Ramón Pujol Badía: "Proximidad, agilidad y eficiencia son las claves de la nueva estructura territorial"

Ramón Pujol Badía ha asumido la dirección regional de Mapfre en Catalunya Sur, que incluye parte de la provincia de Barcelona y Tarragona. Tras más de 30 años en Mapfre, Pujol afronta esta nueva etapa con ganas, responsabilidad y experiencia para cumplir con los objetivos de la nueva configuración territorial de la aseguradora.

- En primer lugar, ¿qué cambios trae esta nueva etapa para la compañía y qué objetivos se ha marcado?

Las dos preguntas van muy de la mano. Queremos dar continuidad al excelente trabajo que se ha venido realizando y reforzar lo que nos define: la cercanía, la solidez y el compromiso con el territorio. Simultáneamente, la nueva configuración implica trabajar con una visión más próxima, comercial y estratégica, capaz de ofrecer respuestas más personalizadas y eficaces a nuestros clientes. La figura del director regional tiene precisamente el objetivo de liderar esa proximidad, acompañando a la red y a los equipos para impulsar un crecimiento sostenible y asegurar que la organización esté cada vez más conectada con las necesidades reales de las personas.

- ¿Cómo se traduce esto en beneficios para el territorio?

El nuevo posicionamiento refuerza nuestro compromiso con el territorio, al apostar por un modelo más cercano, enfocado en el desarrollo comercial y del negocio. El cambio de estructura responde a un interés por mejorar la capacidad de decisión en la zona, la coordinación entre áreas y la colaboración entre equipos. Todo ello nos permite ser más ágiles, más eficientes y estar todavía más cerca de la sociedad a la que servimos.

- En esta línea, ¿qué debe aportar hoy un directivo a una organización como Mapfre?

Especialmente, visión, cercanía y capacidad de adaptación en un entorno de constante cambio. Además de definir e impulsar una estrategia clara que dé resultados tangibles, nuestro papel es generar confianza, cohesionar equipos e impulsar una cultura basada en la innovación, la excelencia en el servicio y el compromiso con las personas. Por supuesto, opino que es importante liderar la transformación desde la escucha, la vocación, la búsqueda de solvencia y el ejemplo, apoyándonos en el talento del equipo y manteniendo la proximidad con clientes y mediadores para seguir creciendo de forma sostenible y en sincronía con el territorio.

- ¿Cómo contribuye Mapfre al desarrollo económico y social de la regional?

Lo abordamos desde una doble vertiente: como aseguradora de referencia y como actor relevante en el territorio. En primer lugar, me gustaría detenerme en la importancia que Catalunya tiene para Mapfre: supone cerca del 9% del volumen de negocio de la aseguradora en el país. A cierre de 2025, las primas de Catalunya superaron los 837 millones de euros, con un crecimiento del 10% con respecto al año anterior.

Cuidamos del territorio a través de las 392 oficinas y 642 empleados que tenemos en la comunidad y de la relación con mediadores locales. Gracias a ellos, podemos impulsar la actividad económica de Catalunya, generar empleo directo e indirecto y acompañar a familias, autónomos y empresas en sus proyectos y necesidades de protección.

Además, trabajamos para ofrecer un servicio cercano y de confianza que aporte estabilidad y seguridad en momentos clave para nuestros clientes. Y también destacamos nuestro fuerte compromiso social mediante iniciativas vinculadas a la educación financiera, la prevención, la sostenibilidad y el apoyo a colectivos vulnerables, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad más segura, inclusiva y resiliente.

- ¿Cómo están cambiando el perfil y las necesidades de los clientes en los últimos años?

Hoy los clientes son más digitales, más exigentes y están mucho más informados. Buscan una relación ágil y sencilla, con respuestas rápidas y personalizadas, pero sin renunciar al trato cercano y al asesoramiento profesional. Valoran cada vez más la inmediatez, la transparencia y la posibilidad de gestionar sus seguros desde cualquier canal, combinando lo digital con la atención personal.

En Mapfre contamos con un modelo omnicanal para adaptarnos a estos nuevos hábitos y dejar que sea el cliente quien elija por qué medio quiere comunicarse con nosotros. El reto está en combinar tecnología e innovación con transparencia y confianza, utilizando herramientas como la inteligencia artificial o la digitalización para ganar agilidad, pero manteniendo siempre la credibilidad y la vocación de servicio, en especial a través de personas. Todo ello son rasgos identitarios de Mapfre.

- ¿También ha notado cambio en la demanda de asesoramiento financiero?

Sí, claramente estamos viendo un aumento de la demanda de asesoramiento financiero, especialmente en un contexto marcado por la inflación, la incertidumbre económica y una mayor preocupación por el ahorro y la planificación a largo plazo. Los clientes cada vez son más conscientes de la importancia de tomar decisiones financieras con acompañamiento profesional y buscan soluciones que les aporten seguridad, rentabilidad y confianza. En este sentido, Mapfre lleva años reforzando su apuesta por el asesoramiento financiero, ampliando capacidades y acercando este servicio a más perfiles de cliente. Queremos convertirnos en sus referentes en planificación financiera.

- ¿Qué mensaje final le gustaría trasladar la sociedad de la regional que lidera?

Mi mensaje es de confianza y compromiso con el territorio. En Mapfre queremos seguir siendo un aliado cercano para familias, autónomos y empresas, acompañándolos en sus retos y necesidades con solvencia, cercanía y vocación de servicio. Seguiremos trabajando para estar cada vez más cerca de las personas y contribuir al desarrollo económico y social de Catalunya en su conjunto y Barcelona-Catalunya Sur, como dirección regional.