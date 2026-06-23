Catalunya, 40 años contribuyendo al proyecto europeo

En 2026 se cumplen 40 años de la adhesión de España —y, por tanto, de Catalunya— a la Unión Europea. Esta decisión supuso mucho más que la incorporación a un mercado común: significó la consolidación de una democracia joven, el refuerzo de valores compartidos como la libertad, la igualdad, la justicia o el Estado de derecho y la apertura definitiva de Catalunya al mundo.

Cuatro décadas después, la huella de aquella decisión es visible en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad catalana. Pero el aniversario no es solo una ocasión para hacer balance. También es una oportunidad para reivindicar la vigencia de un proyecto europeo que hoy afronta desafíos tan complejos como la guerra en el continente, la transición energética, la revolución tecnológica o la creciente competencia global.

Industria, innovación, ciencia y cultura: la aportación catalana a Europa

Pocas cifras explican mejor la transformación de Catalunya que las registradas desde su entrada en la Unión Europea. En estos 40 años, el PIB catalán se ha multiplicado por más de ocho y las exportaciones a los países europeos han crecido un 542%, consolidando a Catalunya como uno de los principales motores económicos del sur de Europa. Al mismo tiempo, la población ha aumentado en más de 2,1 millones de personas, superando los 8,15 millones de habitantes, mientras que la esperanza de vida ha pasado de 77 a 84 años. Una evolución que ilustra el profundo progreso económico, social y demográfico vivido por el país desde 1986.

Jaume Duch, consejero de la Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, en un acto institucional del Día de Europa en Bruselas. / Generalitat de Catalunya

Detrás de estas cifras hay miles de proyectos que han contribuido a modernizar Catalunya: infraestructuras, hospitales, centros educativos, programas de investigación, iniciativas de innovación, actuaciones medioambientales o ayudas destinadas a fortalecer sectores estratégicos como la agricultura o la pesca.

Para los nacidos después de 1986, Europa ha sido siempre una realidad cotidiana. La posibilidad de estudiar en otro país, viajar sin fronteras, participar en programas de intercambio o desarrollar una carrera profesional en cualquier punto del continente forma parte de una normalidad que hace cuatro décadas parecía impensable.

Una voz propia en el proyecto europeo

Si Europa ha contribuido decisivamente a la transformación de Catalunya, la aportación también ha sido en sentido inverso. A lo largo de estas cuatro décadas, Catalunya ha contribuido al proyecto europeo desde su capacidad industrial y exportadora, su ecosistema universitario y científico, su vocación innovadora y su riqueza cultural y lingüística, consolidándose como uno de los territorios más dinámicos del sur de Europa.

Cuarenta años después de la adhesión, esa relación ha entrado en una nueva etapa. Más allá de beneficiarse de las oportunidades que ofrece la integración europea, Catalunya busca reforzar su capacidad de influencia en los espacios donde se debaten las políticas que marcarán el futuro. La competitividad industrial, la transición energética, la innovación tecnológica, la autonomía estratégica europea o el próximo marco presupuestario comunitario son algunos de los ámbitos clave en los que quiere contribuir activamente al debate europeo.

Catalunya apuesta por una Europa capaz de integrar la diversidad de sus territorios

Con este objetivo, Catalunya ha reforzado su presencia en Bruselas y su participación en los principales espacios de cooperación y decisión europeos, intensificando el diálogo con las instituciones comunitarias, consolidando alianzas con otros territorios y trasladando sus posiciones sobre algunas de las cuestiones que marcarán el futuro de la Unión.

Esta estrategia se ha materializado, por ejemplo, en una mayor presencia en organismos como el Comité Europeo de las Regiones y en el liderazgo de iniciativas de cooperación territorial como la red de los Cuatro Motores para Europa. Desde estos espacios, Catalunya ha contribuido a impulsar el debate y la colaboración interregional en ámbitos clave para la competitividad europea, como la innovación, la descarbonización, la autonomía estratégica o el desarrollo de una economía más inclusiva.

Cartel que celebra los 40 años de la entrada de Cataluña en la Unión Europea / Generalitat de Catalunya

Acercar Europa a las nuevas generaciones

Paralelamente, el 40 aniversario de la adhesión a la UE está sirviendo también para acercar Europa a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones. Durante 2026, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsado acciones como un encuentro con jóvenes para reflexionar sobre los principales retos que afronta la Unión Europea, o la exposición itinerante ‘Europa, el nostre espai comú’, que ya puede visitarse en Tarragona y Bruselas y que continuará recorriendo diferentes ciudades catalanas.

La Europa del futuro

La conmemoración de estos 40 años llega en un momento de enorme complejidad geopolítica. La guerra en suelo europeo, la emergencia climática, la transformación tecnológica o la creciente competencia internacional plantean desafíos que ningún país puede afrontar por sí solo.

Ante este escenario, la respuesta pasa por una Unión Europea más cohesionada, más competitiva y capaz de actuar con una sola voz en un mundo cada vez más incierto. Pero también por una Europa que aproveche la fortaleza de sus territorios y acerque la toma de decisiones a sus regiones, de manera que estos actores tengan una mayor voz y capacidad de decisión, como conocedores cercanos de las necesidades de la ciudadanía e implementadores directos de políticas estratégicas para la UE.