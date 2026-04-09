TRAM consolida su papel de enlace metropolitano con récord de demanda

TRAM, el tranvía de la región metropolitana de Barcelona, llega este mes de abril a los 22 años de funcionamiento con una trayectoria marcada por el crecimiento sostenido de la demanda y la consolidación como uno de los ejes clave de la movilidad urbana e intermunicipal. Desde su puesta en marcha el 3 de abril de 2004, el sistema ha superado los 532 millones de desplazamientos acumulados, una cifra que evidencia su progresiva integración en los hábitos de movilidad de la ciudadanía.

El año 2025 ha sido especialmente significativo en esta evolución, siendo el primer ejercicio entero con el tranvía llegando al Eixample barcelonés por la avenida Diagonal. En este periodo, TRAM registró 39,2 millones de validaciones, un incremento del 11,9% respecto al año anterior y el máximo histórico anual. De este total, 24,4 millones corresponden a la red Trambaix y 14,7 millones, a Trambesòs.

El crecimiento del uso del tranvía confirma la tendencia al alza que experimenta el transporte público en la zona metropolitana

Este crecimiento confirma una tendencia al alza del uso del transporte público en general en la región metropolitana y que, en el caso del tranvía, se mantiene desde el inicio del servicio (exceptuando el periodo de la crisis generada por el coronavirus).

La fuerza de la intermodalidad

Uno de los factores determinantes del salto en la demanda es la ampliación de la red con tres nuevas paradas entre la plaza de les Glòries y Verdaguer, inauguradas a finales de 2024. Para el director general de TRAM, Humberto López Vilalta, esta ampliación “ha sido un éxito, pero no una sorpresa” y destaca que la intermodalidad se ha revelado como un elemento clave para captar nuevos usuarios e intensificar el uso del servicio.

Así, en poco más de un año de funcionamiento, la parada de Verdaguer ya se ha convertido en la segunda más concurrida de la red Trambesòs, en gran parte por su conexión directa con las líneas L4 y L5 del metro y las 6, 33 y 34 de bus. El efecto se refleja especialmente en el comportamiento de la línea T4, que ha crecido un 28,3% durante el 2025, con más de 9,6 millones de viajes, frente a los 7,4 millones del año anterior. De la misma manera, el nuevo intercambiador de Glòries se ha convertido en la segunda parada más concurrida de todo TRAM en 2025.

Tranvía a su paso por la Avenida Diagonal de Barcelona. / Archivo

Mirando al futuro: la conexión de las redes

Este efecto de la intermodalidad lleva a ser optimistas de cara a la segunda fase de la ampliación del tranvía que debe lograr la conexión de las dos redes por la Diagonal. López Vilalta destaca que los 2,2 kilómetros nuevos de vías que se crearán no solo unirán las dos redes tranviarias, sino que permitirán todavía más intermodalidad con el acceso a las líneas de FGC del Vallès, a la futura estación de la L8 de FGC en Francesc Macià y a otras líneas de metro y paradas de los autobuses metropolitanos, consolidando el tranvía como una pieza central de la movilidad metropolitana.

La construcción de 2,2 nuevos kilómetros de vías permitirá conectar las dos redes de TRAM por la Diagonal

Una muestra son los principales intercambiadores de TRAM que en los últimos años han registrado incrementos de uso destacados. Paradas como Glòries, Ernest Lluch y Verdaguer han consolidado su papel como nodos estratégicos dentro de la red, con aumentos tanto en días laborables como en fines de semana.

También en fin de semana

El crecimiento de la demanda no se explica solo por la movilidad obligada. Los datos muestran un incremento tanto en días laborables como también en fines de semana, con un aumento especialmente notable de los desplazamientos de ocio. Este comportamiento indica una consolidación en los patrones de uso del tranvía, que lejos de ser exclusivamente un medio para ir a trabajar o estudiar, se afianza como una opción de movilidad cotidiana y un elemento vertebrador de la red de transporte público.

En este contexto, López Vilalta apunta que la apuesta de TRAM es “fidelizar a los usuarios y motivar a los que no lo utilizan”, ya que las ciudades del futuro “serán transporte público o no serán”.

Valoración ciudadana

La consolidación del servicio de TRAM también se refleja en la percepción que tiene de él la ciudadanía. El tranvía mantiene una valoración global superior al 8 por quinto año consecutivo. Atributos como la accesibilidad, la seguridad y la comodidad del viaje son los mejor valorados, reforzando el posicionamiento de TRAM como un sistema fiable y competitivo dentro del conjunto del transporte público metropolitano.

Por quinto año consecutivo, la ciudadanía valora el servicio con una puntuación superior al 8 sobre 10

Dos décadas después de su puesta en marcha, el tranvía ha evolucionado de una infraestructura emergente a un elemento vertebrador de la movilidad urbana. El incremento sostenido de la demanda, el récord del año 2025 y el éxito de la intermodalidad apuntan a un sistema en plena madurez, pero todavía con recorrido de crecimiento.

En este contexto, el desarrollo de nuevas ampliaciones -en Badalona y Sant Feliu de Llobregat- la conexión de las dos redes actuales y la integración con el resto de modos de transporte serán determinantes para consolidar su papel en los municipios y en el conjunto de la región metropolitana.

Circulación de dos tranvías por Sant Just Desvern. / Archivo

Una infraestructura clave

Con capacidad para transportar a más de 200 personas por vehículo y con tracción 100% eléctrica, el tranvía se ha consolidado como una alternativa eficiente al vehículo privado, con impacto directo en la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire. Más allá de las cifras, TRAM juega un papel estructural en la conexión entre municipios. Las redes Trambaix y Trambesòs articulan corredores que unen nueve municipios de la región metropolitana, facilitando la movilidad interurbana diaria y reforzando la cohesión territorial.

La función del tranvía va más allá del trasporte de pasaje, es un medio de cohesión social que facilita el aceso a servicios esenciales, conecta barrios y dinamiza el entorno por el que circula.