Luis Felipe Suárez-Olea: "España tiene la oportunidad de liderar en Europa la infraestructura de hidrógeno para el transporte pesado"

El sector del hidrógeno vive un momento decisivo, impulsado por la llegada de fondos públicos e institucionales orientados al desarrollo de infraestructuras de repostaje. En esta línea, el ICO ha aprobado a HVR Energy una segunda línea de financiación por valor de 12,75 millones de euros, destinada al despliegue de 30 nuevas hidrolineras.

"España tiene ante sí la oportunidad de situarse como referencia europea en infraestructura de hidrógeno para el transporte pesado de cara a 2030." Así lo defiende Luis Felipe Suárez-Olea, presidente de HVR Energy, compañía dedicada al desarrollo y explotación de estaciones de repostaje de hidrógeno —las denominadas hidrolineras— orientadas a la movilidad sostenible. El empuje del Reglamento europeo de Infraestructuras de Combustibles Alternativos (AFIR), la disponibilidad de ayudas públicas y un esquema comercial que suprime la inversión en infraestructura por parte de los transportistas sientan las bases para alcanzar ese objetivo.

El AFIR, adoptado en 2023, fija metas obligatorias para que los Estados miembros de la UE construyan una red mínima de estaciones de hidrógeno a lo largo de los corredores de la red TEN-T, con fecha límite del 31 de diciembre de 2030. "Los países que alcancen ese año sin la infraestructura adecuada no solo perderán competitividad, sino que habrán desaprovechado la ventana temporal en la que todavía están disponibles los mecanismos públicos para acelerar su implantación", señala Luis Felipe Suárez-Olea. Con la cartera de proyectos en marcha, HVR Energy calcula que podrá atender aproximadamente el 96% de las estaciones requeridas a España en dichos corredores antes de la fecha límite, gracias a una financiación ya asegurada y a emplazamientos seleccionados en rutas con elevado tráfico de mercancías.

El modelo Activa: cero inversión para el transportista

Durante años, una de las barreras principales para introducir el hidrógeno en el transporte ha sido la necesidad de asumir una inversión significativa en infraestructura. El modelo Activa de HVR Energy resuelve este problema mediante una fórmula de alquiler integral: la compañía instala la hidrolinera en una estación de servicio ya existente y la cede al transportista sin coste de adquisición. Este abona exclusivamente el hidrógeno consumido, según lo pactado en el contrato de suministro.

El despliegue sigue un esquema modular —cada unidad ocupa alrededor de 20 metros cuadrados y precisa una conexión eléctrica de 15 kilovatios—, lo que simplifica su integración en instalaciones en funcionamiento. Además, un convenio con la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES) extiende el alcance potencial de la red a las infraestructuras de distribución ya operativas en los principales corredores nacionales.

Activa de HVR Energy / HVR Energy

"El transportista no necesita especular sobre si el hidrógeno resultará rentable en una década. Lo que debe valorar es si el coste por kilómetro puede competir con lo que paga actualmente", apunta Luis Felipe Suárez-Olea. "Al retirar de la ecuación la inversión inicial en infraestructura, esa comparación se simplifica enormemente."

Una estructura financiera articulada en tres niveles

La solidez del modelo se sostiene sobre un esquema de financiación mixta. El primer nivel corresponde a la deuda pública a largo plazo del ICO: después de haber otorgado siete millones de euros en 2025 para 20 estaciones, este ejercicio ha aprobado una segunda tramitación de 12,75 millones destinada al Proyecto Activa. El segundo nivel proviene de la subvención europea a fondo perdido del programa CEF AFIF, cuantificada en 7,6 millones de euros. El tercero es la ayuda nacional concedida por el Ministerio de Transportes, de 712.796 euros, enmarcada en el programa PATSYD financiado por NextGenerationEU y dirigida a cuatro estaciones del Proyecto INICIA dentro de la red TEN-T.

"Articular estas tres vías responde a una planificación dirigida a rebajar el coste de capital hasta un punto en el que sea posible ofrecer al transportista una tarifa competitiva", explica Luis Felipe Suárez-Olea. "Si tuviéramos que apoyarnos únicamente en financiación privada, el precio final se elevaría y el modelo dejaría de ser atractivo desde el punto de vista comercial."

Hidrógeno y eléctrico: complementarios, no sustitutivos

Luis Felipe Suárez-Olea subraya un aspecto que, a su juicio, suele diluirse en el debate público: el hidrógeno y el vehículo eléctrico de batería no ofrecen la misma respuesta para todos los segmentos del transporte. El hidrógeno se presenta como una de las alternativas con mayor recorrido en el transporte pesado de largo recorrido —camiones de gran capacidad, rutas interurbanas o maquinaria industrial—, donde factores como la autonomía, el tiempo de recarga, la disponibilidad operativa y la carga útil resultan decisivos. De acuerdo con cifras de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el transporte por carretera concentra cerca del 71% de las emisiones del conjunto del sector transporte en la UE, y los vehículos pesados son responsables aproximadamente de una quinta parte de ese volumen.

Luis Felipe Suárez-Olea, presidente de HVR Energy / HVR Energy

Consolidación institucional

A comienzos de 2026, HVR Energy puso en marcha un Consejo Asesor formado por profesionales procedentes del ámbito energético, empresarial y regulatorio. Para Luis Felipe Suárez-Olea, esta medida refleja una fase de consolidación: "Cuando se pilotan proyectos de esta envergadura, resulta imprescindible contar con interlocutores que dominen el marco regulatorio y financiero con la misma solvencia con la que se conoce el propio mercado."

Con la financiación ya comprometida, alianzas sectoriales firmadas y una previsión de cobertura significativa respecto al mandato europeo, HVR Energy se ha consolidado como uno de los operadores privados con mayor capacidad de ejecución en materia de infraestructura de hidrógeno para movilidad en España. "Entendemos que hemos podido acreditar que existe un modelo financiable, que hay herramientas públicas a disposición y que los plazos son asumibles cuando los proyectos se diseñan con rigor", concluye Luis Felipe Suárez-Olea.