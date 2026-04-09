Ripollet destina 25 millones de euros a la construcción y mejora de equipamientos municipales

Ripollet destinará este año más de 25 millones de euros a la construcción y mejora de equipamientos municipales, en un paquete de actuaciones que se iniciarán o quedarán culminadas a lo largo de 2026. El grueso de la inversión se concentra en la residencia y el centro de día, el polideportivo y Ca la Cristina, además de la nueva deixalleria, las mejoras en el entorno fluvial y la renovación del alumbrado público.

La mayor parte de estas intervenciones cuenta con subvenciones que permiten cubrir cerca de dos tercios del coste total, con aportaciones que oscilan entre el 25% y el 99%. Ese apoyo externo reduce de forma notable la carga sobre las arcas municipales y explica que, pese al volumen inversor, el gasto en inversiones represente el 14,89% del presupuesto de 2026, fijado en 59,7 millones de euros.

Nueva residencia y polideportivo

La construcción del complejo de la residencia y el centro de día para personas mayores se espera que pueda quedar finalizada este mismo año. Uno de los edificios ya tiene completadas la estructura y las divisiones interiores, con las instalaciones en marcha, mientras que el segundo bloque se encuentra en la fase final de ejecución. De forma paralela, se está llevando a cabo la urbanización exterior, a partir de las canalizaciones de servicios. El coste total del proyecto supera los 17,4 millones de euros y combina financiación municipal con aportaciones de la Generalitat cercanas a los 7 millones, incluidas las procedentes de fondos europeos Next Generation.

El polideportivo municipal afronta una nueva fase de transformación con el derribo del antiguo edificio, paso previo a la construcción de una nueva estructura que dará continuidad a las instalaciones ya existentes. El nuevo equipamiento permitirá ampliar el gimnasio, incorporar tres salas de actividades dirigidas, nuevos vestuarios y espacios de gestión.

La inversión supera los 8,1 millones de euros y prevé un plazo de ejecución de 16 meses, con financiación compartida entre el Ayuntamiento, el Área Metropolitana de Barcelona y la Diputación. En paralelo, se están ejecutando la adecuación de nuevos espacios deportivos, la ampliación de pistas de pádel y diversos trabajos de mantenimiento.

El futuro de Ripollet. / Ayuntamiento de Ripollet

La nueva ‘deixalleria’, situada en el polígono industrial de Cadesbank, permitirá mejorar la gestión de residuos

Ca la Cristina

El proyecto de Ca la Cristina transformará un inmueble de principios del siglo XX en un equipamiento cultural, social y turístico. El espacio, articulado en tres edificios conectados entre sí, ofrecerá un uso polivalente para entidades y vecinos, con especial incidencia en el barrio del Pont Vell.

El equipamiento incorporará también una dimensión patrimonial como casa museo, con el objetivo de revalorizar el patrimonio local y reforzar la identidad del municipio.

‘Deixalleria’ y alumbrado

Ripollet dispondrá de una nueva deixalleria, que se ubicará en una finca municipal de unos 4.500 m2 en el polígono industrial Cadesbank. El equipamiento, adjudicado por un 1,6 millones de euros, permitirá mejorar la gestión de residuos y facilitar el acceso de la ciudadanía a este servicio. Su financiación será mayoritariamente externa, con participación de la AMB y de la Agencia Catalana de Residuos.

Ripollet / Ayuntamiento de Ripollet

El Ayuntamiento también destinará más de 450.000 euros a la mejora del alumbrado en polígonos y en el entorno del río Ripoll, que incluyen la sustitución de luminarias por tecnología LED, la renovación de infraestructuras y la incorporación de sistemas de telegestión. Además, está en licitación el cambio de 1.200 luminarias en la vía pública, con lo que se completará la transición hacia un sistema de iluminación más eficiente.

Mejoras en el río

También, durante este año se ejecutarán las obras del parque fluvial del Masot, que incluyen la restauración del cauce del río Sec con criterios de naturalización, eliminando elementos de hormigón y apostando por una integración más respetuosa con el entorno. El proyecto, con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros, prevé además la construcción de un paso y un mirador en la confluencia de los ríos Sec y Ripoll. Con este proyecto se mejorará la conexión con municipios vecinos, generará nuevos espacios de ocio y facilitará el acceso a pie y en bicicleta a equipamientos como el CUAP o el futuro hospital.