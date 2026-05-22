Las oportunidades de la FP en el mercado laboral

La búsqueda de talento cualificado y de nuevos perfiles por parte de las empresas y la dificultad de los jóvenes de hallar trabajo son dos factores que marcan el contexto actual. En un mercado laboral en plena transformación, la Formación Profesional se ha consolidado como una de las grandes puertas de acceso al empleo. Esa consolidación ha ido de la mano de una mejora en su percepción social reflejo de una nueva realidad basada en innovación y empleo. El PERIÓDICO organizará el próximo 27 de mayo una jornada para analizar ese cambio y debatir sobre cómo afrontar los retos que aún tiene por delante y cómo combatir prejuicios que perduran.

El encuentro reunirá a representantes institucionales, expertos educativos y empresas para desgranar las oportunidades formativas y laborales que se abren con la FP. La sesión arrancará con la bienvenida institucional del presidente ejecutivo de la Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, José Luis Duran.

La FP Dual se erige como una opción clave para que los jóvenes encuentren trabajo cualificado

Uno de los ejes centrales de la jornada será la conversación La FP en primera persona, una historia de oportunidad y futuro, protagonizada por un alumno de FP Dual para mostrar, a través de una experiencia real, cómo una formación práctica vinculada al entorno empresarial puede convertirse en una vía sólida de inserción laboral y crecimiento profesional.

La jornada también pondrá el foco en otro de los grandes retos del sistema: reconocer oficialmente las competencias adquiridas fuera de las aulas mediante la acreditación de competencias profesionales.

La mesa redonda central contará con la participación de un representante de Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma; del coordinador territorial Este de CaixaBank Dualiza, Ricard Guillem; de la responsable de Formación y Diversidad de bonÀrea, Mònica Torné; y de la directora del Institut Hospital del Mar y de la Fundació Bonanova, Montse Blanes.

El encuentro se celebrará el próximo miércoles 27 de mayo a las 9.30h en el Salón Crillón del Hotel Catalonia Boulevard de Barcelona (calle de Rosselló, 249). La asistencia es libre y gratuita con inscripción previa (a través del código QR adjunto).