El despertar de los sentidos en una primavera teñida de blanco garnacha

El paisaje de la Terra Alta posee una luz propia cuando llega el mes de abril. Es ese momento del año en el que los brotes de las viñas de Garnacha Blanca empiezan a despuntar y el aire se llena de una promesa de renovación. En este escenario privilegiado, la Denominación de Origen (DO) Terra Alta pone en marcha una propuesta que trasciende la simple cata de vinos: la Primavera DO Terra Alta 2026. Del 23 de abril al 16 de mayo, la comarca se transforma en un museo vivo y abierto donde el patrimonio y el producto local se dan la mano para ofrecer una experiencia de proximidad y calidad.

Gastronomía de estrella y premios

Los actos centrales del festival se concentran entre el 23 y el 25 de abril, tres días donde la intensidad de la agenda invita a sumergirse de lleno en la cultura del vino. El pistoletazo de salida tendrá un tono solemne y emocionante el jueves 23, con la celebración de la gala de entrega de premios del Concurso de Vinos de la DO Terra Alta. El marco no podría ser más evocador: la Iglesia del Poble Vell de Corbera d’Ebre, un lugar donde la historia se siente en cada piedra.

Bajo la batuta de la periodista Leonor Bertomeu, la velada culminará con una experiencia culinaria de primer nivel. El chef Vicent Guimerà, reconocido con una Estrella Michelin por su restaurante L’Antic Molí, será el encargado de diseñar una cena maridaje donde los vinos premiados encontrarán su pareja perfecta en platos que hablan de la tierra y la técnica.

Formación y "tardeo" entre viñedos

El festival no solo mira al ocio, sino también al futuro y profesionalización del sector. El viernes 24 de abril, la Cofradía de Vilalba dels Arcs acogerá una sesión técnica estratégica titulada “Leyendo el mercado: el nuevo consumidor de vino y cómo vender en un entorno que cambia”. Expertos de la talla de Rafael del Rey y Sergi Cortés analizarán las tendencias actuales y el comportamiento del consumidor, ofreciendo herramientas clave a las bodegas locales para navegar el cambiante mercado global.

Sin embargo, al caer la tarde, el tono cambiará hacia la distensión. La Plaza del Comerç de Gandesa se convertirá en el escenario de un tardeo enomusical entre las 19:00 h y las 23:00 h. Será un espacio para disfrutar de los vinos de la DO acompañados por la gastronomía del Restaurante Piqué y el ritmo de DJ Gem’s, creando una atmósfera vibrante que conecta a las nuevas generaciones con la cultura del vino.

The Tyets cerrarán la oferta musical / DO Terra Alta

Batea y explosión final con The Tyets

El gran cierre de este bloque central tendrá lugar el sábado 25 de abril en Batea, que se erigirá como el epicentro de la celebración. La Plaza Catalunya albergará la Muestra de Vinos de la DO Terra Alta, un escaparate donde los visitantes podrán catar las mejores referencias del territorio mientras disfrutan de la oferta gastronómica de Ca l’Anton. La jornada está pensada para todos los públicos, incluyendo actividades infantiles como cuentacuentos y exhibiciones artísticas que aseguran un ambiente familiar y festivo.

A medida que avance la tarde, la música ganará protagonismo. El equipo de Rac105, con Albert Buscarons al frente, realizará una sesión en directo para calentar motores antes del gran evento nocturno: los Conciertos DO Terra Alta. La noche promete ser inolvidable con las actuaciones de Caipirinyes, The Tyets y DJ David Jardí. Para aquellos que quieran asegurar su asistencia, se han habilitado entradas anticipadas a través de la plataforma Ebreticket a un precio de 17€, con una ventaja especial: las primeras 300 incluyen una copa de vino de la DO para brindar por la cultura y el paisaje.

Esta edición de la Primavera DO Terra Alta no es solo un evento, es una declaración de intenciones. A través del nuevo ciclo "Tastos de paisatge", que se extenderá hasta el 16 de mayo en grupos reducidos y espacios emblemáticos, la DO busca reforzar ese vínculo íntimo entre el entorno natural y la copa, posicionando a la comarca como un destino enoturístico de referencia mundial.

Con el apoyo de la Generalitat de Cataluña y el Programa de desarrollo rural de Cataluña 2023-2027. Cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. El vino se consume con moderación.