La IA permite a las pymes centrarse en las tareas más estratégicas y creativas

Las pequeñas y medianas empresas suelen competir con una estructura más ajustada que las grandes compañías, por lo que apenas les quedan recursos para ir más allá de su operativa diaria en ámbitos, por ejemplo, como la innovación, la apertura de nuevos mercados o la comunicación. Es aquí donde la inteligencia artificial puede brindarles una ayuda significativa, ya que les permite automatizar procesos rutinarios, agilizar la gestión administrativa e incrementar la productividad, de tal manera que puedan verter un mayor esfuerzo en aquellos aspectos que realmente suponen un valor añadido a nivel de competitividad.

En este sentido, al liberar a los equipos de tareas repetitivas, pueden dedicar más tiempo a aquellas funciones más estratégicas, creativas y relacionales, en las que la aportación humana resulta decisiva (y diferencial respecto a la competencia). Para que las pymes se animen a dar el paso, cada vez existen más iniciativas para ayudarlas a adoptar la IA en su día a día. Por ejemplo, BBVA les ofrece dos licencias gratuitas de ChatGPT Business durante un año, gracias a su acuerdo con OpenAI. Por su parte, la comunidad empresarial Cecot, con sede en Terrassa, ofrece desde el pasado febrero a sus asociados un conjunto de herramientas de IA pensadas para resolver dudas, entender mejor las normativas y optimizar su tiempo.

Aplicar la IA con criterio

Tal y como explican desde Cecot, la mayoría de empresas catalanas ya identifican la IA como una palanca de competitividad, aunque en muchos casos sigue existiendo una brecha clara entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica. “El reto principal no es entender qué es la IA, sino saber cómo aplicarla con criterio e impacto real en los procesos de negocio; para sacarle el máximo provecho es fundamental crear entornos de confianza, invertir en formación y garantizar un acompañamiento adecuado”, comenta Oriol Alba, secretario general de la asociación empresarial.

Mientras las grandes compañías pueden contar con recursos propios para adoptar la IA, las pymes normalmente necesitan apoyo externo para analizar en profundidad cómo y dónde aplicarla para conseguir ese impacto real. Algo que corrobora José Luis Serrano, responsable de Pymes de BBVA en España: “Las pymes necesitan un socio que les ayude a incorporar la IA en su día a día de forma práctica y segura. Esta tecnología acelera el talento y la competitividad, por lo que es necesario empezar a trabajar con ella cuanto antes y BBVA tiene como objetivo acompañar a las pymes en esta transición”.

La clave consiste en aplicar la IA allí donde puede generar un valor y un impacto real en el negocio

En base a ello, la entidad financiera se ha convertido en la primera en España en promover la adopción de IA entre sus clientes pymes, tanto nuevos como ya existentes. El acceso gratuito que les ofrece a ChatGPT Business durante un año incluye el uso del modelo más reciente de inteligencia artificial, carga de archivos y generación de contenidos, navegación web, un panel de administración y un entorno colaborativo para equipos, así como refuerzos específicos en materia de protección de datos.

Además, pone a disposición de las pymes toda una serie de contenidos formativos para que puedan aplicar la IA de forma práctica en sus negocios. De esta manera, las pequeñas y medianas empresas pueden empezar a comprobar sus beneficios, automatizando tareas, aumentando la eficiencia y liberando tiempo para actividades de mayor valor añadido.

Respuestas concretas

La nueva plataforma Cecot IA también está diseñada para que las pymes comiencen a encontrar respuestas “a necesidades muy concretas y transversales”. Incluye así un chatbot sobre los servicios de la propia asociación, un asistente virtual para resolver dudas sobre el sistema Verifactu (el nuevo sistema de facturación verificado de la Agencia Tributaria Española) y un resumidor de textos. “La acogida está siendo muy positiva, especialmente porque no se trata de un planteamiento teórico sino de herramientas para su día a día”, añade Alba. En este sentido, uno de los beneficios más directos de la IA es que permite acceder a información relevante de manera más rápida y estructurada, lo que facilita la toma de decisiones y la eficiencia de las organizaciones.

La IA representa no es solo una oportunidad para las grandes corporaciones, sino “una auténtica palanca de crecimiento, competitividad e innovación para todo el tejido empresarial español”, tal y como recuerdan desde BBVA. Su iniciativa de ofrecer acceso gratuito a ChatGPT Business parte de su alianza estratégica con OpenAI, fruto de casi dos años de trabajo conjunto, a través de la cual ambas organizaciones buscan abrir una nueva etapa en el uso de la inteligencia artificial en el sector financiero, esta vez enfocada en las empresas.

De esta manera, las pymes pueden apoyarse en la inteligencia artificial para potenciar su talento interno, no sustituirlo, al permitir que los profesionales dediquen más tiempo a la innovación, la toma de decisiones y el desarrollo de negocio. Además, los expertos aseguran que su implantación favorece una cultura empresarial más ágil y preparada para el futuro, ya que las empresas mejoran su capacidad para detectar oportunidades, anticiparse a las necesidades de sus clientes y personalizar sus productos o servicios. Y esto es algo más necesario que nunca.