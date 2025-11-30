Diversión en boca: tres restaurantes para hincarle el diente a Madrid

De tener un presupuesto ilimitado, uno podría dedicarse a ir cada semana a un nuevo restaurante en Madrid. Y aún nos faltaría agenda, dada la vitalidad del sector en la capital. Un ejemplo es El Patio de Claudio, que abrió sus puertas en el barrio de Salamanca hace pocos meses. Este sofisticado bistró español es el culmen de la reforma del emblemático Hotel Único y en poco tiempo se ha convertido en uno de esos lugares de moda. Ubicado en un icónico palacete del siglo XIX, lleva su batuta Mario Valles, reconocido por su trayectoria en restaurantes de referencia en Madrid, como Hortensio y Narciso. Su propuesta gastronómica –inspirada en los bistrós europeos pero con matices mediterráneos y patrios– incluye platos que van desde clásicos reinterpretados hasta opciones ligeras y frescas, perfectas para compartir. Por ejemplo, el pâté en croûte de codorniz con pepinillos encurtidos; el steak tartar; el solomillo Café de París: su icónica croqueta, o el cochinillo de Segovia confitado. No falta una señora hamburguesa con patatas pont neuf ni un arroz meloso con pulpito, gambas y almejas. A la hora del aperitivo, su carta de tapas y tragos clásicos y contemporáneos nos trasladan al jardín, donde brindar con un Negroni o un Dry Martini en la mano, mientras se picotea un montadito de ensaladilla de buey de mar, unas ostras, vieiras o una rica tortilla abierta de carabineros.

Gravlax de corbina en El Patio de Claudio / Cedida

Una cocina que arde

Cerca del anterior, pero en el número 31 de la calle Zurbano –la que fuera durante un tiempo una parada clave en la escena gastronómica gracias a Arola Gastro– abrió hace pocos meses el proyecto del chef mendocino Lucas Bustos: Gurisa. Con una carrera intensa y 27 aperturas hasta la fecha, el chef elige Madrid para deleitar con la propuesta homónima que en Uruguay ya es un éxito. El fuego es el eje, como lo es el vino y un recetario basado en la temporalidad. Y no, no hablamos de un restaurante argentino al uso. Gurisa es 100% Lucas Bustos y su compañera, Agustina Vela, quien dirige el restaurante.

Entre los entrantes destacan los chipirones a la brasa con cebollas y tomates salteados; las anchoas cantábricas con endivias y salsa de hierbas alimonadas; el alfajor de quinoa con crema de guisantes y crudo de gambas; o el vitello tonnato de vaca rubia edición Gurisa. Como principales, lubina al hierro con emulsión de tomates y ajíes; ojo de bife black angus a la brasa o el pescado del día asado en piezas enteras, entre otros. En el apartado dulce, imprescindibles como el rogel de dulce de leche uruguayo, el flan de huevos de campo o el arroz con leche cruda.

El chef finaliza un emplatado en Gurisa / Cedida

Ambiente 'preparty'

Hablar del flagship de Manero en la calle del Marqués de Cubas, 14, no es del todo novedad, cierto. Porque quien sabe escoger seguramente ya habrá podido disfrutar de su propuesta gastronómica desde que abriera sus puertas hace un año: Desde el mejor marisco y conservas, a bocadillos premium o los escandalosos platos de su bistró.

Lo que sí es novedad es su asociación con Campari para crear el Campari Bar Manero, una alianza estratégica que da lugar a un cóctel bar que fusiona la elegancia atemporal italiana con la sofisticación española. La propuesta se articula alrededor de Vinilos & Spritz, una experiencia donde los invitados pueden seleccionar la música que acompaña su degustación mientras disfrutan de los icónicos cócteles de la carta. La oferta incluye creaciones exclusivas como el Campari Spritz, variantes de Negroni y una selección de aperitivos que respetan los códigos de la coctelería italiana tradicional elevándolos con técnicas contemporáneas.