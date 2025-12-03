La guía imprescindible para proteger la dieta y rutina de tu mascota estas fiestas

Llegan las fiestas y, con ello, los reencuentros, los momentos en familia y, por supuesto, esa mesa repleta de manjares que a todos nos tienta. La Navidad es un tiempo de celebrar y de disfrutar con los nuestros. Pero, esa falta de rutina no solo nos afecta a nosotros, sino que también a quienes nos miran desde el suelo con ojos tiernos. Los perros y gatos son un miembro más de la familia y su bienestar debe ser una prioridad, aunque estemos de fiesta y fuera de casa. Las navidades no serían tan mágicas sin ellos, pero incluirlos de una forma segura es importante para disfrutar sin sobresaltos de ningún tipo.

Cuidado con lo que “cae” de la mesa

La mesa navideña es, sin duda, el mayor foco de riesgo para nuestras mascotas. Esos aromas y sabores que a nosotros nos hacen la boca agua, pueden ser muy peligrosos para ellos. Tenemos la costumbre de pensar que "un poquito" no hace daño, pero alimentos como los bombones, las uvas, los dulces típicos o cualquier comida muy condimentada puede tener efectos muy negativos en su salud.

La buena noticia es que hay formas de hacerlos partícipes de las tradiciones de forma segura y nutritiva. ¿Quieres que celebren contigo las campanadas? Es tan fácil como sustituir las doce uvas por snacks naturales o pequeños trocitos de fruta apta para ellos. En general, existen alternativas deliciosas y seguras para hacerlos partícipes de las comilonas típicas de estas fiestas, pero sin comprometer su digestión. Darles pequeñas porciones de pavo o pollo cocido, verduras al vapor como zanahoria o calabaza, o incluso manzana y plátano en pequeñas cantidades son alternativas saludables para ellos.

Lo fundamental es que la dieta de tu perro o gato se mantenga estable, ya que los cambios bruscos alteran su sistema digestivo. Para evitarlo, lo mejor es ofrecerles recetas completas específicamente creadas para ellos, elaboradas con pollo, ternera, pescado y verduras, que les permitan disfrutar sin interrumpir su alimentación habitual, manteniendo así una nutrición equilibrada y una digestión saludable. Las opciones preparadas con ingredientes naturales y de calidad, como las que ofrece Natura Diet, combinan sabor y bienestar en cada bocado. Incluso, para darle un toque festivo a su comida, puedes añadir esta comida húmeda pensada específicamente para ellos, que ya contiene todos los nutrientes necesarios y les resulta un auténtico manjar.

Regalos con sentido y responsabilidad

El bienestar de nuestros animales comienza con la nutrición, pero va mucho más allá. Los regalos navideños son una oportunidad perfecta para fortalecer ese vínculo tan especial. Los juguetes interactivos, por ejemplo, son una buena forma de fomentar la curiosidad, además de divertirlos durante horas. Los mordedores de caucho natural, por otro lado, también son una buena apuesta para regalar estas fiestas. Una manera respetuosa de ayudarlos a reducir el estrés fomentando una masticación saludable.

Viajar con calma y seguridad

Si algo tienen las navidades es que son un momento de juntarse con la familia, especialmente con aquella que tenemos lejos. Por eso, las fiestas suele ser sinónimo de viajar. Y a la hora de desplazarse con una mascota, ya sea en coche, tren o avión, es imprescindible tener en cuenta sus necesidades a la hora de pasar tanto tiempo en un transportín sea en el transporte que sea.

Para que se sientan tranquilos y protegidos durante el viaje, es clave mantener su alimentación habitual. Además, ofrecerles comida húmeda de calidad que les nutra y sea fácil de transportar puede ser un gran aliado para que se sientan cómodos. Más allá de sus cuidados diarios, un viaje y una estancia lejos de su hogar requiere una serie de cuidados extra y una vigilancia mayor.

La Navidad puede ser un momento mágico para celebrar con la familia, sin olvidar a los miembros de cuatro patas. Más allá de los adornos, las luces y los regalos, la época navideña es una oportunidad preciosa para reafirmar el vínculo que nos une, también con ellos. Celebrar estas fechas significa incluirlos de forma segura y consciente, garantizando que el espíritu festivo no comprometa su salud ni su rutina. Cuidar con mimo de nuestros peludos es, sin duda, la manera más bonita de hacer que la magia de la Navidad sea completa, sin sobresaltos para nadie.