El futuro de Gavà: planificación, sostenibilidad y cohesión

En un contexto metropolitano marcado por la tensión en el acceso a la vivienda, Gavà ha situado esta cuestión en el centro de su acción política. Lejos de planteamientos coyunturales, el Ayuntamiento ha optado por una estrategia estructural que combina planificación urbanística, ampliación del parque público y refuerzo de los servicios municipales. El objetivo es claro: garantizar el derecho a la vivienda y consolidar un modelo de ciudad equilibrada, sostenible y cohesionada.

La magnitud del reto no es menor. Actualmente, cerca de 2.000 vecinos y vecinas de Gavà figuran como demandantes de vivienda de protección oficial, una cifra que refleja la presión existente y que sitúa la emergencia residencial como una de las principales prioridades municipales. Ante este escenario, el consistorio ha articulado una respuesta que va más allá de la urgencia inmediata y que busca anticiparse a las necesidades futuras.

Responder a la emergencia

Las políticas municipales parten de una premisa: la vivienda no puede ser tratada únicamente como un bien de mercado, sino como un derecho básico y un elemento esencial de cohesión social. En esta línea, el Ayuntamiento ha impulsado nuevas planificaciones, ha ampliado servicios y ha destinado más recursos para atender una problemática que comparte con el conjunto del área metropolitana de Barcelona.

El enfoque es inclusivo y transversal. Las medidas están diseñadas para dar respuesta a diferentes perfiles de población: jóvenes que buscan emanciparse sin verse obligados a abandonar la ciudad; personas mayores que desean seguir viviendo en su entorno habitual; familias que necesitan estabilidad residencial; y ciudadanos que, tras marcharse por los elevados precios o la falta de oferta, contemplan ahora la posibilidad de regresar. No se trata únicamente de cubrir las necesidades actuales.

Cerca de 2.000 vecinos de Gavà figuran como demandantes de vivienda de protección oficial

La estrategia municipal incorpora una mirada a largo plazo que persigue garantizar el acceso universal a la vivienda, fomentar la sostenibilidad y reforzar su función social frente a dinámicas especulativas. En este sentido, Gavà se posiciona como un laboratorio de políticas públicas que buscan equilibrar crecimiento urbano y bienestar colectivo.

Modelo urbano equilibrado

El desarrollo urbanístico es una pieza clave de esta estrategia. Gavà dispone de una de las principales reservas de suelo para generar vivienda pública en el área metropolitana, lo que le permite impulsar nuevos sectores con una visión integral. La vivienda se convierte así en el eje vertebrador de un modelo de ciudad más justa, cohesionada y con proyección de futuro. Este modelo apuesta por un crecimiento equilibrado que compatibiliza la expansión urbana con la preservación del entorno natural. Tampoco se trata solo de construir más viviendas, sino de hacerlo mejor, integrando infraestructuras, equipamientos y espacios verdes que contribuyan a mejorar la calidad de vida. El sector de Ponent ejemplifica esta filosofía. Considerado uno de los principales ámbitos de transformación de la ciudad, este desarrollo consolida un urbanismo que combina innovación, sostenibilidad y cohesión social. Si las primeras intervenciones en el entorno de Can Ribes ya fueron valoradas positivamente, la nueva fase refuerza este carácter modélico.

Uno de los elementos más destacados es, además, la intervención sobre las rieras. Las obras de canalización y naturalización, actualmente en ejecución, no solo reducen el riesgo de inundaciones a largo plazo, con previsiones de hasta cien años, sino que también mejoran la conectividad ecológica del territorio. A ello se suma la creación de dos parques de ribera de titularidad pública, concebidos para proteger la biodiversidad y recuperar especies autóctonas, así como la plantación de un millar de árboles. Esta actuación evidencia la voluntad municipal de integrar el desarrollo urbano con la renaturalización del entorno, incrementando el valor ambiental del sector y reforzando el patrimonio vegetal de la ciudad.

El municipio equilibra crecimiento urbano con preservación del entorno natural

1.500 viviendas públicas en el horizonte

Uno de los compromisos más ambiciosos del Ayuntamiento es la ampliación del parque público de vivienda. En este sentido, el desarrollo del eje de la C-245, en el sector de Ponent, permitirá poner a disposición de la ciudadanía alrededor de 1.000 viviendas públicas en un plazo de cinco años. Este impulso se materializa a través de la cesión de solares municipales a organismos como el INCASÒL, el IMPSOL y otros operadores sociales. A estas actuaciones se suman otros ámbitos de transformación que contribuirán a incrementar la oferta de vivienda asequible. Sectores como Roca City o Can Cerdans forman parte de esta estrategia de crecimiento planificado. Asimismo, en suelo ya consolidado se están desarrollando promociones de vivienda protegida y dotacional en barrios como Can Tries, así como en el Centro, en la avenida de Eramprunyà y en la calle de la Llenya.

En conjunto, estas iniciativas permitirán alcanzar la cifra de 1.500 viviendas de protección oficial en los próximos años, consolidando un parque público capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de la población. Este crecimiento no se plantea de forma aislada. Cada nueva promoción va acompañada de infraestructuras, equipamientos y espacios públicos que contribuyen a configurar barrios completos, pensados para la vida cotidiana y no únicamente para la residencia.

«En Gavà es necesario, posible y conveniente impulsar vivienda de forma responsable y coherente con el territorio, preservando y mejorando el entorno natural» Gemma Badia — Alcaldesa de Gavà

La Oficina Local de Vivienda

Junto a la planificación urbanística y la promoción de vivienda pública, el Ayuntamiento ha reforzado los servicios de atención a la ciudadanía. La Oficina Local de Vivienda se ha consolidado como un instrumento clave para canalizar las políticas municipales y ofrecer una respuesta cercana y eficaz. Este servicio actúa como punto de información, asesoramiento y gestión en materia de vivienda. Entre sus funciones se incluyen la tramitación de ayudas al alquiler, el acompañamiento en procesos de acceso a vivienda protegida, la mediación en situaciones de conflicto y la orientación jurídica y técnica para propietarios e inquilinos. La Oficina también desempeña un papel relevante en la prevención de la exclusión residencial, ofreciendo apoyo a las personas en riesgo de perder su vivienda y coordinando actuaciones con otros servicios sociales. Asimismo, gestiona programas de rehabilitación y fomenta el mantenimiento del parque de viviendas existente, contribuyendo a mejorar su calidad y eficiencia energética. El refuerzo de este servicio responde a la voluntad municipal de dotar de más recursos y ampliar la cartera de prestaciones, con el objetivo de garantizar que ninguna persona quede desatendida en un ámbito tan sensible como el de la vivienda.

Una ciudad que mira al futuro

El modelo de Gavà pone de manifiesto que la política de vivienda no puede abordarse de forma aislada. Requiere planificación, inversión, coordinación institucional y una visión a largo plazo que sitúe a las personas en el centro. En un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos urbanos, Gavà apuesta por una estrategia integral que combina crecimiento, sostenibilidad y cohesión social. Una hoja de ruta que no solo busca dar respuesta a la emergencia actual, sino también construir una ciudad más equilibrada y habitable para las próximas generaciones.