs, expone el caso de una mujer de 73 años que llegó hasta él con un deseo muy claro: buscaba recuperar la vida social que el tenis le había dado años atrás y que el ajetreo diario de la vida adulta le había “obligado”, de alguna manera, a renunciar.

El trabajo empezó de forma pausada, con un enfoque adaptativo, puliendo la técnica y controlando el volumen de esfuerzo para que el cuerpo respondiera bien. Pero lo mágico no fue el golpe de derecha, sino el conectar con un grupo de personas que estaban en su misma sintonía. "No es que el tenis te haga más joven de repente", explica Sandoval, "sino que te devuelve rasgos de la juventud que dabas por perdidos: la ilusión, el grupo, la conexión social".

Los deportes de raqueta combinan el trabajo cardiovascular con la estimulación cognitiva y un fuerte componente social / Cedida

La revolución de la "Generación Plateada” en el deporte

Estamos en un momento histórico. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre envejecimiento activo, publicado a inicios de 2025, la actividad física regular en mayores de 65 años reduce el riesgo de caídas en un 30% y mejora la función cognitiva de forma drástica. Ya no es una opción, es una necesidad médica. En España, según los últimos indicadores de hábitos deportivos del Consejo Superior de Deportes (CSD), la práctica deportiva en la tercera edad sigue una tendencia ascendente imparable, consolidando a los deportes de raqueta como los preferidos para un envejecimiento activo en 2025.

Pero, ¿por qué los deportes de raqueta? Diversos estudios sugieren que estos deportes pueden añadir hasta 9 años de esperanza de vida. La clave reside en la combinación de picos de alta intensidad con pausas, lo que genera una mejora cardiovascular muy eficiente, sumado a un desafío constante al equilibrio, la coordinación y, sobre todo, al apoyo social que conllevan. Es aquí donde centros locales como David Lloyd Clubs se han convertido en verdaderos laboratorios de salud y convivencia.

Contenido interactivo de David Lloyd Clubs.

La voz del experto: el arte de "hackear" la edad

Daniel Martínez, responsable de fitness en David Lloyd Clubs y experto en disciplinas para seniors, tiene una visión muy clara: la edad biológica es maleable si sabes qué teclas tocar. "Lo más importante para engañar al calendario es dar movilidad articular", afirma. Con un buen rango de movimiento, la persona recupera autonomía para cualquier tarea cotidiana. Pero no se queda ahí. Martínez es un firme defensor de que los mayores deben levantar peso. "Buscamos trabajo de fuerza porque con él conseguimos que la estructura ósea esté mejor y ganamos densidad muscular". Esto es vital para combatir la osteoporosis y garantizar que el cuerpo sea un soporte seguro para el movimiento.

El entrenador Daniel Martínez entrenando con un usuario de David Lloyd Clubs / Cedida

Siguiendo con esta visión de una longevidad que se construye día a día en el centro deportivo, Daniel Martínez introduce un concepto en auge que está transformando la forma en la que entendemos nuestro cuerpo y edad: la “bio-edad”. Hace referencia a la edad biológica, que no es un número estático dictado por el registro civil, sino un indicador funcional y metabólico que podemos "hackear" mediante el trabajo constante, asegura. "La edad biológica puede hackearse, pero la única manera de hacerlo es con trabajo", afirma Martínez con contundencia, a socios que recuperaron la capacidad de subir las escaleras de su casa tras un entrenamiento cardiovascular y de fuerza adaptado. De este modo, explica, reducir la edad metabólica consiste en preparar el organismo para que responda con vigor, demostrando que rejuvenecer es, en esencia, una cuestión de calidad de vida y capacidad funcional.

