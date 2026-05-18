Una receta solidaria para que nadie duerma en la calle

La gastronomía barcelonesa siempre ha tenido un fuerte componente de comunidad, pero pocas iniciativas logran unir el sabor del Mediterráneo con un compromiso social tan tangible como Padrins Arrossaires.

En su séptima edición, presentada este mayo de 2026, la iniciativa de Familia Nuri ha dado un paso adelante al sumar a una de las figuras más queridas del panorama nacional: el humorista, guionista y actor Berto Romero.

La alianza entre los restauradores y el cómico no es casual. Familia Nuri, especialistas en el arte del arroz desde 1962, busca cada año una figura relevante para dar visibilidad a causas que necesitan una atención urgente. En esta ocasión, el objetivo es claro: sumar fuerzas para Arrels Fundació y su lucha incansable bajo el lema #nadiedurimendoenlacalle.

Un plato con identidad y propósito

Para materializar esta colaboración, se ha diseñado un plato que rinde homenaje a la biografía del propio padrino. Berto Romero, nacido en Cardona pero establecido en Barcelona desde hace años, representa esa fusión entre el interior y la costa que define a la perfección el arroz de mar y montaña elegido para esta edición.

La receta, ejecutada con la maestría que otorgan más de 60 años de tradición, se compone de arroz bomba de primera calidad como base fundamental; gamba roja y botifarra del perol, creando un contraste de sabores clásicos del recetario catalán, y un toque final de alioli gratinado que redondea una combinación irresistible.

Este plato no es solo una propuesta gastronómica de alto nivel; es una herramienta de cambio. Durante todo un año, una parte de los fondos recaudados por la venta de este arroz solidario se destinará directamente a Arrels Fundació.

Berto Romero con una receta que fusiona sabores de interior y costa / Facundo Ruiz

El impacto social: Más allá del plato

La realidad en las calles de Barcelona es cruda. Actualmente, más de 1.900 personas viven sin hogar en la ciudad, a las que se suman muchas otras en situaciones de vivienda extremadamente vulnerables o alojamientos temporales. Es una realidad a menudo invisible que requiere de una red de apoyo sólida para ofrecer oportunidades de autonomía.

Los fondos obtenidos mediante la iniciativa Padrins Arrossaires permitirán a Arrels Fundació financiar servicios esenciales que van desde el alojamiento y la alimentación hasta la atención social y sanitaria, además de ofrecer orientación y asesoramiento a quienes más lo necesitan. Berto Romero, al aceptar este reto, ha querido aportar su «granito de arroz» para visibilizar esta causa y contribuir a que la atención integral sea una realidad para más personas.

Un compromiso que perdura

Familia Nuri inició este proyecto en 2018 y, desde entonces, ha contado con la complicidad de nombres destacados como Judit Mascó, Sergi Roberto, Sílvia Abril o Quim Masferrer. La incorporación de Romero refuerza el carácter solidario de un grupo que ha sabido mantener su esencia familiar mientras crece en influencia y responsabilidad social.

El arroz solidario ya está disponible en la variada red de establecimientos de la familia, cada uno con su propia personalidad: Ca la Nuri, referente histórico sobre la arena de la Barceloneta; Xiroi, la propuesta más desenfadada frente al mar en la Nova Icària; Nuara, con cocina de mercado y brasa en el nuevo Balcó Gastronòmic del Port Olímpic; Bar Nuri, que ofrece tradición y platillos en el corazón del Poblenou; y Arrozal, con el sabor inimitable de la brasa en la zona logística del Port (ZAL).

Disfrutar de esta receta de mar y montaña de Berto Romero es, durante los próximos meses, la forma más deliciosa de colaborar para que, en un futuro cercano, el objetivo de que nadie duerma en la calle deje de ser un lema para convertirse en una realidad. ¿Has tenido ya la oportunidad de probar alguna de las propuestas gastronómicas de Familia Nuri en sus distintas ubicaciones de Barcelona?