Biobosch Organics recoge los frutos de su apuesta por la manzana ecológica

Hay decisiones que cambian un negocio y otras que cambian también la manera de entenderlo. Para Joan Bosch y Cristina Tersa, ese momento llegó en 2012. Coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo, decidieron transformar la explotación familiar dedicada al cultivo convencional de manzanas y dar el salto a la agricultura ecológica. Detrás había una idea aparentemente sencilla: las cosas se podían hacer mejor.

Biobosch Organics, premi BBVA a los Mejores Productores Sostenibles

De aquella decisión nació Biobosch Organics, un proyecto familiar que recoge el legado de tres generaciones dedicadas al cultivo de la manzana en el Alt Empordà. Hoy, en sus fincas de Sant Pere Pescador y Pedret i Marzà, esa tradición ha evolucionado hacia un modelo de producción ecológico y regenerativo que busca obtener manzanas de calidad durante prácticamente todo el año sin perder de vista el cuidado del entorno.

Una forma de cultivar que este año ha sido reconocida en los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles 2026, donde con su manzana ecológica han sido distinguidos como uno de los ganadores.

Cultivar de otra manera

Golden, Gala y Granny Smith son algunas de las variedades que cultiva Biobosch Organics. Detrás de ellas hay un modelo de producción ecológico que prescinde de fitosanitarios de síntesis química y combina distintas prácticas regenerativas para mejorar la salud del suelo, favorecer la biodiversidad y hacer un uso más eficiente de los recursos.

En el campo, este enfoque se traduce en medidas concretas: la cubierta vegetal se gestiona de forma alterna entre las hileras de manzanos, el riego localizado y enterrado permite reducir el consumo de agua y las placas solares generan parte de la energía que necesita la explotación.

Golden, Gala y Granny Smith son algunas de las variedades que cultiva Biobosch Organics. / Artur Álvarez

También se aprovechan recursos del entorno más cercano. En invierno, las ovejas de un pastor de la zona pastan en los campos y el estiércol de granjas próximas se utiliza para fertilizar el terreno. A ello se suma la propia biodiversidad de las fincas, donde especies como búhos y murciélagos contribuyen al control biológico de determinadas plagas.

Los Premios BBVA reconocen proyectos que generan valor en el territorio

Un proyecto de proximidad

Biobosch Organics tiene su sede en Pedret i Marzà, un municipio del Alt Empordà de apenas 200 habitantes, donde nació el proyecto y donde la familia fue pionera en el cultivo de la manzana ecológica. Desde entonces, la explotación ha mantenido y ampliado su actividad, siempre vinculada al territorio.

La empresa prioriza proveedores, profesionales y talleres de su entorno. También parte de sus trabajadores procede de municipios cercanos. Además, sus manzanas llegan tanto a pequeños comercios y establecimientos artesanos, incluidas pastelerías, como a empresas de la industria alimentaria. Una manera de trabajar y producir que permite que parte del valor generado por la actividad permanezca también en la zona.

Biobosch Organics tiene su sede en Pedret i Marzà, un municipio del Alt Empordà de apenas 200 habitantes. / Artur Álvarez

Pero este no siempre es el camino más sencillo. La producción ecológica requiere una gran dedicación de mano de obra y un seguimiento constante de los cultivos mientras compite en un mercado en el que el precio continúa siendo un factor determinante. Apostar por este modelo implica procesos más exigentes para mantener el equilibrio entre viabilidad y respeto por el entorno. Precisamente por eso, Joan y Cristina reivindican que el consumidor pueda conocer no solo qué compra, sino también cómo y dónde se ha producido.