Igual que él, Ricardo Sandoval, entrenador de tenis y psicólogo deportivo de David Lloyd Clubs, observa que esta "juventud recuperada" tiene una base científica y cognitiva profunda. El tenis obliga al cerebro a tomar decisiones en milisegundos, lo que activa la plasticidad cerebral y fortalece la reserva cognitiva, protegiendo contra enfermedades como el Alzheimer. "Cada punto es un problema a resolver en tiempo real", señala, comparándolo con un "laboratorio emocional comprimido" donde uno aprende a gestionar la frustración y a resetear la mente constantemente.

El entrenador Ricardo Sanvodal en la pista de tenis / Cedida

“Cualquier persona puede hacer deporte a cualquier edad teniendo la patología que tenga, sea tumbando en una cama o corriendo en medio de la Diagonal” Daniel Martínez — Entrenador personal e instructor de varias disciplinas y algunas clases enfocadas a seniors

Muchos se preguntan por dónde empezar si nunca han pisado un gimnasio. Aquí, Daniel Martínez rompe una lanza a favor del Pilates. "Es un trabajo integral donde trabajas cuerpo y mente, y al no haber impacto, es prácticamente imposible lesionarse". Para alguien de más de 70 años, el Pilates no es solo estirar, sino que es una "recolocación postural básica” para poder disfrutar luego de otros deportes como el tenis sin riesgo.

"No hay ejercicios prohibidos, sino ejercicios no indicados según la persona", explica el entrenador. Esta filosofía es la que permite que en las pistas de tenis o en las salas de fitness veamos a personas de 80 años rindiendo al máximo, siempre partiendo de “posturas base” desde las que se van adaptando el resto de ejercicio, con pesos y movimientos nuevos. De la misma forma, Sandoval complementa esta visión desde la pista: la clave está en la progresión y en el uso de materiales adecuados, como raquetas adaptadas y desplazamientos más cortos.

“Un deporte con un componente social, como el tenis, te saca del aislamiento, tan propio de la tercera edad, que es un predictor ligado estrechamente a la mortalidad” Ricardo Sandoval — Entrenador de tenis y psicólogo deportivo

Al final, si en algo coinciden Ricardo Sandoval y Daniel Martínez es en un punto crítico: el sentimiento de pertenencia. En David Lloyd Clubs, las clases de seniors no terminan cuando suena el silbato. "La gente viene a bailar, a tonificar, pero luego se van a tomar un café o quedan entre ellos", explica Martínez. Este factor social es el que genera la adherencia al ejercicio. Además, añade, "no estamos hablando solo de un cuerpo, sino de una persona con su psique; la conexión que generas es lo que hace que el deporte se introduzca en tu día a día como una rutina que disfrutas". Sandoval añade que este "tercer tiempo" es el que saca a la gente del aislamiento, un predictor clave de mortalidad en la tercera edad. “Llegan, se hablan, se ríen, se burlan, se pican… hay, en ese sentido, una influencia clara sobre autoimagen y confianza porque primero te da una sensación de competencia, a pesar de tus fallos. Sí es cierto que muchos jugadores se acaban percibiendo más jóvenes y esa confianza se acaba trasladando inevitablemente fuera de la pista”.

El componente social es clave al practicar deporte a cualquier edad / Cedida

Contenido interactivo de David Lloyd Clubs.

Al final del día, lo que ocurre en las pistas y salas de David Lloyd Clubs trasciende lo puramente físico. Aquella mujer de 73 años que mencionaba Sandoval no solo disfruta del tenis como lo hacía en su juventud, sino que la libertad de movimiento y la fortaleza física y mental que ha recuperado le han dado, de forma casi literal, años de vida. Porque no es casualidad que por las mañanas los gimnasios estén abarrotados de personas con canas. Porque la rutina, la adherencia al deporte y el “moverse” bien acompañado son clave en todas las etapas de la vida, pero en especial en la vejez. Si en algo coinciden ambos entrenadores es en que, cuando el tiempo se disfruta y se comparte, el reloj empieza a contar hacia atrás.

Los centros David Lloyd Clubs en Catalunya: