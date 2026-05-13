BBVA impulsa la sostenibilidad como motor de crecimiento empresarial

BBVA ha celebrado este mes la primera edición de la Semana de la Sostenibilidad, una iniciativa que durante cuatro jornadas ha reunido a empresas, administraciones públicas y expertos de distintos sectores para debatir sobre los grandes retos de la transición energética y compartir soluciones orientadas a acelerar la transformación económica, social y empresarial.

El encuentro llega en un momento en el que la sostenibilidad se ha consolidado como uno de los principales motores de transformación económica y empresarial. En este contexto, BBVA ha canalizado 36.000 millones de euros en negocio sostenible durante el primer trimestre de 2026, un 33% más que en el mismo periodo del año anterior, de los que 12.600 millones correspondieron a España.

BBVA ya ha canalizado 36.000 millones de euros en negocio sostenible en 2026

Con este avance, BBVA acumula ya 170.000 millones de euros dentro del objetivo de canalizar 700.000 millones de euros en negocio sostenible entre 2025 y 2029. A través de esta actividad, la entidad acompaña a empresas y clientes en ámbitos como la transición energética, la eficiencia en el uso de recursos, la rehabilitación de edificios, la movilidad sostenible, el agua y residuos o impacto del reto demográfico en el crecimiento económico y territorial.

A lo largo de las distintas sesiones se abordaron cuestiones clave como la descarbonización empresarial, la transformación del sistema energético, la movilidad sostenible o la rehabilitación energética de edificios. Además, el encuentro dedicó espacios específicos a la economía circular, la gestión eficiente de recursos como el agua o los residuos y el impacto del reto demográfico en el crecimiento económico y territorial.

La sostenibilidad y la eficiencia empresarial

Uno de los mensajes más presentes durante las jornadas fue que la sostenibilidad se ha convertido en una cuestión cada vez más vinculada a la competitividad empresarial. En este contexto, José García Casteleiro, responsable de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA en España, destacó que “la autonomía energética es un factor de resiliencia empresarial que nos permite transformar la sostenibilidad en una palanca de competitividad y una oportunidad de negocio real”.

En la misma línea, Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y CIB de BBVA, destacó durante su intervención que “la descarbonización ya no es un plan de futuro, sino una necesidad de negocio que permite a todas las compañías ganar rentabilidad y competitividad”. Además, subrayó que “la eficiencia energética es la primera gran oportunidad para reducir emisiones y hacerlo de forma rentable porque nos estamos protegiendo además ante la volatilidad de los mercados energéticos”.

Descarbonizar la actividad permite a las compañías ganar rentabilidad y competitividad

Javier Rodríguez Soler puso también el foco en el papel que jugarán la innovación y las nuevas tecnologías climáticas (cleantech) en esta transformación. “Las herramientas y la tecnología ya están aquí. En BBVA seguimos apostando por estas nuevas tecnologías climáticas porque, si algo hemos aprendido, es que la sostenibilidad es una historia de innovación”, afirmó. Asimismo, defendió la necesidad de combinar asesoramiento técnico y financiero para acelerar la transición: “La escala necesaria solamente la alcanzaremos colaborando”.

Durante su intervención, recordó además el esfuerzo que supone este proceso para muchas compañías. “Sabemos que las empresas están dispuestas a dar el paso, a eficientar procesos productivos y a mejorar toda la cadena de valor, pero también somos conscientes del elevado coste que esta transformación representa”, señaló.

Gonzalo Rodríguez, director de Banca Minorista BBVA en España, en una de las ponencias. / BBVA

La rehabilitación energética y la modernización del parque residencial también tuvieron un papel destacado durante la Semana de la Sostenibilidad. Xavier Llinares, director de Red Banca Minorista BBVA en España, señaló que “cada vez más comunidades valoran abordar mejoras que reduzcan su consumo energético y aumenten el confort, y para ello es fundamental contar con soluciones financieras adaptadas”.

Las jornadas también sirvieron para analizar nuevas fórmulas vinculadas a la economía circular, la movilidad sostenible y la optimización de recursos. Empresas y expertos compartieron iniciativas orientadas a impulsar modelos productivos más eficientes y generar nuevas oportunidades ligadas a la innovación y la sostenibilidad.

Impulsar la transición energética

En este sentido, Ángel Giménez Palazón, responsable de Sostenibilidad de BBVA España, destacó durante su participación la importancia de generar espacios de diálogo que permitan avanzar hacia soluciones concretas. “BBVA busca generar un diálogo real entre empresas, administraciones y expertos para aterrizar soluciones concretas que impulsen la transición energética”, afirmó.

Precisamente el impacto de esa transformación sobre el territorio y las comunidades fue otro de los ejes abordados durante las jornadas. Gonzalo Rodríguez, director de Banca Minorista BBVA en España, puso de manifiesto el impacto que el reto demográfico tendrá sobre el futuro económico y social de los territorios.

“Avanzar hacia un modelo económico más sostenible y afrontar el reto demográfico no se consigue únicamente con la puesta en marcha de macroiniciativas”, señaló. “Se construye desde lo pequeño, desde la realidad de los pueblos, desde la realidad del territorio, y financiando pequeñas iniciativas que generan riqueza. Y en BBVA estamos para acompañarlas”, añadió Rodríguez.

De izquierda a derecha, Olga Escriu, Anna Fàbregas, Vanesa Martínez, Anna Fornt y Silvia Jiménez, participantes en la mesa redonda organizada en Barcelona por FIDEM y BBVA. / Eli Penya