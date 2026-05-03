Granollers acoge por primera vez una salida de etapa del Tour de Francia

Granollers se prepara para acoger, por primera vez en su historia, una salida de etapa del Tour de Francia. Será el próximo 6 de julio, cuando la ciudad dé inicio a la tercera jornada de la competición ciclista más importante del mundo.

El recorrido, de unos 196 kilómetros, atravesará el municipio hasta llegar a la localidad francesa de Les Angles. Partirá desde la calle Ramon Llull, donde se ubicará también el Village del Tour, zona en la que se concentrarán todos los deportistas y equipos. Será una salida neutralizada, en la que los ciclistas rodarán juntos durante unos 5 kilómetros, y que permitirá a los vecinos disfrutar del paso del pelotón por el centro de la ciudad.

Recorrerán las calles Joan Prim, Anselm Clavé, Alfons IV, Francesc Macià i Llussà, el paseo Cristòfol Colom, la avenida Sant Esteve y la calle Girona hasta Can Mònic. Tras salir del término municipal de Les Franqueses del Vallès, se dirigirán hacia Canovelles, Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana, Caldes de Montbui, Bigues i Riells y Sant Feliu de Codines, para después continuar hacia Vic, Manlleu, Torelló y Ripoll hasta llegar a Ribes de Freser, subirán a la estación de La Molina y recorrerán Puigcerdà y Llívia hasta llegar a Les Angles.

Aunque no está catalogada como una etapa de montaña, el recorrido, con un desnivel positivo acumulado de 3.950 metros, sí ofrece un terreno propicio para movimientos en carrera, especialmente en los altiplanos que rodean Font-Romeu y en la subida final a Les Angles (1,7 kilómetros con una pendiente media del 7%). La jornada incluirá además tres esprints de montaña, situados en Sant Feliu de Codines, la Collada de Toses y la meta en Les Angles.

Ciudad deportiva

No es la primera vez que el Tour de Francia transcurre por Granollers, ya lo hizo en los años 1957, 1965 y 2009, aunque en aquellas ocasiones solo estuvo de paso.

Este es un suceso histórico, pues aunque la ciudad ya está acostumbrada a ser escenario de grandes acontecimientos internacionales — Granollers ha acogido dos Mundiales de Balonmano y algunas de las disciplinas Olímpicas de los Juegos de 1992—, se prepara ahora para recibir uno de los eventos más importantes del panorama deportivo. Una cita que se sigue en directo en 190 países de todo el mundo, con una audiencia potencial, solo en Europa, de más de 150 millones de telespectadores.

Cuenta atrás

Granollers intensifica los preparativos para la llegada del Tour de Francia con una agenda de actividades orientadas a fomentar la participación ciudadana en el evento y a reforzar el vínculo de los vecinos con el ciclismo.

Esta programación especial comenzó ya el pasado 26 de marzo con el Acto de los 100 días, celebrado de forma simultánea en Barcelona, Tarragona y Granollers, las tres ciudades catalanas que este año albergarán una salida de etapa del Tour. En la capital del Vallès Oriental tuvo lugar en la plaza de la Porxada e incluyó la instalación de uno de los icónicos maillots amarillos, así como la iluminación de la fachada del Ayuntamiento con el color característico de la prueba. Con esta acción comenzó, también, la cuenta atrás oficial hacia la celebración de la competición.

Con la celebración del Acto de los 100 días empezó oficialmente la cuenta atrás para la llegada del Tour de Francia. / Ajuntament de Granollers

Ese mismo día, la ciudad acogió además otra gran cita ciclista, el paso de la cuarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026, con un esprint intermedio en Granollers.

Agenda especial

En los próximos meses tendrán lugar también otras muchas actividades vinculadas al ciclismo.

La Jornada de la Bicicleta, que se celebrará el 10 de mayo. Una actividad para fomentar el uso de este transporte y promover hábitos de movilidad sostenible, con trayectos accesibles y participación abierta a todos los públicos.

Y la disputa de una de las pruebas de la Copa Catalana de Ciclismo Femenino, el 24 de mayo. Competición integrada en el calendario oficial de la federación y que reunirá a corredoras de diferentes categorías, reforzando la visibilidad de este deporte y de su categoría femenina.

Asimismo, durante los meses de julio y agosto, se instalará en la ciudad una exposición dedicada a la historia del Tour de Francia y de la bicicleta, además de diversas acciones en el espacio público que contarán con la implicación del comercio local.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de voluntariado con el objetivo de dar apoyo a la organización de estos actos y del día de la salida.