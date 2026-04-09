Sant Feliu de Llobregat, una capital de comarca en transformación

La capital del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, se encuentra en un proceso de transformación urbana, económica y social sin precedentes en su historia reciente. El soterramiento de las vías del tren, una reivindicación histórica de la ciudad, permitirá eliminar una barrera que durante décadas ha dividido el municipio y liberar más de 150.000 m2 de espacio público. Sobre esta nueva centralidad, en los próximos años se desarrollará un ecodistrito innovador y sostenible que actuará como motor estratégico de impulso urbano, social y económico para la población.

Las obras que soterrarán el trazado ferroviario, iniciadas en junio de 2021 y con finalización prevista en 2027, darán paso a la construcción del denominado 'Ecodistricte', una nueva área urbana completamente sostenible que priorizará la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Para ello, el ayuntamiento ha iniciado el Plan de Actuación Integral (PAI) 'Transformar la ciutat amb la nova centralitat. Recosir Sant Feliu a través de la regeneració sostenible d’eixos transversals i pols d’activitat', con un presupuesto de más de 11 millones de euros, de los que 4,5 millones corresponden a las ayudas de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

Este proyecto contempla preparar la conexión entre las dos partes de la ciudad divididas por las vías del tren, a través de una reordenación profunda del entorno que genere nuevos espacios de convivencia, itinerarios conectados físicamente, nodos de actividad estratégicos y una mayor cohesión social. Entre las actuaciones previstas se encuentran la renovación de espacios públicos, la mejora de corredores urbanos que conectan distintos barrios y la revitalización de zonas clave para Sant Feliu como el entorno de la plaza de la Vila, centro histórico de la ciudad, con el objetivo de dinamizar la actividad comercial, social y cultural del municipio. Esta nueva centralidad permitirá no solo coser la población desde el punto de vista urbanístico, sino también generar nuevas oportunidades de actividad y potenciar el rol de la localidad como capital del Baix Llobregat.

Render de una parte del nuevo 'Ecodistricte' tras las obras del soterramiento de las vías del tren / Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Nuevo eje urbano

En el marco de la transformación que se generará en el espacio liberado por las obras del soterramiento, el futuro 'Ecodistricte' impulsará aspectos vitales para las ciudades del futuro como la renaturalización, la movilidad sostenible, la eficiencia en la gestión de los recursos y la incorporación de la tecnología en la gestión urbana. El objetivo es posicionar Sant Feliu como un laboratorio urbano de triple impacto (social, económico y medioambiental), conectando tecnología, urbanismo verde y cohesión social. Una ciudad sostenible, segura y saludable, en la que se han definido nueve ámbitos de experimentación, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda Urbana Española, para convertir el municipio en un referente de innovación urbana a escala metropolitana.

Paralelamente al desarrollo de la nueva centralidad, la ciudad también trabaja en la modernización de las zonas de actividad económica existentes, especialmente en los polígonos industriales, a través del proyecto 'Revitalitzem Les Grases i El Pla. Impuls integrador per a un futur més competitiu i sostenible'. La intención de la administración local es favorecer el crecimiento de las empresas ya implantadas, atraer nuevas actividades económicas y generar empleo de calidad, avanzando hacia un modelo económico más competitivo, innovador y sostenible.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la modernización de infraestructuras básicas, la mejora de la movilidad y accesibilidad, el refuerzo de la seguridad viaria y la incorporación de soluciones innovadoras y tecnológicas que permitan adaptar estos espacios a las necesidades actuales de las empresas. Además, se crearán itinerarios accesibles para personas con movilidad reducida, se urbanizarán y consolidarán rotondas en cruces estratégicos y se mejorará la imagen global de los polígonos para crear un entorno más cohesionado y atractivo.

Así pues, el nuevo trazado urbano surgido del soterramiento ferroviario permitirá eliminar una barrera y crear una nueva realidad urbana y social en la ciudad, conectando los barrios separados durante décadas. Sant Feliu verá reforzada también su actividad económica, gracias al impulso de los polígonos El Pla y Les Grases, evidenciando que el municipio sigue trabajando para generar ocupación, atraer talento e impulsar una economía local más competitiva y sostenible como capital de comarca.

Vista aérea de uno de los polígonos del municipio / Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Un plan para preparar la ciudad del futuro

Con el objetivo de dejar lista la ciudad para la urbanización de la nueva centralidad, el ayuntamiento destina más de 2 millones de euros al Plan de choque 'Millorem Sant Feliu', un conjunto de acciones para mejorar el espacio público y reforzar los servicios municipales. Estas intervenciones, que se desarrollan en todos los barrios, se dividen en seis ejes: espacio público, inspección, equipamientos, contenidos digitales y calidad de datos, ocupación y políticas sociales y desarrollo económico. Algunas de las acciones más inmediatas tienen lugar en el alumbrado, el arbolado y el alcantarillado.

Al mismo tiempo, el gobierno municipal trabaja en la generación de vivienda asequible en un contexto especialmente difícil. En 2025, la ciudad hizo efectiva la cesión de suelo en siete localizaciones para la construcción de vivienda social, dentro del programa impulsado por la Generalitat para ampliar el parque público hasta 50.000 viviendas en 2030. Esta medida permitirá aumentar la oferta con precios accesibles, contribuyendo a un desarrollo urbanístico más justo, equilibrado y sostenible.

En el marco del Plan de choque, el ayuntamiento también ha iniciado la licitación para la instalación de cámaras de videovigilancia, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 885.493 euros y financiación de los FEDER, mejorará la gestión de la seguridad del municipio con tecnología avanzada, garantizando espacios más seguros para todos.

Comparativa del antes y el después de las obras de remodelación de la plaza de la Vila y el centro de la ciudad

Atención a las personas

Más allá de la transformación urbana que experimenta la ciudad, el consistorio también refuerza su compromiso con unos servicios públicos cercanos, accesibles y adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía. En esta línea, ya está en marcha el nuevo Centre d’Atenció a la Ciutadania de la Torre Can Calders, en la plaza de Laujar de Andarax, un espacio similar al propio Ajuntament que integra servicios municipales y que pretende ofrecer una alternativa descentralizada y próxima a los barrios de la parte alta de Sant Feliu.

Esta estrategia se complementa con otras políticas orientadas al bienestar social, como es el caso del servicio gratuito de canguraje a niños y niñas de entre 3 y 12 años. Es una iniciativa que facilita la conciliación, especialmente para aquellas familias con mayores dificultades para compatibilizar horarios.

Una ciudad viva

La administración local apuesta, al mismo tiempo, por mantener la intensa vida cultural de Sant Feliu, gracias a su tejido asociativo, a eventos emblemáticos como la Exposició Nacional de Roses y la Festa de Tardor y a equipamientos como el Teatre El Centre y la Biblioteca Municipal Montserrat Roig.

Todo ello se suma al proceso de transformación de la ciudad y refuerza su papel como capital del Baix Llobregat, consolidando un Sant Feliu activo, moderno y con identidad propia.