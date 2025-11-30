En buenas manos

En los últimos años, los tratamientos de belleza han dejado de ser un simple capricho estético para convertirse en una herramienta de bienestar integral. Cada vez más personas los eligen no solo para mejorar su apariencia, sino también para reforzar su confianza, reducir el estrés y sentirse más cómodas con su imagen. Un empoderamiento personal en el que cree la doctora Mercè Campoy, cuya clínica de Barberà del Vallès (Barcelona), se sitúa en la vanguardia con un protocolo pionero que redefine la forma de rejuvenecer la mirada sin recurrir a agujas ni cirugía. Este tratamiento exclusivo combina dos de las tecnologías más innovadoras del momento. Primero el HIFU que, mediante ultrasonidos focalizados de alta intensidad, actúa en las capas más profundas de la piel para tensar y redefinir la zona periocular. Es ideal para elevar cejas y párpados caídos, mejorar la flacidez, atenuar arrugas finas y renovar el colágeno de forma progresiva.

A la acción del HIFU se suma después la precisión del láser de picosegundos Discovery Variopulse en modo Laser Toning, que mejora la calidad de la piel, unifica el tono y aporta luminosidad. Mediante pulsos ultracortos de alta frecuencia, este láser de última generación actúa sobre la dermis estimulando la neocolagénesis y corrigiendo manchas, poros dilatados y pequeñas imperfecciones. Además de su efecto rejuvenecedor, es eficaz para tratar discromías, melasma, cicatrices de acné y lesiones pigmentadas, convirtiéndose en un aliado clave para quienes buscan una piel más uniforme, firme y luminosa.

Regeneración celular

Una de las novedades de otro especialista de gran reconocimiento –la Clínica Tufet– es Exo-Regene, un avanzado e innovador tratamiento de medicina estética regenerativa que redefine el cuidado de la piel y el abordaje del envejecimiento cutáneo. En este caso se trata de un protocolo inyectable pionero en España, caracterizado por utilizar materiales biológicos autólogos del paciente, combinados con una técnica de fotobiomodulación para estimular la regeneración celular de manera natural, sin agentes externos ni químicos. Desde Tufet resumen así los resultados: “Se repara el daño cutáneo causado por el fotoenvejecimiento o en casos de acné o rosácea. También ayuda en pieles con marcas o cicatrices. Mediante la estimulación de la actividad de los fibroblastos, se promueve la producción natural de colágeno, elastina y ácido hialurónico, que se visibiliza en una mejora de la estructura, elasticidad y densidad dérmica, sin necesidad de introducir materiales externos. Al regular procesos inflamatorios y oxidativos, la piel del rostro mejora su textura, uniformidad y luminosidad. Finalmente, con la optimización del entorno biológico del paciente, se ralentiza el envejecimiento celular”.

La doctora Mercè Campoy. / Cedida

Atmósfera mágica

El tercer protocolo destacado es de Aire Ancient Baths, templos dedicados a la relajación del cuerpo y la mente, donde el tiempo parece detenerse. La experiencia siempre tiene lugar en edificios históricos restaurados, y se inspira en la tradición de los baños romanos, griegos y otomanos. Uno de ellos se encuentra en Vallromanes (Barcelona), y es algo más tranquilo que el centro de la capital catalana. Allí las piscinas se distribuyen en lo que era una antigua masía del año 1497. Y la experiencia se completa con rituales en cabina tan exclusivos como el llamado Orange Garden, en homenaje a su fragancia signature. Este tratamiento incluye un masaje corporal y un masaje facial de 25 minutos con Gua Sha, una mascarilla facial refrescante de hidrogel y un masaje capilar. Cualquiera podría acostumbrarse a esto, pero quizás la gracia sea precisamente no acostumbrarse, para seguir apreciándolo cada vez que nos permitamos este pequeño lujo.