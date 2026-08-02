El Port de Barcelona revoluciona la conservación del medio marino

Bajo las aguas del Port de Barcelona late un ecosistema complejo y diverso, donde poblaciones valiosas por su resiliencia y capacidad de adaptación configuran comunidades de gran riqueza.

Hasta ahora, conocerlo con precisión exigía campañas puntuales, costosas y difíciles de repetir. Pero esta realidad está a punto de cambiar.

La Fundación BCN Port Innovation y Fujitsu han dado un paso decisivo para desplegar un proyecto pionero: hacer realidad el primer gemelo digital del fondo marino del Port de Barcelona, una herramienta que permitirá observar, medir y comprender el ecosistema submarino con un nivel de detalle sin precedentes. Previamente, se desarrollará una prueba de concepto, es decir, una implementación reducida y práctica para verificar la viabilidad de la tecnología y, posteriormente, se desplegará el proyecto en toda su dimensión.

Presentado durante la última edición del Mobile World Congress, este gemelo digital submarino sitúa a Barcelona entre los puertos más innovadores del mundo en renaturalización marina, tecnología ambiental y economía azul.

Una ventana digital al mundo submarino

El proyecto utiliza ROVs (drones submarinos), nuevos algoritmos, inteligencia artificial, sensores avanzados y sistemas de navegación de alta precisión para capturar miles de imágenes y datos 3D del fondo del Port de Barcelona. La tecnología de Fujitsu —ya probada con éxito en Japón— permite obtener representaciones volumétricas de alta resolución incluso en condiciones de baja visibilidad o elevada turbidez.

Estas imágenes se procesan con IA para detectar y clasificar especies marinas; medir biomasa y calcular el carbono azul; identificar patrones de biodiversidad; reconstruir en 3D bloques, paredes y estructuras naturales y, sobre todo, simular escenarios ambientales futuros.

El resultado es un gemelo digital oceánico: una plataforma visual, dinámica e interactiva que permite, literalmente, pasear por el fondo del Port de Barcelona como si nos sumergiéramos en él. Un proyecto que será posible gracias a la participación de Fujitsu como socio de la Fundación BCN Port Innovation.

El gemelo digital del fondo marino del Port de Barcelona permitirá observar, medir y comprender el ecosistema submarino con un nivel de detalle sin precedentes. / cedida

Renaturalizar el puerto con datos científicos

Este proyecto se alinea con la visión del Port de Barcelona de convertirse en un puerto más sostenible, resiliente y comprometido con la restauración ecológica. Gracias al gemelo digital, la Fundación BCN Port Innovation podrá cartografiar, monitorizar y visualizar la biodiversidad marina del puerto; medir la evolución de los hábitats, su estado de salud y su respuesta frente a los múltiples impactos con los que convive, como el cambio climático, la actividad portuaria, las descargas fluviales o la actividad urbana; identificar zonas prioritarias para actuaciones de conservación, restauración o rehabilitación; validar proyectos ambientales mediante simulaciones y modelos predictivos, o impulsar nuevas estrategias basadas en datos reales.

Además del impacto ambiental, el proyecto abre oportunidades en divulgación científica, educación ambiental y creación de valor dentro de la economía azul. La tecnología utilizada está diseñada para revelar lo invisible, combinando innovación y ciencia marina.

• IA para mejorar imágenes submarinas eliminando turbidez y ruido visual.

• Modelos de reconstrucción 3D que permiten analizar estructuras y hábitats en profundidad.

• Algoritmos de cobertura vegetal que calculan con precisión la extensión de algas y otras especies.

• Software que automatiza el cálculo de biomasa y CO2 absorbido.

• Un cuadro de mando interactivo que integra KPIs, mapas, imágenes y datos ambientales.

La fase operativa, que arranca con campañas de recogida de datos en tres áreas representativas del puerto, convertirá a Barcelona en un referente mundial en el uso de gemelos digitales submarinos.

El proyecto representa un punto de inflexión en la manera de entender, gestionar y proteger el mar en un entorno portuario. El gemelo digital permitirá ver como nunca qué ocurre bajo la superficie, comprender qué aspectos ecológicos son críticos y actuar de forma precisa para preservarlos. Porque solo podemos proteger aquello que conocemos, y ahora el Port de Barcelona podrá conocer su fondo marino como nunca antes.