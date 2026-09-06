El Área Metropolitana de Barcelona se juega 25 años de agua

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) decide estos días cómo gestionará durante los próximos 25 años el abastecimiento de agua de Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana. En esta decisión no está en juego el AMB como institución abstracta: están en juego los ocho municipios, los vecinos que pagarán la factura durante un cuarto de siglo y la capacidad de toda el área metropolitana para adaptarse a sequías, lluvias extremas y un clima cada vez más incierto. El contrato tiene un valor estimado de 937,4 millones de euros e incluye 168,7 millones de inversiones que, según el propio AMB, se financiarán mediante las tarifas de los usuarios. Desde AEOPAS defendemos la gestión pública del agua. Pero si la Administración opta por externalizarla, su responsabilidad no disminuye: aumenta. El agua es un monopolio natural; el ciudadano no puede cambiar de suministrador como cambia de compañía telefónica. Por eso el AMB tiene la obligación de elegir bien, controlar mejor y preservar su capacidad de decisión durante toda la concesión.

El dato que obliga a extremar esa responsabilidad es la baja presentada por Sociedad General de Aguas de Barcelona, SGAB, integrada en el grupo Veolia: un 60% sobre los precios unitarios de las obras e inversiones. El umbral de presunción de anormalidad fijado por la Mesa de Contratación es del 27,63%. Conviene aclararlo: ese 60% no significa que el recibo vaya a bajar un 60% ni que se vaya a invertir un 60% menos. Significa que, si para una determinada unidad de obra el AMB parte de un precio de referencia de 100, SGAB sostiene que puede ejecutarla por 40. Puede ser perfectamente legal. El artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público reconoce a cualquier licitador el derecho a demostrar la viabilidad de una oferta anormalmente baja, pero también exige una justificación razonada, detallada y técnicamente contrastable. La jurisprudencia reciente ha advertido tanto contra aceptar una baja sin motivación suficiente como contra excluirla utilizando informes defectuosos. La regla debería ser sencilla: ni aceptar ni rechazar por intuición; hay que demostrar.

La pregunta es inevitable: ¿puede sostenerse durante 25 años una reducción del 60% garantizando las mismas obras, materiales, seguridad, calidad y vida útil? Puede haber economías de escala, capacidad de compra, digitalización o productividad capaces de explicarla, pero deben cuantificarse. Durante un cuarto de siglo cambiarán los costes de los materiales, la energía, los salarios, la financiación y la obra civil. Aquí aparece la relación fundamental entre inversión y tarifa: los 168,7 millones previstos serán financiados mediante los recibos de los usuarios y las actuaciones de mayor magnitud empezarán a repercutir en la factura desde el segundo año. El concesionario no puede modificar unilateralmente la tarifa y una mala estimación empresarial no genera por sí sola el derecho a recuperar después mediante el recibo lo que se rebajó para competir. El problema puede ser más silencioso: menor renovación de tuberías, inversiones aplazadas, sustitución del mantenimiento preventivo por el correctivo, más averías, mayores pérdidas y unas infraestructuras progresivamente envejecidas. Retrasar una inversión no elimina su coste; lo desplaza y normalmente lo encarece. La baja debe abaratar realmente las inversiones, no servir para ganar hoy el contrato y discutir mañana quién paga la diferencia.

A ese riesgo se añade otro que ningún pliego puede cerrar por completo: la incertidumbre climática. Un cuarto de siglo es, en términos climáticos, casi una incógnita. Durante la concesión, Barcelona afrontará más olas de calor, sequías más prolongadas y episodios de precipitación extrema capaces de poner a prueba infraestructuras concebidas para otro clima. Adaptar captaciones, depósitos y redes exigirá nuevas inversiones: mayor resiliencia ante sequías, protección de infraestructuras críticas frente a inundaciones, adaptación a nuevos requisitos de calidad y sustitución acelerada de materiales. No puede darse por supuesto que todas esas necesidades estén hoy íntegramente cuantificadas dentro de los 168,7 millones previstos. Una oferta con una reducción del 60% en los precios unitarios debe explicar también con qué recursos y mecanismos absorberá esas inversiones sobrevenidas sin trasladarlas, antes o después, a la tarifa, aplazarlas o degradar el servicio.

Esta licitación ofrece al AMB la oportunidad de reforzar su papel como regulador y avanzar hacia una gobernanza metropolitana del agua más transparente y eficaz. Para ello proponemos crear un Observatorio Metropolitano del Agua que permita verificar las inversiones, comparar indicadores, informar a la ciudadanía y rendir cuentas. No basta con adjudicar: hay que regular, medir, fiscalizar y corregir. Si la gestión se externaliza durante 25 años, la regulación y el control público deben mantenerse también durante 25 años

La oferta plantea, además, una cuestión que el AMB no debería posponer: qué ocurre si la baja no resulta rentable. Una gran empresa puede aceptar durante un tiempo márgenes mínimos, o incluso pérdidas, para conservar una posición estratégica y evitar la entrada de competidores. No cabe afirmar, sin pruebas, que esta sea la finalidad de la oferta, pero el AMB debe comprobar que el contrato puede sostenerse con los ingresos y costes de estos ocho municipios. También debe vigilar que una eventual pérdida no se compense reduciendo inversiones, aplazando el mantenimiento o atribuyendo a otros servicios de agua del mismo grupo costes que corresponden a esta concesión. Cada contrato debe tener cuentas claramente identificables para saber cuánto ingresa, cuánto gasta, cuánto invierte y qué resultado obtiene. Solo así podrá comprobarse que el riesgo económico de la baja lo asume realmente la empresa y no termina repercutiendo sobre los usuarios.

