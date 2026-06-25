La cercanía como forma de entender el seguro: el proyecto de Occident en Montmeló

Montmeló cuenta desde hace unas semanas con una nueva oficina de Occident. Tras ella, hay una historia familiar. Javier Román, agente de seguros con más de 15 años de experiencia, ha puesto en marcha este proyecto junto a su hija, Laia Román, también agente, y Nayara González, colaboradora del equipo.

Ubicada en la calle Major, 40, la sucursal nace con un objetivo claro: ofrecer una atención más cercana y personalizada a los clientes de la zona. El equipo ofrece un servicio basado en la escucha y la atención individualizada, más allá de la gestión de pólizas y coberturas. “Siempre intentamos establecer una relación cercana y profesional. Queremos transmitir confianza, transparencia y tranquilidad”, explica Javier Román. “Primero escuchamos y después buscamos soluciones adaptadas a cada caso”.

Esa filosofía de trabajo se refleja especialmente en el acompañamiento durante las distintas etapas vitales de los clientes. Desde la contratación de un seguro hasta la gestión de situaciones imprevistas, para que se sientan respaldados en todo momento. “Nos encargamos de gestionar todo para que el cliente pueda tomar las mejores decisiones para la protección de aquello que más le importa”, señala Laia Román.

La experiencia acumulada durante años ha reforzado la convicción de Javier Román sobre la importancia de la cercanía en el sector asegurador. Entre los recuerdos que destaca se encuentran los mensajes de agradecimiento de clientes con los que ha construido una relación de confianza a lo largo del tiempo. “En varias ocasiones, nuestros clientes nos han dicho que lo que más valoraban era saber que había alguien al otro lado, respondiendo y ocupándose de todo”, afirma. “Ese agradecimiento es el que mejor refleja el sentido de nuestro trabajo”.

Apoyo al tejido empresarial local

La nueva oficina también nace con la vocación de acompañar a los negocios de la zona. El equipo presta especial atención a autónomos y pymes, un segmento clave en una localidad que cuenta con más de 140 empresas registradas, según datos del Ayuntamiento de Montmeló.

La ubicación estratégica del municipio en el Vallès Oriental y su vinculación histórica con la actividad industrial y logística, reforzada por la presencia del Circuit de Barcelona-Catalunya, contribuyen al desarrollo de un tejido empresarial diverso y dinámico.

“Acompañamos de forma personalizada, analizando los riesgos propios de cada actividad para que las empresas puedan centrarse en su negocio con la tranquilidad de estar bien protegidas”, explica Javier Román.

Un proyecto respaldado por Occident

La apertura de la oficina ha contado con el apoyo de Occident, compañía en la que Javier ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional.

Completó el Programa Emprendedores de la aseguradora, un itinerario formativo cuya fase final contempla la apertura de una oficina propia. “He sentido el apoyo, la cercanía y la confianza desde el primer momento. Eso me ha motivado a dar este paso con seguridad”, destaca Javier Román. “El programa me ha dado una base sólida a nivel técnico y comercial, y me ayuda a trabajar con una visión más profesional”.

Aunque reconocen que emprender implica asumir retos y afrontar incertidumbres, el equipo afronta esta nueva etapa con optimismo. “Nos imaginamos esta oficina dentro de unos años como un espacio consolidado, con una cartera de clientes fieles y satisfechos, pero sin perder nunca la cercanía que nos define”, afirma Javier Román.

Una idea que resume la filosofía con la que arranca este proyecto: entender que detrás de cada póliza siempre hay algo más importante, las personas.