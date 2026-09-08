Biobosch Organics recoge los frutos de su apuesta por la manzana ecológica
El proyecto familiar de Joan Bosch y Cristina Tersa ha recibido uno de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles por sus manzanas, cultivadas con un modelo ecológico y regenerativo que cuida el suelo, favorece la biodiversidad y optimiza el uso de los recursos.
Redacción
Hay decisiones que cambian un negocio y otras que cambian también la manera de entenderlo. Para Joan Bosch y Cristina Tersa, ese momento llegó en 2012. Coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo, decidieron transformar la explotación familiar dedicada al cultivo convencional de manzanas y dar el salto a la agricultura ecológica. Detrás había una idea aparentemente sencilla: las cosas se podían hacer mejor.
De aquella decisión nació Biobosch Organics, un proyecto familiar que recoge el legado de tres generaciones dedicadas al cultivo de la manzana en el Alt Empordà. Hoy, en sus fincas de Sant Pere Pescador y Pedret i Marzà, esa tradición ha evolucionado hacia un modelo de producción ecológico y regenerativo que busca obtener manzanas de calidad durante prácticamente todo el año sin perder de vista el cuidado del entorno.
Una forma de cultivar que este año ha sido reconocida en los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles 2026, donde con su manzana ecológica han sido distinguidos como uno de los ganadores.
Cultivar de otra manera
Golden, Gala y Granny Smith son algunas de las variedades que cultiva Biobosch Organics. Detrás de ellas hay un modelo de producción ecológico que prescinde de fitosanitarios de síntesis química y combina distintas prácticas regenerativas para mejorar la salud del suelo, favorecer la biodiversidad y hacer un uso más eficiente de los recursos.
En el campo, este enfoque se traduce en medidas concretas: la cubierta vegetal se gestiona de forma alterna entre las hileras de manzanos, el riego localizado y enterrado permite reducir el consumo de agua y las placas solares generan parte de la energía que necesita la explotación.
También se aprovechan recursos del entorno más cercano. En invierno, las ovejas de un pastor de la zona pastan en los campos y el estiércol de granjas próximas se utiliza para fertilizar el terreno. A ello se suma la propia biodiversidad de las fincas, donde especies como búhos y murciélagos contribuyen al control biológico de determinadas plagas.
Los Premios BBVA reconocen proyectos que generan valor en el territorio
Un proyecto de proximidad
Biobosch Organics tiene su sede en Pedret i Marzà, un municipio del Alt Empordà de apenas 200 habitantes, donde nació el proyecto y donde la familia fue pionera en el cultivo de la manzana ecológica. Desde entonces, la explotación ha mantenido y ampliado su actividad, siempre vinculada al territorio.
La empresa prioriza proveedores, profesionales y talleres de su entorno. También parte de sus trabajadores procede de municipios cercanos. Además, sus manzanas llegan tanto a pequeños comercios y establecimientos artesanos, incluidas pastelerías, como a empresas de la industria alimentaria. Una manera de trabajar y producir que permite que parte del valor generado por la actividad permanezca también en la zona.
Pero este no siempre es el camino más sencillo. La producción ecológica requiere una gran dedicación de mano de obra y un seguimiento constante de los cultivos mientras compite en un mercado en el que el precio continúa siendo un factor determinante. Apostar por este modelo implica procesos más exigentes para mantener el equilibrio entre viabilidad y respeto por el entorno. Precisamente por eso, Joan y Cristina reivindican que el consumidor pueda conocer no solo qué compra, sino también cómo y dónde se ha producido.
El compromiso con el entorno, premiado
Biobosch Organics ha sido uno de los diez proyectos ganadores de la VII edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, que distinguen cada año iniciativas agroalimentarias comprometidas con la sostenibilidad y el territorio. Como parte del reconocimiento, sus manzanas formarán parte de una receta elaborada por los hermanos Roca.
Con esta edición, el mapa de producción sostenible de los Premios BBVA suma ya 66 productores reconocidos entre más de 1.000 candidaturas desde 2020.
- Celega (Galicia). Queso Cagliata ecológico.
- Porto-Muiños (Galicia). Kombu de azúcar de cultivo ecológico.
- Pago de La Jaraba (Castilla-La Mancha). Aceite de oliva virgen extra ecológico.
- Arándanos El Cierrón (Asturias). Arándano rosa.
- Fundació Estel de Llevant (Illes Balears). Infusión Relax de T'Estim.
- Agroganadera La Tagarnina (Andalucía). Carne de ternera de pasto ecológico.
- Ledesma Global – TUNOCANARIAS (Canarias). Polvo puro de HIGO TINTO® ecológico.
- Cooperativa Tararaina – Ecoradiz (Aragón). Regaliz de palo ecológico.
- Biobosch Organics (Catalunya). Manzana ecológica.
- Entrepeñas (Castilla y León). Cecina de León Ecológica.
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