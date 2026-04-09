115 millones para la construcción del futuro de Santa Coloma de Gramenet

En un programa de inversiones sin precedentes en la ciudad, Santa Coloma de Gramenet destinará, hasta el año 2030, más de 115 millones de euros para su transformación, puesta la mirada en su futuro a corto y medio plazo.

Esta transformación de la ciudad se concentra en tres ejes estratégicos. Por un lado, la intervención en espacios públicos, plazas y calles, así como la renovación de las zonas de juego infantil, con especial incidencia en barrios de mayor vulnerabilidad urbana y social. Como segundo eje se sitúan los equipamientos, políticas públicas que se dirigen a la seguridad, los equipamientos educativos, con especial atención al aumento de plazas públicas en las guarderías de titularidad municipal además de los equipamientos deportivos de la ciudad. Esto último, gracias a un plan específico, supondrá una inversión de 30 millones de euros.

La ciudad ha puesto en marha un plan de inversión sin precedentes para impulsar su transformación a medio y largo plazo

El tercero, y no menos importante, está dedicado a la vivienda. El objetivo irrenunciable es el incremento de vivienda pública dotacional, la rehabilitación de las viviendas en distintas comunidades de vecinos junto a la instalación de ascensores y la mejora sustancial de la calidad térmica de los mismos con el claro mandato de aumentar la calidad y el confort de las condiciones habitacionales de los ciudadanos. Dentro del programa de creación de vivienda, junto a la construcción de 168 viviendas nuevas en el entorno del Parc Fluvial, 48 en el llamado eje de la calle Monturiol entre rehabilitación y obra nueva y 106 junto al entorno de la calle Sant Pasqual, se contempla la adquisición de viviendas por la vía del tanteo y retracto.

Renovación de espacios públicos

De los 115 millones de inversión previstos, 26 millones ya se están llevando a cabo en proyectos que se encuentran en fase de ejecución. Entre ellos, destacan, además de diversas renovaciones, rehabilitaciones y reformas de distintos espacios públicos, la nueva comisaría de Policía Local, con 13 millones de euros de inversión y que la convertirán en una de las más modernas y mejor dotadas de Catalunya, con los espacios y tecnología de vanguardia que garantice el mejor cumplimento de la seguridad ciudadana y los servicios que le son propios a un cuerpo de policía como el colomense, que goza de un gran prestigio entre la ciudadanía y entre el grueso de las policías locales catalanas.

Imagen virtual de la futura comisaría de la Policía Local de Santa Coloma. / Archivo

En la segunda fase de la reurbanización de la avenida Generalitat, entre las calles Sant Jordi y Pau Claris, se invertirán 2,5 M€; en la calle Sants 1,7 M€; en la segunda fase del Refugi de Biodiversitat, ubicado en el parque de Can Zam, 3,9 M€; y en la implantación de cámaras en zonas de bajas emisiones con una inversión de 1,4 M€.

A buen ritmo, con importes menores, se desarrollan otros proyectos, como son la rehabilitación del Pabellón Montserrat, sede del centro educacional de medio ambiente municipal Ecometròpoli; la de la Torre Balldovina y sus jardines, donde se ubica el museo del mismo nombre; las urbanizaciones de las plazas Alfonso Comín y Washington; el proyecto de aprovechamiento de aguas termales; y la reforma del Centre de Joves Rellotge XXI y l’Espai d’Oportunitats. En este paquete de inversiones se incluyen otros espacios municipales, como el archivo de la Biblioteca Central y la renovación de maderas y mosaico de Can Roig i Torres, un edificio singular que acoge la Escola Municipal de Música.

Desarrollo urbano sostenible

El programa 'Comunidades resilientes e inclusivas en los barrios del sur' prevé una inversión global de 25 M€ en los barrios de Fondo, Raval, Santa Rosa y Safaretjos, con la incorporación parcial de Can Mariner. Incluye un conjunto de propuestas para avanzar hacia un mayor reequilibrio territorial y social y una mejor integración urbana y comunitaria.

Este plan de barrios ha sido seleccionado en la convocatoria de la nueva Llei de Barris i Viles de la Generalitat con una aportación de 12,5 millones para financiar una intervención integral en una zona en la que reside cerca de una tercera parte de la población colomense.

El plan de barrios complementa el Programa de Actuación Integral (PAI) del Raval, con actuaciones por valor de más de 15 M€, subvencionado con 6 millones de fondos FEDER. El PAI tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad con una combinación de mejoras urbanas y sociales que deben fortalecer la resiliencia y encarar retos compartidos (integración, vivienda, ocupación, cambio climático, transición energética y digital…).

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González (centro), en la rueda de presentación de las inversiones previstas hasta el 2030. / Archivo

Mejora de equipamientos educativos y deportivos

El Plan Escuelas Futuro (24 M€) y el de mejora de instalaciones deportivas (30 M€) incluyen, entre otros, la reforma y mejora de 24 escuelas, acompañada de nuevos programas y proyectos para fomentar la calidad educativa; la rehabilitación del Pabellón del Raval con un coste total de 3,81 M€, la construcción del nuevo pabellón provisional en Safaretjos, con un presupuesto de 1,56 M€, el de Can Zam (14M€) y la rehabilitación del pabellón de la Bastida, con la aportación de 1,25 M€ de la Generalitat para una inversión total que asciende a 3,8M€.

Este nuevo plan de inversiones consolida a Santa Coloma en los últimos 30 años como referente en la regeneración urbana y la eficiente gestión de los fondos que la hacen posible. Además de contar con recursos propios el plan tendrá como otras vías de financiación el nuevo Plan de Barrios de la Generalitat de Catalunya, el PAI-FEDER, NextGenerationEU, el Plan de Inversiones de la Diputació de Barcelona y los recursos provenientes del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).