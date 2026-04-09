Veolia impulsa la resiliencia hídrica en Catalunya
Veolia da un paso decisivo hacia la transformación digital y ambiental del ciclo del agua en Catalunya con cuatro proyectos PERTE, que movilizan 19 millones de euros y beneficiarán a cerca de cuatro millones de personas en 46 municipios
Catalunya enfrenta con intensidad los efectos del cambio climático: sequías recurrentes, olas de calor y episodios de lluvia extrema que ejercen una presión creciente sobre los recursos hídricos. En este contexto, los proyectos PERTE de digitalización del ciclo del agua —financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fondos Next Generation de la Unión Europea— se consolidan como una herramienta estratégica para anticiparse a los retos presentes y futuros del sector.
Veolia lidera los PERTE del agua en Catalunya
Veolia lidera la transformación digital del ciclo del agua en Catalunya con una inversión de 19 millones de euros, que se amplía a más de 30 millones con cofinanciación, a través de cuatro proyectos: FLOW, A-MEDI, e-READAPTA y RESSONA, este último reconocido en septiembre por el MiTERD por su innovación.
Los programas llegarán a 46 municipios y beneficiarán a 4 millones de habitantes, combinando grandes entornos metropolitanos como Barcelona, Sabadell y Rubí, con localidades turísticas vulnerables a la escasez hídrica. Todos los proyectos comparten un objetivo común: dotar al ciclo urbano del agua de una columna vertebral digital capaz de anticipar riesgos, optimizar recursos y tomar decisiones basadas en datos, fortaleciendo la resiliencia frente a los impactos del cambio climático.
Resiliencia hídrica
Uno de los objetivos de Veolia es impulsar la resiliencia hídrica de los municipios. Destacan las actuaciones de Sabadell, Rubí y los 8 municipios de A-MEDI. Por ejemplo, Sabadell quiere sustituir el equivalente al 20% de su consumo anual de agua potable por agua freática y agua regenerada, mientras que RESSONA duplicará la inyección de agua pretratada al acuífero del Llobregat, pasando de 1,5 a entre 3 y 5 hm3³ al año.
Por su parte, A-MEDI reforzará la resiliencia hídrica apostando por la gestión eficiente de las aguas subterráneas con la instalación de analizadores multiparamétricos con sensores de conductividad, dispositivos capaces de medir niveles de pH, turbidez y otros parámetros de calidad en continuo en los depósitos de cabecera donde se potabiliza el agua de los pozos.
Además, los proyectos PERTE ayudarán a disminuir el agua no registrada (ANR, que incluye, entre otros, escapes, roturas en tuberías, errores de medida, fraudes, o consumos no autorizados o ilegales). En este sentido, los PERTE despliegan un conjunto de actuaciones como la sectorización y control de presiones, la instalación conjunta de 25.824 dispositivos de telemedida, sensores en puntos críticos y captaciones y plataformas de analítica con IA.
Digitalización para la descarbonización
La digitalización se convierte en una palanca clave para descarbonizar el servicio de agua. Operar con datos actualizados permite reducir consumos eléctricos, optimizar bombeos y procesos e integrar soluciones de energía renovable. En el caso de RESSONA, el objetivo es reducir un 5% la huella hídrica, un 8% las emisiones de gases de efecto invernadero y un 9,5% el consumo de energía del servicio metropolitano. En Sabadell, donde casi todas las instalaciones ya cuentan con cubiertas solares fotovoltaicas, el PERTE permitirá completar la última instalación pendiente en el depósito de Can Llong, lo que supondrá un ahorro del 26% del consumo energético asociado al abastecimiento. Rubí también mejorará su eficiencia energética en un 5%, reduciendo 25.776 kWh al año, mientras que A-MEDI disminuirá su consumo eléctrico en 967.339 kWh anuales, equivalente al uso energético de 290 hogares.
Transparencia e impacto económico
Los cuatro PERTE de Veolia en Catalunya no solo digitalizan el ciclo del agua, sino que avanzan en transparencia y participación ciudadana. Cada proyecto incorpora nuevas plataformas de acceso a información para la administración, canales de comunicación con la ciudadanía y, en Sabadell, la creación de un Observatorio de Salud Ambiental y Comunitaria abierto al público.
Además, los proyectos generan un impacto económico: movilizan inversión local, crean alrededor de 250 puestos de trabajo entre perfiles técnicos, digitales y operativos, y promueven la contratación de proveedores del territorio, que representan un 78,5% del total. Asimismo, contribuyen al desarrollo económico sostenible de la región, impulsando la innovación de oportunidades de negocios locales.
La opinión: Los PERTE como herramienta clave para afrontar la emergencia hídrica
Belén García, Alcaldesa de Sant Joan Despí
La apuesta de Aigües de Barcelona nos ayudará en el trabajo que estamos haciendo para adaptar nuestra ciudad a la emergencia climática a fin de preservar un recurso tan básico como es el agua en un territorio como el nuestro, con sequías y olas de calor recurrentes. En Sant Joan Despí ya venimos aplicando medidas para el ahorro y la racionalización del uso del agua en ámbitos como la limpieza, el riego o los equipamientos municipales. Disponer de un sistema de control de la red de abastecimiento y saneamiento todavía más eficiente nos permitirá avanzar en la optimización del uso del agua en los servicios municipales, así como ofrecer un servicio de más calidad y seguridad a nuestra ciudadanía.
Xavier García Albiol, Alcalde de Badalona
La digitalización del ciclo del agua es una buena noticia para el día a día de los vecinos y vecinas de toda el área metropolitana y, por lo tanto, también de Badalona. Poder utilizar la tecnología para controlar mejor las tuberías, detectar escapes antes de que se conviertan en grandes averías y reducir pérdidas de agua supone un paso adelante importante en la protección de un recurso esencial. El impulso de la transformación digital en el marco del proyecto RESSONA supone, pues, un servicio más eficiente y con menos incidencias que afecten a los vecinos. Además, la optimización energética contribuye a un uso más responsable de los recursos públicos. Esto es tecnología al servicio de las personas y es lo que tenemos que buscar entre todos.
Ana Herrera, Alcaldesa de Sant Pere de Ribes
Antes del mes de junio culminaremos la instalación de unos 10.000 nuevos dispositivos de telemedida, logrando el 90% de cobertura en el municipio. Esto supone poner la tecnología al servicio de las personas, es decir, que la ciudadanía podrá conocer mejor su consumo, configurar alertas y detectar posibles escapes con más rapidez. Además, el proyecto incorpora medidas de adaptación al cambio climático, como la implementación de un sistema de alerta temprana ante episodios de lluvias intensas, así como la elaboración de un estudio sobre las necesidades municipales de agua regenerada. Planificar es asegurar el futuro, una oportunidad estratégica que nos permite modernizar infraestructuras, mejorar el servicio y reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad y la buena gobernanza del agua.
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