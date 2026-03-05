"En BBVA Spark acompañamos a las ‘startups’ en su transición hacia compañías globales"

Mientras el Mobile World Congress celebra en el recinto de Gran Vía su última jornada con la mirada puesta en las tecnologías digitales que ya están cambiando el mercado, en el espacio paralelo del 4YFN se exhiben ideas y modelos que aspiran a revolucionar el futuro. Es aquí donde las startups más disruptivas se encuentran con inversores y grandes corporaciones para dar un paso más en su evolución. En ese ecosistema, BBVA Spark tiene un papel definido: acompañar a las compañías innovadoras de rápido crecimiento con financiación, conocimiento sectorial y presencia internacional. “Nuestro objetivo no es solo financiar 'startups', sino acompañarlas en su transición hacia compañías globales”, subraya Miguel Ángel Alcalá desde el stand de BBVA Spark, donde atiende a emprendedores, fondos y actores del sector tecnológico.

Alcalá destaca que el 4YFN es un termómetro del momento que vive el emprendimiento: “Es el reflejo de un ecosistema que ya compite en talento, innovación y ambición con las grandes capitales europeas”. En este contexto, BBVA Spark llega a Barcelona con cifras que respaldan su modelo: desde el lanzamiento ha comprometido financiación por “cerca de 1.000 millones de euros” y, solo en el último año, ha firmado “más de 30 operaciones con compañías innovadoras de alto crecimiento en Europa y América Latina”.

Crecimiento sólido

Estas magnitudes, añade, evidencian una tendencia clara: el ecosistema emprendedor demanda una banca especializada que entienda las particularidades del crecimiento tecnológico. “No se trata solo de aportar recursos; se trata de hablar el mismo lenguaje que los emprendedores”, apunta, en un momento en el que el mercado ha entrado en una fase de mayor madurez, con foco en la disciplina y la eficiencia. Además, Alcalá subraya el papel que puede jugar Catalunya en esta dinámica. “Concentra una parte muy relevante de la inversión en 'venture capital' en España, y eso genera un efecto red que atrae talento, fondos internacionales y la capacidad de liderar nuevas olas de innovación como es el caso de la inteligencia artificial”, explica.

«No se trata solo de aportar recursos; se trata de hablar el mismo lenguaje que los emprendedores» Miguel Ángel Alcalá — Responsable de BBVA Spark en Europa

El objetivo de BBVA Spark pasa por facilitar la expansión de compañías innovadoras de alto crecimiento —desde Series A hasta fases más avanzadas— respaldadas por fondos de capital riesgo y lideradas por equipos fundadores sólidos, a través de una oferta integral adaptada a la etapa y modelo de negocio de cada compañía. Esta propuesta combina productos transaccionales, como cuentas, cobros, pagos o nóminas, con financiación de circulante y estructurada como 'venture debt', 'go to market financing', 'capital call lines' o 'asset backed lending'. “En un entorno donde el capital es más selectivo, la deuda bien estructurada se ha convertido en una palanca estratégica para que los fundadores puedan escalar sus proyectos”, comenta Alcalá.

En este sentido, el 'venture debt' es una financiación en forma de deuda estructurada a medida de las necesidades de una 'startup' en crecimiento, cuya remuneración proviene principalmente de intereses y que, en ocasiones, incorpora un 'warrant'. “Esta fórmula ha dejado de ser un instrumento táctico para convertirse en una pieza fundamental a la hora de optimizar la estructura de capital de las 'scaleups' europeas”, detalla el responsable de BBVA Spark en Europa. “Nuevos esquemas de colaboración entre el 'equity' y la deuda ayudarán a fortalecer la soberanía tecnológica europea y reducir la dependencia de capital extranjero en grandes rondas”, añade.

Miguel Ángel Alcalá, responsable de BBVA Spark en Europa, ayer en el 4YFN. / Maite Cruz

Acelerar el crecimiento

En España, uno de los ejemplos de este acompañamiento financiero integral es el que se ha llevado a cabo con Sesame HR, una 'startup' valenciana especializada en soluciones de gestión de recursos humanos en la nube. Gracias al cierre de una financiación para el 'go to marke't de hasta 50 millones de euros, la empresa podrá acelerar su crecimiento y reforzar su presencia en nuevos mercados internacionales. El servicio que ofrece BBVA Spark, además, no solo se detiene en la financiación, sino que también incluye apoyo para sus operaciones en comercio exterior o incluso el pago de nóminas.

En Europa, BBVA ha continuado consolidando su apuesta por el venture debt en mercados clave. En 2025 cerró una financiación de doble dígito en millones de euros con la compañía alemana Lanes & Planes, proveedor líder de soluciones digitales para la gestión de viajes corporativos y gastos en el segmento medio, y firmó un acuerdo de 15 millones de libras con Plum, aplicación británica de finanzas personales, destinado a acelerar su crecimiento y reforzar la escalabilidad de su modelo.

BBVA Spark consolida su posicionamiento como uno de los actores financieros de referencia para el crecimiento de startups en Europa y América Latina. “Nuestro compromiso es claro: acompañar a las compañías que están redefiniendo sectores clave de la economía”, concluye Miguel Ángel Alcalá desde el 4YFN.