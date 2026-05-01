Apuesta por el ecologismo y el producto local, las claves de la nueva edición de BioCultura Barcelona

Con cerca de 250 expositores, más de 250 actividades y una previsión de 40.000 visitantes, L’Hospitalet de Llobregat se prepara para albergar la 32ª edición de BioCultura Barcelona, la feria de productos ecológicos y consumo responsable más grande de España. El evento, considerado uno de los encuentros de referencia del continente europeo, reunirá a varias empresas, marcas, ONGs, entidades, instituciones y agentes relacionados con los sectores de alimentación bio, cosmética eco-natural, moda sostenible, casa sana, bienestar, salud, turismo responsable, energías renovables, movilidad sostenible y artesanía.

La edición de este año destaca especialmente por el papel de los productores locales, que en el contexto actual marcado por crisis internacionales, conflictos bélicos, espirales arancelarios, incertidumbre económica y aumento de los costes energéticos, sufren la peor parte de las consecuencias. De hecho, según la Asociación Vida Sana, organizadores del evento, los recientes acontecimientos mundiales que han sacudido las economías de los países han puesto de manifiesto que depender de la petroadicción y del sistema usurario y especulativo internacional es un suicidio anunciado. Por ello, se necesitan economías resilientes y sistemas agroecológicos capaces de responder a la llamada de las necesidades sociales.

Uno de los espacios de BioCultura 2025 / Asociación Vida Sana

España, líder en producción ecológica

Con más de tres millones de hectáreas de Superficie Agraria Útil (SAU), España se mantiene como principal productor ecológico de Europa, según el último informe de Ecovalia. Cultivos como los frutos secos, el olivar o los cereales reflejan el peso de la gastronomía mediterránea dentro del sector. El informe revela que el auge de este tipo de alimentación responde a una combinación de factores sociales, económicos y culturales. Por ejemplo, la relación entre consumo y poder adquisitivo, el arraigo de una cultura gastronómica orientada a la calidad, la apuesta por el producto local y un mayor nivel educativo, entre muchos otros.

Sin embargo, el consumo español sigue siendo inferior al de otros países europeos. El mercado ecológico en nuestro país ya alcanza los 3.250 millones de euros y está presente en dos de cada tres hogares, pero el gasto medio sigue siendo moderado en comparación con nuestros vecinos. En este contexto, BioCultura lleva a cabo un papel esencial, acercando el producto ecológico a todos los públicos y contribuyendo a normalizar su consumo.

Catalunya, motor del consumo ecológico

En Catalunya, el sector muestra un destacado avance. Con cerca de 254.000 hectáreas y un 23% de SAU, es la tercera comunidad autónoma española con mayor producción y elaboración, solo por debajo de Andalucía y Murcia. Además, lidera el consumo nacional con 697 millones de euros anuales. Aun así, el consumo sigue siendo una asignatura pendiente, motivo por el que BioCultura pretende dar a conocer el alimento 'bio' a nuevos paladares y llamar la atención de medios de comunicación para expandir su mensaje.

El perfil del consumidor ecológico responde, en general, a personas mayores, con o sin hijos, de un nivel cultural medio-alto, de renta media-alta y que se preocupan por la salud y el impacto ambiental de sus decisiones. La salud sigue siendo la principal razón para la compra de estos alimentos, especialmente en hogares con niños o personas con enfermedades.

En cuanto a los canales de comercialización, los supermercados y grandes superficies continúan reforzando su liderazgo. Algunas cadenas de establecimientos de venta de alimentos ecológicos, con notable presencia en Catalunya, están multiplicando la expansión 'bio' con una oferta cada vez más variada.

Cartel promocional de BioCultura 2026 / Asociación Vida Sana

Mucho más que una feria

BioCultura no es sólo una feria comercial. Es también un punto de encuentro que ofrece un completo programa de más de 250 actividades con conferencias, talleres prácticos, showcooking, presentaciones de proyectos innovadores en sostenibilidad, showroom de ecoestética, etc. "El evento se ha convertido en el lugar ideal para todas aquellas personas que aspiran a un mundo que le da la espalda a la sociedad de la guerra, de la usura y de la dictadura tecnológica", señala Montse Escutia, la directora de BioCultura.

Además, añade que "el gran greenwashing que impera por todas partes hoy en día, y esa gran confusión que hay respecto a la alimentación, producen un cierto desconcierto con respecto a lo que es la alimentación ecológica certificada". En palabras de Escutia, BioCultura regresa a Catalunya, como cada primavera, para "poner un símbolo de luz en una sociedad cada vez más oscura presidida por una gran incertidumbre".