Nuevos referentes para una economía en transformación

Las empresas que apuestan por integrar la sostenibilidad en su estrategia y por impulsar nuevas soluciones tienen una nueva oportunidad para dar visibilidad a sus proyectos. BBVA y EL PERIÓDICO han abierto la convocatoria de la cuarta edición del Premio BBVA a la Innovación y la Sostenibilidad, una iniciativa que reconoce a emprendedores, pymes y empresas comprometidos con una gestión responsable y con la búsqueda de nuevas vías de crecimiento.

El galardón, consolidado como un escaparate para proyectos empresariales transformadores, incorpora este año un cambio de enfoque. Podrán presentar su candidatura empresas que desarrollen su actividad con criterios de sostenibilidad y que cuenten con un proyecto innovador, aunque este no esté necesariamente relacionado con este ámbito. El objetivo es reconocer a organizaciones que han integrado la sostenibilidad en su forma de trabajar y que utilizan la innovación como motor de crecimiento e impacto positivo.

Un jurado integrado por expertos será quien evaluará las candidaturas y a finales de septiembre seleccionará ocho proyectos finalistas, entre los que escogerá el primer y el segundo premio. Las empresas ganadoras se darán a conocer durante la gala de entrega, prevista en noviembre.

Las compañías interesadas pueden presentar su candidatura de acuerdo con las bases de la convocatoria (código QR al final del artículo). Deberán tener su sede social en Catalunya, completar un formulario de inscripción y adjuntar los materiales que consideren necesarios para respaldar su proyecto hasta el 20 de septiembre.

Las dos empresas ganadoras recibirán una campaña de difusión publicitaria de sus proyectos en EL PERIÓDICO, Diari de Girona y Regió 7, con una dotación valorada en 15.000 euros para el primer premio y 7.000 euros para el segundo.

Los ganadores de la pasada edición

En la última edición, el primer premio fue para Es Im-Perfect, la empresa de inserción de la Fundación Espigoladors que transforma excedentes y frutas y verduras descartadas en productos alimentarios, combinando economía circular, lucha contra el desperdicio e inclusión laboral.

El segundo premio fue para Manresa Il·lumina, una cooperativa empresarial que impulsa una comunidad energética basada en el autoconsumo compartido de energía solar fotovoltaica para avanzar hacia la transición energética.