Junto a la viabilidad económica de la oferta, existe otra cuestión que el AMB tampoco debería posponer: qué grado de concentración empresarial queremos aceptar en un monopolio natural. Aigües de Barcelona presta ya servicio en 23 municipios metropolitanos y SGAB posee el 70% de esa sociedad. Adjudicar estos ocho servicios al mismo grupo aumentaría todavía más su peso en el abastecimiento metropolitano. No se trata de acusar a una empresa por su tamaño, sino de distinguir dos cuestiones: si la oferta es viable conforme a la ley y qué supone concentrar durante décadas operación, información, conocimiento técnico y capacidad financiera en una sola multinacional. Favorecer la competencia frente a la concentración refuerza la capacidad de decisión de la Administración y protege mejor el interés público. Ripollet votó en 2018 una propuesta de gestión directa, rechazada por un margen mínimo, y Sant Cugat estudió distintas modalidades con conclusiones favorables a las fórmulas públicas analizadas. La Sentencia 4187/2020, de 20 de octubre, del TSJ de Cataluña no declaró inviable la gestión pública: determinó que era el AMB quien debía decidir el modelo.

La experiencia inglesa ayuda a entender por qué el control público resulta decisivo. En 1989, Inglaterra y Gales privatizaron sus empresas regionales de agua y saneamiento. No crearon un mercado en el que cada usuario pudiera elegir compañía: cada operador privado siguió prestando el servicio en exclusiva dentro de su territorio, mientras un regulador público, Ofwat, asumía la tarea de fijar los ingresos permitidos y controlar el desempeño. Thames Water, que abastece Londres y su entorno, ha acumulado un elevado endeudamiento junto a graves problemas de inversión y desempeño ambiental. Su caso muestra que trasladar la gestión a una empresa no traslada la responsabilidad última: cuando fallan durante años la inversión, la regulación o la fiscalización, el riesgo regresa al ámbito público convertido en deuda, deterioro del servicio y necesidad de intervención. La lección para Barcelona no es que ambos modelos sean idénticos, sino que un monopolio privado solo protege el interés general si dispone de reglas claras, información verificable y una supervisión pública sostenida. Precisamente, las conclusiones de las Jornadas sobre el Futuro del Agua Urbana celebradas en Zaragoza planteaban cinco grandes retos: desacoplar en lo posible las decisiones estratégicas de la coyuntura política, disponer de una regulación sólida, educar e informar a la ciudadanía, recuperar adecuadamente los costes y maximizar la eficiencia. Pero añadían una idea especialmente pertinente para esta concesión: no basta con invertir, hay que establecer objetivos y comprobar después que las inversiones han producido los resultados comprometidos. Incluso los incrementos tarifarios, cuando sean necesarios y estén justificados, deberían vincularse a mejoras verificables, con indicadores, seguimiento, incentivos y penalizaciones.

Esa conclusión es casi una definición del Observatorio Metropolitano del Agua que necesitamos: medir antes, fijar objetivos y verificar después. Saber cuánto se invierte realmente, cuántos kilómetros de red se renuevan, cómo evolucionan las pérdidas y las averías, qué calidad recibe el usuario, cómo cambian las tarifas y qué resultados produce cada euro incorporado al servicio. No basta con saber cuánto se ha gastado; hay que saber qué ha mejorado después de gastarlo. La eficiencia no se proclama: se demuestra. La inversión no se anuncia: se verifica.

Esta licitación ofrece al Área Metropolitana de Barcelona una oportunidad excepcional para establecer un estándar de gobernanza del agua a la altura de los próximos 25 años. Son ocho municipios, 937 millones de euros, 168,7 millones de inversiones y un servicio que condicionará el territorio hasta mediados de siglo. En tiempos de incertidumbre climática, un plazo tan largo exige combinar seguridad jurídica, solvencia económica, capacidad de adaptación y rendición de cuentas. Sea cual sea la decisión final, debe adoptarse con plena transparencia, motivación suficiente y escrupuloso respeto al marco legal y a la jurisprudencia española y europea aplicable. El AMB tiene la ocasión de convertir este procedimiento en el punto de partida de un modelo metropolitano más avanzado: planificación a largo plazo con participación pública, contabilidad separada y accesible, objetivos de inversión medibles, indicadores comparables, seguimiento técnico independiente y mecanismos eficaces de corrección. Incluso si el procedimiento no altera su desenlace, habrá merecido la pena si conduce a una motivación más sólida, una información más transparente y una fiscalización pública permanente. No basta con adjudicar y confiar: hay que medir, comparar, fiscalizar y corregir. Si la gestión se externaliza durante 25 años, el control público debe durar también 25 años. El AMB es la institución llamada a dar pasos claros en esta dirección y a reforzar la buena gobernanza metropolitana del agua. En nuestro marco jurídico puede externalizarse la gestión, pero nunca la titularidad ni la responsabilidad pública sobre el futuro del agua.