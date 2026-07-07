Actividades de verano en el Eurostars Sitges: gastronomía, música y bienestar frente al Mediterráneo

El verano se despliega en el Eurostars Sitges con una propuesta que combina gastronomía, música en directo, bienestar y ocio al aire libre en un entorno privilegiado frente al Mediterráneo. Durante los próximos meses, el hotel ofrecerá una completa agenda de actividades diseñada para disfrutar de los largos días de sol y las cálidas noches estivales, convirtiéndose en uno de los destinos de referencia de la temporada en la costa catalana.

Uno de los grandes protagonistas de la programación será el Restaurante La Punta, en el que desde el mes de junio, todos los viernes y sabados, se celebrarán actuaciones de música en directo. Una banda sonora que acompaña las cenas, creando una atmósfera única para disfrutar de un entorno relajado con vistas al mar.

La programación musical se amplía con los Jueves de Jazz, una cita semanal acompañada de propuestas especials, tapas y bebidas.

lapunta / Marco Pastori Fotografia

A esta propuesta se suma la experiencia “Ven a cenar y te invitamos a dormir”, disponible todos los días de la semana desde el mes de mayo. La iniciativa incluye una copa de bienvenida, una cena con menú en La Punta —acompañada de música en vivo los viernes y sábados—, una noche de alojamiento, desayuno bufet en el restaurante Verema y acceso libre a todas las piscinas y a la zona de spa. La experiencia puede disfrutarse desde 300 euros por estancia.

Habitaciones: comodidad y lujo. / Marco Pastori Fotografa

Las mañanas de verano también tienen su espacio en la programación del hotel. A partir de junio, cada sábado a las 9:00 horas, los participantes podrán comenzar el día con una sesión de yoga seguida de un desayuno frente al mar. La actividad está abierta tanto a huéspedes como a visitantes externos. La sesión de yoga tiene un precio de 15 euros para clientes no alojados, mientras que el paquete completo que incluye yoga y desayuno está disponible por 35 euros.

Zona de piscinas y hamacas. / Marco Pastori Fotografia

Para quienes buscan disfrutar de una jornada completa de verano, el hotel pone a disposición el VIP Pool Pass, una propuesta que permite acceder durante todo el día a las piscinas exteriores e incluye hamaca, toalla, botella de agua y acceso al spa durante 60 minutos. El pase tiene un precio de 55 euros para adultos y 22,50 euros para niños de entre 3 y 11 años. También existe una modalidad que incorpora un menú de almuerzo de tres platos en la Terraza La Punta y una copa de cava de bienvenida, disponible desde 78 euros para adultos y 37 euros para niños con menú infantil.

A partir de junio, la oferta de ocio sigue los sábados por la noche con las Aftersun DJ Sessions. Desde mediados de junio, el espacio Malvasía tendrá sesiones de DJ entre las 21:00 y las 00:00 horas. Esto creará el ambiente perfecto para alargar las tardes de verano junto al Mediterráneo. La agenda de verano también incluirá dos eventos importantes: la celebración de la noche de Sant Joan, el 24 de junio, y la Fiesta Mayor, el 24 de agosto.

Estos dos eventos prometen ser algunos de los momentos más destacados de la temporada. Con esta propuesta, Eurostars Sitges refuerza su compromiso de ofrecer experiencias que combinan comida, bienestar, música y diversión en un lugar privilegiado de la costa catalana.