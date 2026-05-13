BBVA impulsa la sostenibilidad como motor de crecimiento empresarial
La entidad ha reunido a compañías, administraciones públicas y expertos de distintos sectores para compartir soluciones orientadas a acelerar la transformación económica, social y medioambiental
Víctor Fúser
BBVA ha celebrado este mes la primera edición de la Semana de la Sostenibilidad, una iniciativa que durante cuatro jornadas ha reunido a empresas, administraciones públicas y expertos de distintos sectores para debatir sobre los grandes retos de la transición energética y compartir soluciones orientadas a acelerar la transformación económica, social y empresarial.
El encuentro llega en un momento en el que la sostenibilidad se ha consolidado como uno de los principales motores de transformación económica y empresarial. En este contexto, BBVA ha canalizado 36.000 millones de euros en negocio sostenible durante el primer trimestre de 2026, un 33% más que en el mismo periodo del año anterior, de los que 12.600 millones correspondieron a España.
BBVA ya ha canalizado 36.000 millones de euros en negocio sostenible en 2026
Con este avance, BBVA acumula ya 170.000 millones de euros dentro del objetivo de canalizar 700.000 millones de euros en negocio sostenible entre 2025 y 2029. A través de esta actividad, la entidad acompaña a empresas y clientes en ámbitos como la transición energética, la eficiencia en el uso de recursos, la rehabilitación de edificios, la movilidad sostenible, el agua y residuos o impacto del reto demográfico en el crecimiento económico y territorial.
A lo largo de las distintas sesiones se abordaron cuestiones clave como la descarbonización empresarial, la transformación del sistema energético, la movilidad sostenible o la rehabilitación energética de edificios. Además, el encuentro dedicó espacios específicos a la economía circular, la gestión eficiente de recursos como el agua o los residuos y el impacto del reto demográfico en el crecimiento económico y territorial.
La sostenibilidad y la eficiencia empresarial
Uno de los mensajes más presentes durante las jornadas fue que la sostenibilidad se ha convertido en una cuestión cada vez más vinculada a la competitividad empresarial. En este contexto, José García Casteleiro, responsable de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA en España, destacó que “la autonomía energética es un factor de resiliencia empresarial que nos permite transformar la sostenibilidad en una palanca de competitividad y una oportunidad de negocio real”.
En la misma línea, Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y CIB de BBVA, destacó durante su intervención que “la descarbonización ya no es un plan de futuro, sino una necesidad de negocio que permite a todas las compañías ganar rentabilidad y competitividad”. Además, subrayó que “la eficiencia energética es la primera gran oportunidad para reducir emisiones y hacerlo de forma rentable porque nos estamos protegiendo además ante la volatilidad de los mercados energéticos”.
Descarbonizar la actividad permite a las compañías ganar rentabilidad y competitividad
Javier Rodríguez Soler puso también el foco en el papel que jugarán la innovación y las nuevas tecnologías climáticas (cleantech) en esta transformación. “Las herramientas y la tecnología ya están aquí. En BBVA seguimos apostando por estas nuevas tecnologías climáticas porque, si algo hemos aprendido, es que la sostenibilidad es una historia de innovación”, afirmó. Asimismo, defendió la necesidad de combinar asesoramiento técnico y financiero para acelerar la transición: “La escala necesaria solamente la alcanzaremos colaborando”.
Durante su intervención, recordó además el esfuerzo que supone este proceso para muchas compañías. “Sabemos que las empresas están dispuestas a dar el paso, a eficientar procesos productivos y a mejorar toda la cadena de valor, pero también somos conscientes del elevado coste que esta transformación representa”, señaló.
La rehabilitación energética y la modernización del parque residencial también tuvieron un papel destacado durante la Semana de la Sostenibilidad. Xavier Llinares, director de Red Banca Minorista BBVA en España, señaló que “cada vez más comunidades valoran abordar mejoras que reduzcan su consumo energético y aumenten el confort, y para ello es fundamental contar con soluciones financieras adaptadas”.
Las jornadas también sirvieron para analizar nuevas fórmulas vinculadas a la economía circular, la movilidad sostenible y la optimización de recursos. Empresas y expertos compartieron iniciativas orientadas a impulsar modelos productivos más eficientes y generar nuevas oportunidades ligadas a la innovación y la sostenibilidad.
Impulsar la transición energética
En este sentido, Ángel Giménez Palazón, responsable de Sostenibilidad de BBVA España, destacó durante su participación la importancia de generar espacios de diálogo que permitan avanzar hacia soluciones concretas. “BBVA busca generar un diálogo real entre empresas, administraciones y expertos para aterrizar soluciones concretas que impulsen la transición energética”, afirmó.
Precisamente el impacto de esa transformación sobre el territorio y las comunidades fue otro de los ejes abordados durante las jornadas. Gonzalo Rodríguez, director de Banca Minorista BBVA en España, puso de manifiesto el impacto que el reto demográfico tendrá sobre el futuro económico y social de los territorios.
“Avanzar hacia un modelo económico más sostenible y afrontar el reto demográfico no se consigue únicamente con la puesta en marcha de macroiniciativas”, señaló. “Se construye desde lo pequeño, desde la realidad de los pueblos, desde la realidad del territorio, y financiando pequeñas iniciativas que generan riqueza. Y en BBVA estamos para acompañarlas”, añadió Rodríguez.
El talento femenino, clave en la competitividad de las empresas
La brecha salarial de género en España se sitúa en el 24%. Y a nivel directivo, mientras que la presencia de la mujer alcanza el 38% en los consejos de administración, el peso en los comités de dirección –allí donde se toman las decisiones clave– baja hasta el 23%. Para las participantes en la segunda Jornada FIDEM BBVA de Sostenibilidad, celebrada la semana pasada en la sede barcelonesa de la entidad, esto no solo supone una falta de equidad, sino sobre todo una pérdida de competitividad. Dicho de otro modo, la incorporación de talento femenino es ya un factor clave de crecimiento empresarial.
La sesión tuvo lugar en el marco de la Semana de la Sostenibilidad de BBVA, que busca incidir en los criterios ESG. E igual de importante que la sostenibilidad ambiental y la gobernanza transparente, el pilar social remarca la necesidad de fomentar la diversidad en todas las áreas de una empresa. Lo dejó claro nada más empezar José Ballester, director territorial de BBVA en Catalunya: “Las empresas que no fomentan entornos inclusivos están renunciando a crecer, innovar y ser más resilientes”. Cristina Cabañas, presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM), coorganizadora de la jornada, fue un paso más allá: “Cuando impulsamos el talento femenino también hacemos que la sociedad crezca en su conjunto”.
Fruto de este convencimiento mutuo, Ballester y Cabañas anunciaron el acuerdo entre BBVA y FIDEM para lanzar la iniciativa Impulsoras, mediante la cual la entidad acompañará el crecimiento de proyectos empresariales liderados por mujeres en Catalunya. Un apoyo que se vehiculará no solo a través de la financiación, sino también a través de estrategias de visibilización, formación, networking y refuerzo de la comunidad.
Decisión estratégica
Tras la apertura institucional, Olga Escriu, directora de Soluciones de BBVA en Catalunya, radiografió una situación para la mujer en la empresa que, a pesar de haber dado un salto en las últimas décadas, aún tiene mucho terreno para recorrer en materia de liderazgo, retención de talento y emprendeduría. “La igualdad debe ser una decisión estratégica, porque es un factor de competitividad”, explicó antes de citar algunas de las acciones que ayudan a incrementar la presencia femenina tanto en la plantilla como en los equipos directivos: la conciliación, la flexibilidad y la dirección por objetivos.
Precisamente, uno de los objetivos de la jornada era contribuir para pasar de la teoría a la práctica. Es decir, poner sobre la mesa experiencias reales de empresas no solo dirigidas por mujeres, sino que hayan puesto en marcha acciones exitosas para aumentar la diversidad en sus organizaciones. De eso se encargaron Anna Fàbregas, CEO de Camps Motor; Vanesa Martínez Chamorro, presidenta y CEO del Grupo Carinsa; Anna Fornt, directora general del Grup Efebé; y Silvia Jiménez, responsable de sostenibilidad de BBVA.
Fàbregas, tercera generación de una empresa dedicada a la automoción, señaló que desde que en el 2020 se puso al frente han logrado pasar de un 10% a un 25% de presencia femenina en la plantilla, si bien aún les queda un reto por delante: “Solo tenemos a una mujer en la parte mecánica; queremos hacer pedagogía para que se interesen también por estos oficios”. En la misma línea, Fornt explicó cómo en su empresa de diseño y mantenimiento de espacios cuenta con una iniciativa para incorporar mujeres también en la obra. “Estoy muy orgullosa del cambio conseguido, porque la mujer puede aportar mucha finura en la construcción y los equipos mixtos crean sinergias positivas”.
Martínez, que ha llevado a 58 países la empresa fundada por su padre dedicada a los aromas y las fragancias, aportó por su parte una máxima que ella ha seguido a rajatabla y que puede servir de inspiración: “Es importante que las mujeres nos lo creamos, que nos atrevamos a reivindicarnos y no nos pongamos límites”.
Eliminar sesgos
Silvia Jiménez, por su parte, relató cómo BBVA ha puesto en marcha a lo largo de la última década toda una serie de iniciativas para romper el techo de cristal: “Hemos eliminado sesgos inconscientes en los procesos de selección y promoción interna, a la vez que trabajamos para identificar e impulsar el talento femenino”. Y, al mismo tiempo, dar valor a un concepto que todas las participantes mencionaron: la corresponsabilidad. “Debemos fomentar medidas para trabajar mejor con el fin de tener más tiempo de conciliación”.
Porque, tal y como recordó al cierre de la sesión Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la igualdad de género tiene “un impacto directo” sobre el negocio. Así que vale la pena impulsarla.
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