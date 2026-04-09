Sant Boi estrena su nuevo verde urbano

Sant Boi de Llobregat abre una nueva etapa en su relación con el espacio público, y es que la ciudad presenta el proyecto Sant Boi Respira más Verde, una ambiciosa estrategia que redefine el modelo urbano a través de la naturaleza. Más de 65.000 metros cuadrados de superficie, repartidos en siete espacios, entre nuevas zonas y áreas profundamente renovadas, configuran un mosaico verde pensado para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, con el respaldo de los fondos europeos Next Generation. Pero la iniciativa no se limita a la creación de parques, sino que plantea una transformación más profunda: construir una auténtica infraestructura verde y azul, conectada entre sí y con el entorno natural del Llobregat, capaz de aumentar la biodiversidad, mejorar la calidad del aire y mitigar los efectos del cambio climático.

Sant Boi impulsa una red verde que conecta ciudad y naturaleza para mejorar la vida urbana

En este contexto, el verde urbano deja de ser un elemento ornamental para convertirse en una pieza clave del bienestar colectivo y de la resiliencia de la ciudad. La campaña “Primavera en los Parques” actúa como carta de presentación de este nuevo escenario. Durante las próximas semanas, un programa de actividades familiares invita a descubrir estos espacios como auténticos pulmones urbanos, concebidos tanto para el ocio como para la salud física y emocional. Paseos guiados, propuestas lúdicas y rutas temáticas buscan acercar la naturaleza a la vida cotidiana de los vecinos.

Parc del Llor / Cristina Diestro

Una fiesta ciudadana para abrir etapa

El pistoletazo de salida tuvo lugar el pasado 22 de marzo en el parque del Llor, donde una fiesta popular sirvió para inaugurar oficialmente este renovado espacio. La escena simboliza el espíritu del proyecto: espacios abiertos, compartidos y pensados para el encuentro. A este parque se suman ya los de la Riera de Can Soler y la Riera Roja, este último concebido también como punto de encuentro para jóvenes, con áreas de ocio y deporte integradas en un entorno naturalizado.

En paralelo, el eje verde que conecta Ciutat Cooperativa y Molí Nou abrirá sus puertas el 19 de abril, reforzando la idea de una ciudad más cohesionada a través del verde. La lógica de estas actuaciones responde a una visión de conjunto: no se trata de intervenciones aisladas, sino de una red interconectada que actúa como columna vertebral ecológica del municipio. Este enfoque permite conectar barrios, reducir desigualdades en el acceso a zonas verdes y acercar la naturaleza a todos los rincones de la ciudad.

Parc de Marianao / pacodeogracias@gmail.com

Renaturalizar la ciudad, un reto de futuro

El proyecto Sant Boi Respira más Verde se enmarca en una estrategia más amplia de renaturalización urbana. La intervención en jardines históricos como los de la Torre del Sol o el Puig del Castell, ahora unidos por un mismo itinerario, ilustra esta voluntad de integrar patrimonio y naturaleza en un recorrido continuo. Especial mención merece el parque del Palacio de Marianao, donde se ha recuperado el lago, uno de los elementos más emblemáticos del municipio. La restauración de este espacio no solo tiene un valor simbólico, sino también ambiental, al favorecer hábitats vinculados al agua y reforzar la biodiversidad urbana.

Más de 65.000 m² de nuevos espacios verdes redefinen el modelo urbano hacia la sostenibilidad

Más allá de los grandes parques, el proyecto incluye actuaciones menos visibles, pero igualmente significativas: plantación de arbolado en calles, creación de huertos urbanos, renaturalización de patios escolares o introducción de soluciones basadas en la naturaleza, como jardines de mariposas o praderas mediterráneas adaptadas a la sequía. Todo ello responde a un objetivo común: adaptar la ciudad a los escenarios climáticos futuros mediante una vegetación más diversa y resiliente.

Caminar, jugar y descubrir el verde

Para fomentar una relación activa con estos espacios, el Ayuntamiento ha diseñado tres itinerarios saludables en formato gamificado. A través de la plataforma Inspira Sant Boi, los usuarios pueden recorrer distintas rutas convertidas en juegos de enigmas, una propuesta que combina actividad física, aprendizaje y ocio. Uno de los recorridos conecta el parque del Llor con el Palacio de Marianao; otro une la Torre del Sol con el Puig del Castell; y un tercero atraviesa los jardines del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.