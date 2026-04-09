Catalunya se pone a punto para el futuro

Catalunya está promoviendo dos proyectos estratégicos de futuro que trascienden su propio sector para impulsar, por un lado, una transformación económica y, por el otro, una regeneración urbanística que abrirá nuevos espacios para la ciudadanía. En la parte alta de la Diagonal de Barcelona se ubicará el nuevo campus del Hospital Clínic. Y en las Tres Xemeneies, entre Sant Adrià del Besòs y Badalona, se pondrá en marcha el Catalunya Media City, el 'hub' de los sectores audiovisual, de los contenidos digitales y del videojuego.

La Generalitat ha dado recientemente un impulso a ambos proyectos, que son fruto de la colaboración con los diferentes ayuntamientos e instituciones públicas, así como el sector privado.

Ecosistema biomédico

El nuevo Campus de Salut Clínic – Universitat de Barcelona, gestionado a través del recién constituido Consorci Porta Diagonal – Campus Clínic, busca convertirse en uno de los ecosistemas biomédicos más potentes del sur de Europa. Este nuevo polo de centralidad metropolitana, que unifica el entorno de la Diagonal entre Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat, supone un salto cualitativo en el concepto de asistencia sanitaria y la investigación.

EL NUEVO CAMPUS CLÍNIC



Su importancia radica en que concentrará en 300.000 metros cuadrados la excelencia asistencial del Hospital Clínic, la docencia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB y centros de investigación como el IDIBAPS e ISGlobal. El proyecto está ligado a la prolongación de la L3 de metro, una obra estratégica de 500 millones de euros que unirá Zona Universitària con Esplugues Centre, consolidando el Eix Diagonal Salud como un nuevo espacio ciudadano.

Energía creativa

En el otro extremo del litoral metropolitano, el Catalunya Media City está llamado a redefinir el sector audiovisual y digital desde el emblemático entorno de las Tres Xemeneies del Besòs. El corazón de este ecosistema será la Nau de Turbines, donde se hibridarán la formación de vanguardia, la investigación y un centro cultural de exhibición digital.

El Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) de Terrassa. / Cedida

Para que la industria audiovisual catalana sea puntera, el Catalunya Media City dará respuesta al déficit actual de infraestructuras para grandes producciones, complementando su actividad en el Besòs con la ampliación de las instalaciones del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) de Terrassa.

Más allá de grandes proyectos, la apuesta de la Generalitat por el municipalismo se refleja en el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat 2025-2029 (PUOSC), con un presupuesto de 500 millones de euros (el doble que en la convocatoria anterior) y que ha ya servido para financiar 2.600 proyectos.

Facilitar el acceso a la vivienda

A su vez, el Plan 50.000, la gran apuesta del Govern para incrementar la oferta de vivienda asequible y de alquiler protegido, avanza a buen ritmo. A lo largo de este año ya estarán en producción la mitad de las 50.000 nuevas viviendas públicas previstas hasta el año 2030. Todo ello gracias a una inversión de 8.300 millones de euros (4.400 millones en los primeros cuatro años), lo que supone una movilización de financiación sin precedentes para incrementar el parque público de vivienda.

Este proyecto permitirá garantizar el acceso a un hogar asequible, con viviendas distribuidas por todo el territorio con el objetivo de potenciar un crecimiento urbanístico equilibrado. Además, se contempla la incorporación de criterios de sostenibilidad y eficiencia para reducir su impacto ecológico.

Edificio de viviendas de protección oficial. / Cedida

Gracias a un concurso de suelo público para la construcción y gestión de vivienda de protección oficial (VPO), el Govern ya ha identificado más de 670 solares ofrecidos por más de 200 municipios y ciudades de toda Catalunya. Esto permitirá superar la construcción de 22.000 viviendas, 11.552 de ellas ubicadas en la veguería de Barcelona (el 25% para jóvenes).

Cohesión social

Otro de los grandes proyectos que buscan garantizar el acceso a una vivienda digna, así como incrementar la cohesión social y mejorar las condiciones de vida es el Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. Este plan supone una inversión en 120 programas de transformación física, transición ecológica o acción sociocomunitaria. En colaboración con el mundo local, ya se ha puesto en marcha la primera fase del programa de transformación urbana con una dotación global de 1.600 millones de euros.

En esta primera convocatoria, a la que se han presentado más de 80 municipios, se han seleccionado 20 proyectos estratégicos. Con una inversión inicial de 412 millones de euros, el plan busca revertir las desigualdades sociales y urbanísticas mediante actuaciones integrales en núcleos históricos y barrios periféricos, desde Ciutat Vella en Barcelona hasta los centros históricos de Lleida, Tortosa o La Seu d’Urgell.