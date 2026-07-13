Los caballos, aliados terapéuticos para la salud mental juvenil

Fundació Orienta desarrolla un programa de intervenciones asistidas con caballos dirigido a adolescentes atendidos en algunos de sus dispositivos de salud mental infantojuvenil: el Hospital de Día de Collblanc, el Hospital de Día de Miralta y el CSMIJ Hospitalet Nord. La iniciativa, denominada Programa Polo e impulsada en colaboración con el Real Club de Polo de Barcelona, nació para dar respuesta a los problemas de autoestima, aislamiento social y desmotivación que presentan muchos jóvenes con trastornos de salud mental.

El proyecto surgió de la proximidad entre estos dispositivos de L’Hospitalet y el Real Club de Polo de Barcelona, lo que hizo posible esta colaboración, en línea con el modelo de la red pública de salud mental, que promueve alianzas con los recursos de cada territorio. Por ello, los programas pueden variar según el barrio o el municipio.

Las sesiones, organizadas en grupos reducidos y en ciclos trimestrales de diez encuentros semanales, combinan actividades de cuidado de los caballos, ejercicios en pista, espacios de autorregulación emocional y reflexión grupal. Los caballos actúan como facilitadores terapéuticos gracias a su sensibilidad al lenguaje corporal y al estado emocional de las personas, favoreciendo el desarrollo de competencias como la confianza, la comunicación o la tolerancia a la frustración.

«Los caballos no juzgan ni etiquetan. Muchos adolescentes encuentran en esta relación una forma de volver a conectar consigo mismos y con los demás desde la calma y la confianza», explica Alba López, trabajadora social del CSMIJ Hospitalet Nord de la Fundació Orienta.

Inicialmente destinado a jóvenes con sintomatología depresiva, los buenos resultados llevaron a ampliar progresivamente el programa a otros perfiles clínicos. Destacan mejoras en la autoestima, la seguridad personal, la gestión de la ansiedad, las habilidades sociales y la vinculación a los recursos terapéuticos. También se han observado casos de jóvenes que han superado el miedo inicial a los caballos y han acabado asumiendo de forma autónoma tareas de cuidado, reforzando así su confianza.

El proyecto está coordinado por profesionales de Fundació Orienta especializados en intervenciones asistidas con caballos, con el apoyo logístico de la Escuela Hípica del Real Club de Polo de Barcelona. «Está siendo una experiencia muy enriquecedora poder formar parte de este proyecto. Vemos una gran motivación y un ambiente muy positivo entre los jóvenes participantes, con una excelente implicación de todos los profesionales», destaca Claudia Valverde, directora de la Escuela Hípica del Real Club de Polo de Barcelona.

Estas intervenciones no sustituyen los tratamientos convencionales de salud mental, sino que los complementan dentro de un abordaje terapéutico integral que favorece el vínculo, la motivación y el bienestar emocional de los adolescentes.