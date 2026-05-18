El Instituto Español Funerario y José Luis Mulero Plata consolidan la profesionalización del sector con un nuevo ciclo de FP en Barcelona
El ciclo de Grado Medio Técnico en Servicios Funerarios comenzará en septiembre en El Masnou y combinará formación especializada, simulación de servicios reales y aprendizaje en modalidad dual
Alberto Zamora
El Instituto Español Funerario refuerza su apuesta por la formación reglada y especializada con la puesta en marcha del ciclo formativo de Grado Medio Técnico en Servicios Funerarios en el área de Barcelona. El proyecto se desarrollará en colaboración con el Instituto de Formación Profesional IMES, ubicado en El Masnou, y tiene previsto iniciar su actividad académica el próximo mes de septiembre.
La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer una preparación técnica y humana adaptada a las necesidades actuales de los servicios funerarios. El programa formativo abordará áreas como la atención a las familias, la organización de ceremonias, la gestión de servicios, los procedimientos técnicos, la normativa aplicable y las competencias profesionales necesarias para actuar con rigor, sensibilidad y responsabilidad en un entorno especialmente delicado.
El nuevo ciclo se desarrollará en modalidad dual, lo que permitirá al alumnado combinar la formación en el centro educativo con experiencia práctica vinculada al sector funerario. Esta fórmula busca facilitar una transición más directa hacia el mercado laboral y reforzar la conexión entre la enseñanza profesional y la realidad diaria de las empresas.
Uno de los elementos diferenciales del proyecto será el entorno formativo de IMES en El Masnou, que cuenta con instalaciones preparadas para la simulación de situaciones reales de servicio. Entre sus espacios destaca una iglesia interior destinada a prácticas de protocolo, ceremonias y acompañamiento, lo que permitirá al alumnado entrenar competencias técnicas y sociales en un contexto cercano al ejercicio profesional.
El acuerdo de colaboración entre ambas entidades ha sido gestionado por Ángel Altisent, administrador y gestor de desarrollo del Instituto Español Funerario. El proyecto cuenta también con la participación de José Luis Mulero Plata, fundador y CEO del IEF, como creador de contenido especializado para el ciclo.
Con esta nueva propuesta, el Instituto Español Funerario consolida su línea estratégica de profesionalización del sector mediante una formación estructurada, práctica y alineada con los estándares actuales de calidad. La entidad, fundada en 2013, cuenta con una amplia trayectoria en formación funeraria, tanto en España como en Latinoamérica, y mantiene programas especializados en áreas como tanatopraxia, tanatoestética, gestión funeraria y protocolos de actuación.
La puesta en marcha del ciclo se suma a la oferta formativa del IEF y a sus Certificados Profesionales, reforzando un modelo educativo orientado a mejorar las competencias de quienes ya trabajan en el sector y a abrir nuevas oportunidades a quienes desean iniciar una carrera profesional en este ámbito.
El Instituto Español Funerario es un centro especializado en formación funeraria, homologado por el SEPE y por el SOC, y cuenta con certificación europea ISO 9001:2015 en calidad de servicio. Desde su creación, ha formado a miles de profesionales y ha desarrollado una red de colaboración con empresas y entidades del sector, consolidando su presencia en España y Latinoamérica.
Por su parte, el Instituto de Formación Profesional IMES, situado en El Masnou, aporta un entorno educativo orientado a la práctica profesional, con instalaciones adaptadas para trabajar competencias técnicas, sociales y de protocolo. Esta colaboración permite unir la experiencia sectorial del Instituto Español Funerario con un espacio formativo preparado para acercar al alumnado a situaciones reales del ejercicio profesional.
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